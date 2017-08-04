04.08.2017

ОМКФ-2017

Завершаем разговор об Одесском международном фестивале-20017, начатый в предыдущих выпусках «РГ», рассказом о еще нескольких фильмах, в которых отразились тематические и художественные тенденции современного кинематографа.

Пессимизм крайний… и с просветом

ПОВТОРЮСЬ: мрачные настроения были довольно частым явлением в фестивальных кинозалах. Замечено, что в преобладании упаднических настроений в мировой культуре присутствует определенная цикличность. С завидным постоянством такие настроения в художественных и философских опытах проявлялись в начале каждого века. «Все вечности жерлом пожрется, и общей не уйдет судьбы», – писал Гавриил Державин в 1816 году. Освальд Шпенглер издал в 1918 году знаменитый философский опус «Закат Европы». Леонид Андреев также в первые десятилетия прошлого века стал певцом упадка, уныния и ярым пропагандистом неизбежной победы иррациональных сил. Это примеры навскидку. На самом деле их немало.

Начало нынешнего века цикличность подтверждает. Вновь накатила волна скептицизма и печали по миру и человеку. Впечатление такое, что почва уходит из-под ног и авторов, и героев произведений, в частности в кинематографе.

Украино-австрийский фильм «Январь – Март» Юрия Речинского, довольно, кстати, натуралистический, рассказывает две параллельные истории – о молодой семейной интернациональной паре Анне и Юре и паре постарше – матери Анны и ее мужа. Два подчеркнуто разных плана, усиленные специальными киноприемами – благополучная Австрия, где проживает вторая пара, и неблагополучная Украина, место обитания первой. Но злой рок преследует и тех и других. Молодежь попадает в автомобильную аварию, последствия которой становятся причиной краха их отношений. Мать Анны, Марту, поражает болезнь Альцгеймера, необратимо разрушающая ее личность. Перед нами жуткая картина. Главный герой разражается осенившими его истеричными откровениями, мол, нет в этом мире ни порядка, ни святости, ни любви – сплошная биология. Деградирующая Марта неприкаянно бродит по квартире, а муж покрикивает на нее, как на выжившую из ума противную собаку. «Фильм о тяжелом и, к сожалению, неизбежном опыте. Многие ее воспримут как абсолютно депрессивную историю», – сказал Юрий Речинский на встрече с журналистами после показа.

Фильм Бояна Вулетича (Сербия) «Реквием по госпоже» – также грустная история, но с проблеском надежды. Госпожа по имени Й устала от жизни. Муж умер, не складываются отношения с дочерьми и будущим зятем. Совершенно отошедшая от жизни семьи и утомленная мрачными мыслями и безденежьем, Й решает покончить с собой. Она раздобыла пистолет и одну-единственную пулю. Конец, кажется, предрешен. Но ряд некоторых положительных эмоциональных всплесков спасает ее от трагического конца. Нужно жить!

Нельзя, на мой взгляд, рассматривать трагедию Й в отрыве от ситуации в Сербии, да и не только, где происходят болезненные и затянувшиеся трансформации. Нужно время, чтобы они произошли. По словам Бояна Вулетича, Сербия в числе стран, пребывающих в транзитном периоде. Молодежь проще переживет его, а вот у поколения 50- 60-летних нет времени дождаться положительных перемен. В этом трагедия.

Педагогическая поэма

ИСПАНСКАЯ семейная драма «Лето 1993» Карлы Симон рассказывает о шестилетней девочке Фриде, которая после смерти матери пытается адаптироваться к новой жизни в семье своего дяди. Новая жизнь становится испытанием для Фриды.

Маленькая двоюродная сестра вызывает у нее раздражение и даже агрессию. Фриде кажется, что стать столь же любимой в семье ей не суждено. Девочка совершает ряд не очень хороших поступков, находясь во власти противоречивых чувств, не отдавая при этом себе отчета.

Однако семья делает все, чтобы создать для Фриды атмосферу добра и любви. Причем делает это искренне, и в конце концов Фрида чувствует этот искренний посыл и постепенно оттаивает.

Поражает игра детей в фильме. Впрочем, Карла Симон призналась, что достичь адекватного поведения девочек в кадре сто­ило немалых трудов. Но большая подготовительная работа и бесконечное количество дублей дали результат.

Получился довольно редкий фильм о детях для взрослых, а не наоборот, своеобразная педагогическая поэма. Фильм, на мой взгляд, совершенно заслуженно удостоен награды как лучший фильм Международного конкурса по версии жюри. Это был тот редкий фильм на фестивале, где претенциозная игра в кинематограф отсутствовала. Попросту говоря, это фильм «без понтов», поставленный очень умным режиссером, для которого главная цель – не блеснуть, а добраться до сути предмета, о котором говорит.