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03.08.2017 , № 87 от 03 августа 2017 г. Ваше здоровье «Комары не только нарушают ночной сон, они еще и переносят немало опасных заболеваний», – предупреждает врач-инфекционист Зинаида ЛЕБЕДЕНКО. –ЗИНАИДА Андреевна, наш читатель из Коростеня Житомирской области Николай Г. пишет: «Під час військової служби (було це в 50-ті роки) перехворів на малярію. А недавно виявили в мене гепатит. В енциклопедії я вичитав, що обидва ці захворювання переносять комарі. Зараз живу у приватному будинку, недалеко від мене водойма. Комарів дуже багато. Увечері вимикаю в будинку світло, аби їх не «запрошувати», але вони все одно залітають до помешкання. Як боротися з цими небезпечними комахами?»

– Опасны самки комаров, которым нужно насосаться крови жертвы, чтобы отложить яйца. Самцы комаров – безобидные вегетарианцы, питающиеся нектаром растений. Можно составить целый список смертельных заболеваний, переносчиками которых являются комары. Но эти болезни подстерегают только тех, кто решится поехать в Африку или Азию: на территории Украины обитают менее опасные комары, хотя и они могут причинить человеку немало неприятностей. Отмечу, что в Украине примерно 25 процентов комаров малярийные. В период эпидемии они могут заразить человека, но, к счастью, с 60-х годов таких эпидемий у нас не было. Однако есть опасное заболевание, о котором раньше мало знали, – дирофиляриоз, и его распространяют комары. При укусе комар может занести под кожу человеку глист дирофилярию. Это нитеподобный червяк, который живет под кожей, ползает в теле, причиняя страдания. Паразит может жить в тканях глаза, в легком. Удалить червя можно только хирургическим путем.

– Знакомый владелец собаки рассказал, что его четвероногий друг заболел дирофиляриозом. Лечение у ветеринара обошлось в 500 долларов, но собаку спасли.

– Комары заражаются при укусе инфицированных собак и кошек, а затем, кусая человека, передают паразита ему. Комар – основной, но не единственный источник заболевания, его могут также переносить клещи, слепни, блохи. Надевайте на своих питомцев специальные защитные ошейники, старайтесь оберегать их от насекомых и не допускать, чтобы комары залетали в ваше жилище, защищаться от их укусов.

– А если комары все-таки искусали человека, может ли он определить, что под кожей поселился паразит?

– Может при осмотре своего тела. На месте укуса при заражении дирофиляриозом появляется уплотнение, пораженное место сильно зудит, затем уплотнение перемещается под кожей. Если такие симптомы налицо, надо немедленно обращаться к врачу. А у пораженной собаки появляется сухой кашель, животное слабеет, становится вялым и апатичным.

– Анна Шеремет из Херсона пишет, что в их доме появились комары, которые кусаются даже зимой. Люди поговаривают, будто этих комаров специально расплодили диверсанты...

– Это так называемые городские комары, они размножаются в подвалах домов, где тепло и сыро, по вентиляционным трубам залетают в квартиры, ночью кусают людей. Сейчас продается много средств защиты от комаров. А относительно диверсантов – досужие вымыслы.

– Читатель из Коростеня жалуется, что комары даже в темноте находят своих жертв.

– Комары летят не только на свет: их привлекает тепло, повышенная концентрация углекислого газа, указывающая на присутствие человека, также его запах. Самая надежная защита – установить на окнах специальные противомоскитные сетки или закрыть их марлей, а в доме установить отпугиватель комаров (их выбор велик).

– Иван Тойба из Одесской области спрашивает, правда ли, что комары могут переносить вирус СПИДа.

– Такие версии ранее озвучивались, но научные исследования отвергают их. Комар так устроен, что кровь, которую он высосал из жертвы, не может быть впрыснута следующей жертве – этому препятствует специальный клапан хоботка. Поэтому ни СПИД, ни гепатит, к счастью, комар переносить не может. Но малярии и дирофиляриоза достаточно, чтобы считать это насекомое опасным.

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