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04.08.2017 Це вас цікавить «Прошу дати роз’яснення щодо процедури виплати пенсії у разі мого переїзду на постійне місце проживання до України (на даний час отримую пенсію в Узбекистані). Пенсія якої держави мені виплачуватиметься?»

Галина ТУЧНА.



ШАНОВНА Галино Миколаївно! Відповідно до статті 1 Угоди про гарантії прав громадян держав-учасниць Співдружності Не­залежних Держав у галузі пенсійного забезпечення від 13.03.

1992 р., пенсійне забезпечення громадян держав-учасниць цієї угоди та членів їхніх сімей здійснюється за законодавством держави, на території якої вони проживають.

Згідно зі статтею 7 угоди, за переселення пенсіонера в межах держав-учасниць угоди виплата пенсії за попереднім місцем проживання припиняється, якщо пенсію того ж виду передбачено законодавством держави за новим місцем проживання пенсіонера. Розмір пенсії переглядається відповідно до законодавства держави-учасниці угоди за новим місцем проживання пенсіонера з дотриманням умов, передбачених пунктом 3 статті 6 цієї угоди.

На підставі статті 8 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», право на отримання пенсій та соціальних послуг мають: громадяни України, які застраховані згідно з цим законом та досягли встановленого цим Законом пенсійного віку чи визнані інвалідами в установленому законодавством порядку і мають необхідний для призначення відповідного виду пенсії страховий стаж.

Відповідно до статті 47 закону, пенсія виплачується щомісяця організаціями, що здійснюють виплату й доставку пенсій, у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України. Згідно з Порядком, особа, яка звертається за пенсією (незалежно від виду пенсії), має надати паспорт (або інший документ, що засвідчує особу, місце її проживання (реєстрації) та вік).

Пунктом 1 розділу II Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 30.07.2015 р. № 13-1 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 18.08.2015 р. № 991/27436, встановлено, що прийом громадян здій­снюється протягом робочого часу органу Пенсійного фонду без по­ділу за територіальним принципом у межах території обслуговування відповідного органу Пенсійного фонду України.

Якщо Ви проживаєте в Україні, досягли пенсійного віку та маєте необхідний для призначення пенсії стаж, пенсію Вам буде призначено відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», як це передбачено статтею 1 угоди.

Світлана ГЛУЩЕНКО, заступник начальника Головного управлінняПенсійного фонду України в місті Києві.

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