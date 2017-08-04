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Главная / НОВОСТИ СПОРТА / Непреодолимый швейцарский барьер

04.08.2017 Лига чемпионов В ответном поединке 3-го квалификационного раунда киевское «Динамо» гостило в Берне у местного «Янг Бойз». ПЕРЕД матчем в Берне много разговоров было об искусственном газоне «Стад де Сюисс», введенном в эксплуатацию в 2005 году к Евро-2008, проходившем в Австрии и Швейцарии. Кроме синтетического покрытия поля, обращает на себя внимание необычная крыша – в нее встроены солнечные батареи, которые ежегодно производят 1,2 миллиона кВт/ч энергии. «Янг Бойз» не имеет своей базы, поэтому проводит тренировки здесь же, что дает им преимущество. О принципах игры на синтетическом покрытии спрашивали на пресс-конференции Хацкевича, и Гонсалеса, игравшего на этом стадионе, еще будучи футболистом «Базеля». Наставник «Динамо» отметил, что в Киеве на «синтетике» команда тренировок не проводила. В свою очередь, парагваец заверил, что данный газон хоть и значительно отличается от естественного, но не должен помешать «Динамо» показать свой футбол. Главный же тренер швейцарцев Хюттер сказал, что его команде придется решить непростую задачу – найти необходимый баланс между настойчивостью в атаке и осторожностью в обороне.

У «Динамо» остались неприятные воспоминания об этом стадионе, датированные 2005 годом, когда здесь домашние матчи в Лиге чемпионов проводил швейцарский «Тун». Сыграв дома вничью (2:2), киевляне в ответной встрече уступили (0:1), что повлекло за собой отставку главного тренера Буряка и неучастие в групповом этапе престижного клубного турнира.

Накануне и «Динамо», и «Янг Бойз» неплохо потренировались в национальных чемпионатах, добыв результативные победы, соответственно, над «Карпатами» (5:0) и «Грасхоппером» (4:0). «Пчелы» в этом матче потеряли основного голкипера фон Бальмооса, который получил рассечение ноги и после игры ему в больнице наложили пять швов. У гостей кадровые проблемы перед игрой тоже имелись. Под вопросом было участие в матче Сидорчука и Хачериди.

Игра началась. Пока динамовцы привыкали к искусственному газону, на 13-й минуте пара форвардов «Янг Бойз» организовала гол в ворота Коваля из «ничего». Оаро в борьбе с защитником скинул мяч в штрафную площадку. Морозюк был у мяча первым и спокойно подстраивался, чтобы выбить его подальше, но шустрый Ассале успел оббежать вокруг нашего защитника и грамотно подставить ногу между ногой динамовца и мячом. Польский арбитр Гиль показал на точку, и Оаро реализовал пенальти.

После забитого мяча хозя­ева обрели уверенность, завладев центром поля. Подопечным Хацкевича ничего не оставалось, как отойти на свою половину и ждать шанса в контратаках. Но мяч, который визуально по искусственной траве катился раза в два медленнее, чем по натуральному газону, у динамовцев категорически не держался. Швейцарцы с этим проблем не испытывали, что нивелировало более высокий индивидуальный класс гостей. У «желто-черных» как рыба в воде между центрбеками соперника чувствовал себя Ассале. Сначала он едва не выпросил второй пенальти, а немного позже был близок к тому, чтобы забить второй мяч. На

33-й минуте после навеса с левого фланга 167-сантиметровый ивуариец выиграл верховую борьбу у Кадара и Виды и с линии вратарской нанес удар головой, но в створ не попал.

После перерыва ход событий не поменялся: хозяева продолжили натиск на ворота «Динамо», у гостей ничего не получалось в атаке. На 51-й минуте после навеса с фланга Раве здорово сложился и нанес удар через себя под перекладину, но Коваль перевел мяч на угловой. На месте был голкипер «Динамо» и после удара головой в исполнении Фасснахта.

У киевлян же первый шанс в матче появился только в середине второго тайма. Это Ярмоленко, воспользовавшись позиционной ошибкой защитников «Янг Бойз», убежал один на один с Вольфли. Но наш капитан слишком сблизился с вратарем и не смог переправить мимо него мяч.

В концовке встречи хозяева пошли вперед большими силами, и «Динамо» пришлось очень тяжело. На 78-й минуте дважды после ударов соперника на пути мяча становились защитники Кадар и Вида. Напряжение в штрафной Коваля возрастало, и, к сожалению, наш вратарь не выдержал. После углового на 89-й минуте Лотомба несильно пробил головой, но Максим не удержал мяч в руках – 0:2.

Быстрый гол, забитый после весьма сомнительного пенальти, прилично осложнил жизнь команде Хацкевича и добавил уверенности ее сопернику. По сути, этот мяч задал тон всей игре, которая, в отличие от встречи в Киеве, проходила под диктовку швейцарского клуба. «Молодые парни» на деле подтвердили, что не зря их считают домашней командой. Это и неудивительно – у них есть козырь в виде искусственного газона, на котором привычно играть только «Янг Бойз». Но и «Динамо», скажем откровенно, ничего не показало. Один момент за весь матч – мало для того, чтобы рассчитывать на выход в групповой этап Лиги чемпионов.

Видимо, прошлогодний опыт «Шахтера» ничему так динамовцев и не научил.

Теперь «Динамо» будет бороться в раунде плей-офф за выход в групповой турнир Лиги Европы. Своего соперника на этом этапе киевляне узнают сегодня.

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