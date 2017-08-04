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«Прошу дати роз’яснення щодо процедури виплати пенсії у разі мого переїзду на постійне місце проживання до України (на даний час отримую пенсію в Узбекистані). Пенсія якої держави мені виплачуватиметься?»
Галина ТУЧНА.
ШАНОВНА Галино Миколаївно! Відповідно до статті 1 Угоди про гарантії прав громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі пенсійного забезпечення від 13.03.
1992 р., пенсійне забезпечення громадян держав-учасниць цієї угоди та членів їхніх сімей здійснюється за законодавством держави, на території якої вони проживають.
Згідно зі статтею 7 угоди, за переселення пенсіонера в межах держав-учасниць угоди виплата пенсії за попереднім місцем проживання припиняється, якщо пенсію того ж виду передбачено законодавством держави за новим місцем проживання пенсіонера. Розмір пенсії переглядається відповідно до законодавства держави-учасниці угоди за новим місцем проживання пенсіонера з дотриманням умов, передбачених пунктом 3 статті 6 цієї угоди.
На підставі статті 8 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», право на отримання пенсій та соціальних послуг мають: громадяни України, які застраховані згідно з цим законом та досягли встановленого цим Законом пенсійного віку чи визнані інвалідами в установленому законодавством порядку і мають необхідний для призначення відповідного виду пенсії страховий стаж.
Відповідно до статті 47 закону, пенсія виплачується щомісяця організаціями, що здійснюють виплату й доставку пенсій, у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України. Згідно з Порядком, особа, яка звертається за пенсією (незалежно від виду пенсії), має надати паспорт (або інший документ, що засвідчує особу, місце її проживання (реєстрації) та вік).
Пунктом 1 розділу II Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 30.07.2015 р. № 13-1 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 18.08.2015 р. № 991/27436, встановлено, що прийом громадян здійснюється протягом робочого часу органу Пенсійного фонду без поділу за територіальним принципом у межах території обслуговування відповідного органу Пенсійного фонду України.
Якщо Ви проживаєте в Україні, досягли пенсійного віку та маєте необхідний для призначення пенсії стаж, пенсію Вам буде призначено відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», як це передбачено статтею 1 угоди.
Світлана ГЛУЩЕНКО, заступник начальника Головного управлінняПенсійного фонду України в місті Києві.