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03.08.2017 , № 87 от 03 августа 2017 г. Советы юриста

Бескультурье в быту, нерешенная проблема утилизации мусора отравляют жизнь многим читателям «РГ». Письма на эту тему комментирует юрист Юрий ВОРОБЬЕВ.



«В июле пришлось нам продать трехкомнатную квартиру и купить две однокомнатные – для нас с мужем и для сына с невесткой. Переехали мы с мужем в новый дом и сразу начали делать косметический ремонт в квартире. Делали все сами, потому что нанимать строителей нам, пенсионерам, не по карману. Когда муж выносил вечером мешки со строительными отходами к мусорным контейнерам, налетела на него с бранью дворничиха. «Не носите сюда строительный мусор! – кричала она. – Заказывайте машину и выво­зите!» А когда мы узнали, сколько стоит заказ грузовика для вывоза мусора, нам с мужем стало дурно. Проще было покупать квартиру с ремонтом, чем самим делать его. Скажите, куда можно выносить строительный мусор? Обязательно ли заказывать для его вывоза грузовик? Многие соседи выносят мусор к мусорным контейнерам, а нам не повезло, нарвались на дворничиху».

Анна Сергеевна П.

Херсонская область.



–УВАЖАЕМАЯ Анна Сергеевна! Мусоропровод и большинство мусорных контейнеров во дворе предназначены для сбора бытовых отходов, а не строительного мусора. За сброс строительных отходов в мусоропровод и обычные мусорные контейнеры предусмотрен штраф. Однако возникает вопрос: что считать строительным мусором? Например, собственник квартиры покрасил стены в ванной и выбрасывает в мусорный контейнер баллончики и банки из-под краски. Нарушает ли он при этом закон и можно ли его оштрафовать? Принято считать, что мусор, образовавшийся после текущего ремонта, относится к бытовым отходам, а мусор, возникший по причине капитального ремонта, считается строительным. Куда его девать? Если вы живете в районе новостроек и ремонтами занимаются многие, возле вашего дома наверняка установлен большой контейнер для строительных отходов: и по форме, и по цвету он должен отличаться от других контейнеров. Если же вы живете в доме, где капитальный ремонт делаете только вы, то для вывоза строительного мусора вам придется нанимать транспорт или вывозить мусор на собственном автомобиле. Это дорого, но иначе вы рискуете стать нарушителем закона и можете быть оштрафованы.



«У нас очень ленивый дворник. Утром так-сяк подметет двор, и больше его никто не видит до следующего утра. А основной объем мусора люди разбрасывают во дворе именно в течение дня, когда дворник не работает. Получается, что наш двор бывает относительно чистым только ранним утром, да и то недолго. Люди возмущаются: зачем нам такие дворники? За что им платят зарплату? Ведь их рабочий день длится два-три часа. Обязан ли дворник в течение дня убирать двор?»

Светлана Мищенко.

Киев.



–УВАЖАЕМАЯ Светлана Аркадиевна! Трудно судить о работе вашего дворника лишь на основании письма. Неизвестно, каков график его работы, оформлен он на полную ставку или на неполный рабочий день, что называется частичной занятостью. Однако в соответствии с «Типовими нормами часу та нормами обслуговування для робітників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду», утвержденными Госкомитетом Украины по вопросам жилищно-комунального хоязяйства, дворник обязан в течение рабочего дня осуществлять текущую уборку территории. Если у вас есть претензии к работе дворника, вам нужно пойти в жэк, узнать, каков график работы дворника, какова длительность его рабочего дня, и добиться, чтобы в течение этого времени он поддерживал чистоту в вашем дворе.



«Уважаемая редакция! Проблема у нас такая. В нашем доме живет один проблемный человек. Несколько лет назад он пытался на своем балконе разводить свиней, но мы написали жалобу, и «свиной» бизнес прекратился. Теперь этот человек занялся собаками. Мало того, что он за ними никогда не убирает экскременты, так еще они у него меняются почти каждый месяц. Поговаривают, что он их то ли ест, то ли эксперименты над ними ставит. А недавно завел собаку агрессивной породы, она рычит на прохожих. К счастью, гуляет со своей собакой этот человек рано утром или вечером в сумерках, но нам все равно неприятно жить с таким соседом. Посоветуйте, что нам делать».

И.Т. и группа жильцов

(всего 12 подписей).

Киевская область.



–УВАЖАЕМЫЕ авторы письма! Если в своем обращении вы изложили достоверные факты, то ваш сосед явно нарушает законы Украины о содержании домашних животных. Владелец собаки обязан убирать экскременты за своим животным, разведение собак и кошек ради мяса, шкур и жира запрещено. Существует целый список пород собак, которых запрещено содержать в городских условиях. Советую вам написать коллективную жалобу в полицию, в жэк, и пусть компетентные органы проверят квартиру проблемного жильца, выяснят, не нарушает ли он закон.

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