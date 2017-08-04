Главная / НОВОСТИ ОБЩЕСТВА / Потеряв страну, по вагонам не плачут…

04.08.2017 Выкрутасы истории Примерно 7 июля среди множества сообщений криминального характера мелькнула информация с вокзала славного города Фастова об ограблении музея-вагона, где свершилось объединение УНР и ЗУНР. Дескать, пропали древние монеты, гривня времен Киевской Руси, бронзовые вещи.

КАКОЕ отношение древняя гривна имела к крохотному государству-мотыльку УНР, непонятно. Глядя на жалкое убранство ограбленного вагона (фото прикладывалось Цензором.НЕТ), можно было только поражаться убогости экспонатов, призванных засвидетельствовать величие истории воскресшей из небытия и туда же ушедшей УНР.

«Украли много ценных экспонатов (старые монеты Австро-Венгерской, Германской и Российской империй, серебряную гривню времен Киевской Руси, казацкую медную кружку, бронзовые вещи, телефон первой половины ХХ века(?), старую книгу XIX века и так далее), в том числе и вспомогательной техники (телевизор, электроконвектор)», – сообщил директор музея Эдуард Мондзелевский на своей странице в «Фейсбуке». Невольно подумалось: насобирали с миру по нитке, чтобы музею на колесах придать хоть какую-то значимость. Поди, воры какого-либо иного исторически более весомого государства на такой хлам бы и не позарились…

В связи с этой непримечательной историей вспомнился и сам диктатор так называемой в те времена Директории 1919-20 годов, о котором ныне снимаются фильмы на бывшей киностудии имени Довженко и чьим именем теперь называются улицы, – Симон Петлюра. Сколько претензии в самом только имени сына полтавского кучера?



ВООБЩЕ более или менее объективные историки «внутреннюю» историю Директории рассматривали как детектив – со сплошной чередой заговоров, мятежей и их подавлений. Кстати, вполне возможно, что в ближайшее время Украину ждет нечто подобное. История, как известно, такая дама, которая любит возвращаться, когда особо уже никому не нужна…

Жизнь в украинской провинции с декабря 1918 года оказалась под контролем сотен местных командиров, атаманов и батек, руководивших разномастными повстанческими и военизированными формированиями. Взобравшись на ступеньку сельских «вождей», вкусив «прелести» власти, атаманы входили в аппетит и уже никакая сила не могла их урезонить. Под их напором распадалась и держава, и армия УНР, состоявшая на 70 процентов из крестьянских повстанческих отрядов. Атаманы не желали подчиняться, но и не хотели далеко удаляться от своих районов.

Сельская Украина была поделена между несколькими десятками вожаков, которые мнили себя вполне независимыми и могли переходить от петлюровцев к красным, а распробовав перцу «красной власти», – снова к петлюровцам.

«Там было сто двадцать правительств, и зажиточное крестьянство там развращено», – писал тогда об Украине Владимир Ильич Ленин.

Острые на язык бойцы Красной армии распевали частушку-агитку с такими словами: «Ох, ты славная Директория, А где же твоя территория? В вагоне вся Директория, Под вагоном ее территория!»

Под властью той Директории на 25 мая 1919 года оставалось только несколько десятков километров железной дороги у станции Броды и маленькое местечко Каменец-Волынский, представлявшее «тыл» армии. Железнодорожная ветка Дубно – Броды оказалась полностью забита петлюровскими эшелонами с патронами, архивами и амуницией армии.



ИЗВЕСТНЫЙ в те времена писатель и политик Винниченко, имевший отношение и к периодическому изданию «Рабочей газеты», довольно остро шутил над Петлюрой. В 1920 году он написал такие строчки о событиях мая-июля 1919-го: «...Пришло «вагонное» существование, шатания по станциям, местечкам, без прибежища, без порядка, без войска, без территории и с врагами со всех сторон. Были моменты, когда под властью украинского атаманско-«социалистического» правительства было только несколько верст железной дороги, занятой правительственными вагонами, в которых жили правительство, партии, чиновники и «войско». Что-то похожее на цыганский табор... Директория живет в вагонах, вокруг которых горы нечистот, мусора, грязи. Министры ругаются, грызутся, жалуются, арестовывают друг друга. Войска нет, только одни штабы и атаманы во главе с «Головным атаманом» – «балериной». Этот смешной, вредный для нашего движения человек не остановится ни перед чем, покуда есть хоть пядь территории и два-три человека, перед которыми он может грациозно позировать, тогда он чувствует себя при деле».



СКОРЕЕ всего, музей-вагон Злуки УНР и ЗУНР, который многие пассажиры поездов, следовавших в сторону Винницы, могли видеть возле вокзала в Фастове Киевской области, не имел никакого отношения к Петлюре. Поди, сейчас докажи! Но ассоциация остается довольно четкая… Перспектива, когда штабные вагоны станут для «Укрзалізниці» самым востребованным средством передвижения, очень даже реальна.

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