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04.08.2017 Советы юриста Живя в нестабильном и непредсказуемом обществе, некоторые граждане возлагают надежды на страховку. Письма на эту тему комментирует юрист Светлана КОВАЛЬЧУК.

«Тo и дело в новостях сообщают о взрывах в жилых домах. Непонятно, из-за чего гремят взрывы: то ли бытовой газ дает утечку, то ли кто-то самодельные бомбы мастерит, то ли строительная мафия расчищает себе места для новостроек? Но факт остается фактом: люди в одно мгновенье лишаются жилья, имущества, становятся бомжами. Ужас просто, в какое смутное время мы живем! Мы с мужем очень боимся, что и нас постигнет подобная участь, ведь за стенкой живет парень, который воевал в Донбассе, а над нами проживает семейка, которая пьянки-гулянки устраивает каждую ночь и могут поджечь весь дом. Мы с мужем стали задумываться, а не застраховать ли нам свое жилище на случай пожара или стихийного бедствия. Хотелось бы узнать от юристов, насколько надежна в Украине система страхования?»

Лина Конончук. Одесса.



–УВАЖАЕМАЯ Лина! Страховой бизнес существует в независимой Украине с первых дней образования нашего государства. В 1994 году в стране было зарегистрировано 700 страховых компаний, в январе 2016 года – 352 компании. Этот факт свидетельствует о том, что на украинском рынке страхования идет жестокая конкурентная борьба, в результате которой выживают самые сильные компании. Бизнес этот востребован во всем мире и считается одним из самых прибыльных. Обратитесь в любую страховую компанию, которая работает несколько лет и хорошо себя зарекомендовала, там вам подробно расскажут об условиях страховки. Думаю, после заключения договора у вас появится пусть слабая, но все же надежда, что в случае беды ваши шансы на выживание благодаря страховке значительно повысятся.



«Я їхав на власному автомобілі через невеличке містечко і зупинився біля кафетерію, щоб випити чаю. Раптом посилився вітер, почався дощ. Коли я сидів у кафетерії, на вулиці впало дерево і пошкодило мій автомобіль. Працівники кафетерію розповіли, що дерево те давно всохло і вони просили місцеву владу зрізати його, але прохання не було виконано. Через падіння дерева моєму автомобілю були спричинені пошкодження, ремонт коштував 9 тисяч гривень, що можу підтвердити документально. Також маю фото дерева, яке впало на мій автомобіль. Угоди про спеціальне автострахування я не укладав, бо не маю коштів на те. Чи можу я подати до суду на місцеву владу і вимагати від неї компенсації за спричинені збитки?»

Микола. Тернопільська область.



–УВАЖАЕМЫЙ Николай! Если бы у вас была специальная автостраховка, которая стоит более 10 тысяч гривен в год, скорее всего, все материальные затраты на ремонт вам были бы возмещены. В вашем же случае вы можете надеяться только на возмещение ущерба коммунальным предприятием, на балансе которого находилось упавшее дерево. Согласно статье 10 Закона Украины «Про благоустрій населених пунктів», уход за деревьями осуществляется предприятием, на балансе которого эти зеленые насаждения находятся. В соответствии со статьей 1173 Гражданского кодекса Украины, ущерб, причиненный бездеятельностью органа местного самоуправления, возмещается этим органом. Согласно статье 42 Закона Украины «Про благоустрій населених пунктів», к ответственности за нарушения в сфера благоустройства привлекаются лица, виновные в ненадлежащем содержании зеленых насаждений. Вам нужно доказать, что дерево было аварийным, что об этом знали в горсовете и в коммунальном предприятии, что своевременно дерево не срезали и что существует причинно-следственная связь между повреждениями вашего авто и падением дерева по вине нерадивых коммунальщиков. Посоветуйтесь с опытным юристом, специализирующимся на ДТП, есть ли у вас шанс выиграть дело? Ведь не исключено, что, потеряв уйму времени и денег, вы ничего не добьетесь. Подобные ситуации не редкость.

Припоминаю, как в Высшем хозяйственном суде в январе 2012 года рассматривалась кассационная жалоба на решение Донецкого апелляционного суда. Суть конфликта была в следу­ющем. На автомобиль, стоявший во дворе и принадлежавший одной фирме, упала с дерева ветка, повредив авто. Его владелец подал в суд, требуя от местных властей компенсировать причиненный ущерб. В иске было отказано на основании необоснованности и бездоказательности исковых требований. Потерпевший не смог доказать причинно-следственную связь между причиненным ущербом и бездеятельностью местных властей. Поэтому, Николай, хорошо подумайте, есть ли вам смысл судиться? А имей вы специальную автостраховку, все проблемы были бы решены. Но по карману ли вам дорогая страховка?

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