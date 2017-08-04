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04.08.2017 Ваше здоровье «Любовь всегда важна для человека, а в зрелом возрасте она просто необходима и продлевает жизнь на восемь-десять лет», – говорит врач-сексолог Сергей КЛИМЕНКО.

– СЕРГЕЙ Аркадиевич, 27 июля в нашей газете была опубликована статья «Берегите мужчин!» Мы получили отклик на эту публикацию. Геннадий Ц. из Киева пишет: «Мне 65 лет. После трудного развода с женой думал, что полюбить больше не смогу. Здоровьем своим не интересовался, курил, выпивал, ел, что под руку подвернется. К врачам не ходил. И вдруг полгода назад в Гидропарке случайно встретил женщину, которую искал всю жизнь! Вы не поверите, что в моем возрасте бывает любовь с первого взгляда. Но она есть, и я тому свидетель. Моя женщина такая, какой ее представлял в своих мечтах. И вот произошла наша интимная встреча… А я ничего «как мужик» показать не смог… На то, что мог вытворять в 25, уже не способен. Любимая меня утешала, а я потом уехал к себе, выдул бутылку коньяка и рыдал, выл, как одинокий волк, от тоски, от горя, что молодость безвозвратно прошла. Может, через вашу газету врачи посоветуют, что мне делать? Какие таблетки принимать? Что есть? Какой образ жизни вести?»

– Очень хорошо, что читатели вам доверяют и такие откровенные письма пишут, надеясь получить ответ. Прежде всего пусть Геннадий успокоится и не делает трагедии из обычной ситуации. Если у зрелого мужчины долго не было физической близости, то первая интимная встреча всегда будет неудачной. Это закон, аксиома. Основная психологическая проблема зрелых мужчин в том, что они внутренне не готовы принять свой возраст, они не хотят себе признаться, что постарели и пытаются повторить те «сексуальные подвиги», на которые были способны в юности. Это и не возможно, и не нужно. У зрелого мужчины угасание физической активности компенсируется опытом и духовностью, при интимной близости такой мужчина более рационален и более нежен, чем пылкий юноша. Секс – это взаимное творчество мужчины и женщины, и успех зависит не от количества оргазмов, а от умения создать атмосферу счастья. Женщина должна почувствовать себя любимой, желанной, единственной – вот главная цель близости, а если мужчина неспособен создать такую атмосферу, незачем знакомиться, незачем добиваться интимной встречи.

– Сергей Аркадиевич, но, согласитесь, если мужчина ни на что не способен «как мужик», вряд ли его женщина полюбит…

– Я думаю, это чисто наш, мужской, взгляд на проблему. Женщины тоньше нас, я бы сказал, благороднее, в них много материнского в отношении к любимому мужчине. Она простит ему даже вялую потенцию, если будет ощущать его нежность и заботу. Мне рассказывала одна женщина о своей сестре. Назовем ее Галиной. Галина вышла замуж по любви, мужа призвали в армию. Служил он на подлодке, облучился, вернулся импотентом. И тем не менее они прожили в любви и согласии долгие годы. Секс очень важен, но в любви он на первом плане только в юности, в зрелом возрасте секс видоизменяется, становится не таким бурным, но более духовным, романтичным. Взять любимую женщину за руку, нежно погладить ее локоть, поцеловать в щечку, прошептать на ушко что-то нежное – это тоже интимные отношения.

– А что мы посоветуем Геннадию?

– Чтобы быть сексуально активным, мужчина должен находиться в отличной спортивной форме. Сейчас у Геннадия появился стимул заняться своим здоровьем, избавиться от лишнего веса, укрепить мышцы, натренировать сердце. Без этого полноценного секса быть не может.

– А нужен ли секс пожилым людям? У вас есть на этот счет какие-то научные данные? Cуществует мнение, что после 70-ти людям уже не до секса.

– Такие мысли распространяются теми, у кого нет личной жизни, чтобы как-то себя успокоить. На самом деле все иначе. Как показали анонимные опросы, в Украине 49 процентов мужчин и женщин в возрасте старше 65 лет регулярно вступают в сексуальные отношения или желают их иметь; 75 процентов опрошенных мужчин и женщин в возрасте от 61 года до 75 лет признались, что секс им небезразличен. Психологи подсчитали, что полноценная сексуальная жизнь в зрелом возрасте очень важна и для физиологии, и для психики, секс продлевает жизнь на восемь-десять лет.

– Как это объяснить?

– Когда мужчина или женщина знают, что любимы, у них есть стимул жить, следить за собой, укреплять свое здоровье.

– Есть еще письмо от мужчины по имени Дмитрий. Он пишет о своей бывшей жене, которая не способна была ощутить оргазм. «Из-за этого я развелся, живу один, как волк в норе, единственная радость в жизни – поиграть в шахматы да выпить пива».

– Очень жаль, что Дмитрий поставил на себе крест, впал в депрессию, не ищет любви. Возможно, без любви жить проще, но стоит ли? По статистике, 30 процентов женщин никогда не испытывали оргазма. Но, как показали исследования, виноваты в этом мужчины, неопытные и эгоистичные. В природе нет холодных женщин, есть женщины «неразбуженные». Практически все долгожители были счастливы в семейной жизни, сохранили сексуальное здоровье, и это продлило им жизнь.

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