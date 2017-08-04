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04.08.2017 Происшествие На Слобожанщине после употребления некачественной водки умер молодой мужчина, еще двое вусмерть пьяных госпитализированы с токсическим отравлением.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ происшествие случилось в поселке Песочин под Харьковом. Здесь в последний день июля прохожие обнаружили на улице бездыханное тело 34-летнего местного безработного – любителя горькой. Правоохранители не обнаружили признаков насильственной смерти. Полиция выяснила, что погибший накануне отоваривался в одном из магазинчиков поселка. После принятия на грудь его тело нашли поблизости от торговой точки.

Из того же Песочина в начале этой недели доставили в одну из больниц Харькова 32-летнего и 51-летнего мужчин в неконтактном состоянии. В ходе расследования случаев отравления алкоголем полицейские обыскали популярное в Песочине место приобретения горькой, изъяв там несколько ящиков водки «Краля», а также других марок дешевой горилки и коньяка. По факту смерти

34-летнего мужчины правоохранители открыли уголовное производство.

Повальное отравление зельем случалось на Слобожанщине и раньше. Прошлой осенью сразу в нескольких сельских районах Харьковской области погибли более сорока человек после употребления паленки. Тогда правоохранители арестовали 27-летнего харьковчанина, подозреваемого в производстве контрафактного алкоголя на основе метилового спирта. Наряду с организатором производства суррогата были задержаны также хозяева магазинов, где продавали эту продукцию, а также посредники между производителем суррогата и реализаторами некачественного спиртного. В уголовном производстве о смертельной водке фигурируют более десяти подозреваемых.

В прошлом месяце прокуратура Харьковской области завершила досудебное расследование по делу производителей и продавцов суррогатного алкоголя и направила дело в суд.

Харьков.

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