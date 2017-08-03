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Главная / НОВОСТИ ОБЩЕСТВА / Руина Украины минус электрификация Донбасса

03.08.2017 , № 87 от 03 августа 2017 г. Принципы сожительства На минувшей неделе полностью прекращено снабжение электроэнергией всех временно не контролируемых районов Донецкой области. Территория ОРДЛО на этот момент не получает электроэнергию, произведенную электростанциями на контролируемой части Украины, сообщил исполняющий обязанности директора «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук. ЭТО полностью противоречит как здравому смыслу (опыт блокады Донбасса), так и распоряжению, полученному из Берлина о том, что «Киев должен сделать решительный первый шаг». Об этом сообщил рупор немецкого правительства Deutsche Welle, опубликовав статью о положении дел в Донбассе. По мнению издания, одна из сторон конфликта на юго-востоке Украины должна сделать решительный первый шаг навстречу противнику. «Одних разговоров о перемирии недостаточно».

Немцы приводят статистику, согласно которой 70 процентов украинцев против продолжения войны и готовы к компромиссу. «Киев же строит воздушные замки, обсуждая закон о реинтеграции Донбасса».

Безо всяких реверансов «DW» перечисляет грехи украинских властей в отношении жителей юго-востока: прекращение подачи электроэнергии в неподконтрольные Киеву районы; торговая блокада Донбасса; отмена социальных выплат; постоянно звучащие с высоких трибун оскорбления.

За оскорбления жителей Донбасса, кстати, выписана черная метка министру культуры Украины Евгению Нищуку, назвавшему жителей юго-востока неполноценными.



НО самым главным грехом украинских властей «DW» считает отсутствие четкой позиции и стратегии в отношении юго-востока страны. И это очень симптоматично: вина Запада за разжигание конфликта будет переложена на киевских высокопоставленных чиновников.

Как считают в «DW», движение «по минской дороге» для украинских властей неизбежно. В случае дальнейших проволочек Берлин будет подталкивать их чем-нибудь острым – если не штыком, то шилом точно. И никакие протесты «условно ультраправым» не помогут, а только окажут Европе услугу. Их сначала зачистят, а потом «найдут документы, свидетельству­ющие об их ужасающих преступлениях против человечности».



ПО оценке директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, решение о прекращении поставок электроэнергии на неконтролируемые территории Донецкой области является абсолютно бессмысленным и политически вредным, принятым исключительно в угоду правым взглядам и сиюминутной политической конъюнктуре.

Буквально накануне принятия такого решения президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в совместном германо-французском заявлении, распространенном по итогам телефонных переговоров «нормандской четверки», призвали стороны конфликта возобновить экономические связи.

«Я думаю, что каких-то глобальных последствий решения прекратить поставки электричества не будет – на фоне всеобщей блокады этих территорий усугубить ситуацию еще более сложно, – заметил в политолог. – Но, конечно, это будет элементом дискредитации позиций Украины в рамках минского диалога, демонстрацией того, что Украина не хочет мирного урегулирования. Конечно, это еще больше оторвет эти территории от Украины, негативно настроит людей, проживающих в Луганске и Донецке».

«Вместо поиска механизма оплаты за электроэнергию или восстановление механизма, который эффективно функционировал на протяжении двух и больше лет, мы видим отрезание этой территории», – подчеркнул Бортник.

Что касается возможных ответных мер со стороны неконтролируемых территорий, он полагает, что там на такой шаг не пойдут. «Они могут, например, лишить Мариуполь воды, но делать этого не будут. Идет гибридная информационная война за то, кто «большее зло», и в данной ситу­ации односторонние действия Украины по блокаде, по прерыванию поставок электроэнергии ухудшают ее позиции в этом противостоянии», – пояснил политолог.

НЕСМОТРЯ на шелуху словесных заявлений, абсолютно ясно, кто является основным виновником взвинчивания напряженности. Так, 25 июля один из действующих сотрудников СБУ признался в организации спецслужбой подрыва автомобиля наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у села Пришиб Славяносербского района 23 апреля этого года. «Это мы все придумали и спланировали. А «мясо» из «восьмерки» (восьмого полка Сил специальных операций, ССО ВСУ. – Прим. ред.) были простыми исполнителями, к которым привели их цель», – рассказал заявитель.

В подтверждение того, что сотрудники СБУ действительно владеют информацией о передвижениях представителей международных миссий, заявитель сообщил маршруты и графики их следований.

Тем временем в ВСУ продолжается подготовка провокаций и диверсий для осуществления их на территории ОРДЛО. В частности, на базе 201-го учебного центра ВСУ, расположенном в Каменце-Подольском Хмельницкой области, идут занятия по минно-взрывному делу – готовится большое количество подрывников. В то же время из пресс-центра штаба АТО поступает упреждающая информация. Дескать, по оперативным данным, в ближайшее время боевики (сепаратисты Донбасса) готовят ряд террористических актов против представителей ОБСЕ с последующим обвинением в этом украинской армии.



По материалам информагентств.

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