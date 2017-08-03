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03.08.2017 , № 87 от 03 августа 2017 г. Неспокойная планета Ныне трудно найти на планете место, где бы наблюдалась относительная стабильность и уверенность в будущем. В минувшее воскресенье в Венесуэле проходили выборы в национальное учредительное собрание, задача которого подготовить изменения в конституцию страны.

МВД Венесуэлы под угрозой тюремного заключения на срок до 10 лет запретило проведение демонстраций и митингов с

28 июля по 1 августа. Но оппозиция грозила и грозит новыми протестными выступлениями.

День выборов таки ознаменовался дерзкими провокациями, направленными на дальнейшее нагнетание напряжения. Генеральная прокуратура начала расследование гибели десяти человек в день выборов.

В Венесуэле вот уже почти четыре месяца не утихает свой майдан. Причем более кровавый, чем в Украине. Оппозиционеры протестуют с апреля, требуя отставки президента Николаса Мадуро, которого они обвиняют в установлении диктатуры и доведении страны до глубокого экономического кризиса. При этом акции протеста проходят ежедневно, и довольно часто в них гибнут люди. Число жертв антиправительственных протестов составляет уже более 110 человек, еще около 1500 человек получили ранения. Полиция задержала более 1300 человек, выступающих на стороне оппозиции. А еще 250 предстали перед военными трибуналами.

Участники демонстраций требуют досрочных выборов президента, полного восстановления прав парламента страны, а также начала процесса восстановления экономики. Венесуэльская оппозиция обвиняет Мадуро в игнорировании законов, удержании политзаключенных и давлении на судебные органы. Соединенные Штаты, верные своим принципам, постоянно подливают масла в огонь, не давая власти передышки.



ОБОЗРЕВАТЕЛИ сравнивают июль 2017 года в Каракасе с февралем 2014-го в Киеве.

Политический кризис, начавшийся после смерти Уго Чавеса и прихода к власти его соратника и преемника Мадуро, судя по всему, достиг пика. Он постоянно углублялся в течение 2015-2016 годов. В апреле этого года, когда Верховный суд расширил полномочия президента и ограничил функции парламента (контролируемого оппозицией), началась волна новых столкновений, сопровождающихся многочисленным жертвами.

Беспорядки проходят на фоне катастрофической экономической ситуации. Действия венесуэльской оппозиции сопоставляют с поведением украинских оппозиционеров во время Майдана. Положение, в котором оказался Мадуро, сравнивают с положением Януковича накануне его свержения. В частности, попытка договориться с оппозицией, разрешив ей провести референдум, напоминает переговоры Януковича с лидерами Майдана.

Совершенно четко прослеживаются провокационные действия американской дипломатии, для которой типично действовать по шаблону при схожих вызовах. Очень похожа на киевскую и неконструктивная позиция оппозиции, которая ничего реально не может, кроме как подставлять людей под пули. Ее верхушка ведет очень жесткую линию: никаких переговоров с Мадуро, никаких посредников. Да и Мадуро оказался лидером совсем не того калибра, который нужен стране в столь сложном положении. Он очень отличается от Чавеса, человека яркого и решительного. Переговоры, которые власть уже несколько лет пытается вести с оппозицией, в том числе при международном посредничестве, ни к чему не привели.



СОБЫТИЯ в Венесуэле не остаются без внимания Дональда Трампа, обещавшего во время предвыборной кампании не вмешиваться в дела других стран. Теперь он грозит властям Венесуэлы «решительными и быстрыми экономическими действиями».

Одновременно оппозиция Венесуэлы объявила «финальное наступление» на президента и правительство. В начале июля оппозиция провела так называемый народный референдум, во время которого, по утверждению лидера оппозиционеров Энрике Каприлеса, убиты два человека. По заявлению оппонентов власти, более 98 процентов из семи миллионов проголосовавших сказали «нет» проекту президента Мадуро созвать учредительное собрание для изменения конституции страны.

Николас Мадуро дал оппозиционерам добро на референдум, хотя и заявил, что его результаты не будут иметь законной силы, и выборы в учредительное собрание не отменил.

Это не оставил без внимания Трамп, заявив, что венесуэльцы проголосовали «за демократию, свободу и верховенство закона». «Тем не менее их сильные и смелые действия по-прежнему игнорируются плохим лидером, мечтающим стать диктатором», – заявил американский президент. Трамп не только пригрозил Мадуро «экономическими действиями», но уже и ввел санкции.

Однако, считают аналитики, если Штаты перестанут покупать венесуэльскую нефть, поставляемую к ним регулярно, это будет удар скорее по американской экономике, чем по Мадуро. Сами США Венесуэле не поставляют ни продовольствия, ни предметов первой необходимости, так что санкции применять бесполезно.

Не исключено, что кризис зайдет в тупик, так как Мадуро подконтрольны вооруженные силы – генералитет, полиция, вооруженная милиция, которую создавал еще Чавес. Оппозиции этой силе противопоставить нечего; единственное, что она реально может, так это выводить людей на улицы и подставлять их под пули.



КАК сообщил глава национального совета Тибисай Лусена, на выборах проголосовали

41,53 процента избирателей – более восьми миллионов человек. «Это очень позитивный результат. Выиграл мир, а когда выигрывает мир – выигрывает и Венесуэла», – заявил Лусена.

Президент Мадуро тоже поздравил народ с выборами. «Единый народ никогда не победить», – приветствовал он собравшихся людей на одной из площадей Каракаса словами известной песни чилийских революционеров 1973 года.

Оппозиция, которая копия украинской, выборы не признала, требуя созвать учредительное собрание через референдум.

Судя по тому, что Госдепартамент США распорядился отозвать из Венесуэлы членов семей дипломатов и сотрудников своего посольства в Каракасе, вполне реальна дальнейшая эскалация конфликта.

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