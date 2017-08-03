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03.08.2017 , № 87 от 03 августа 2017 г. Прощайте, субсидии! Раздумья над чашкой чая

НЕ ХОЧЕТСЯ останавливаться на тех темах, которые нам щедро подбрасывают политики, чтобы занять наше внимание. Ах какая важность: Трамп что-то там сказал о политике Украины! Это на Печерских холмах беспокоит обитателей – а вдруг денег на дерибан не дадут или вообще с кормления погонят? А нам-то с вами от этого что? Тепло или холодно? А конкретно нам тем временем под шумок новую подлянку подсунули. Вот о ней и имеет смысл поговорить. А звучит это так: платить за потребление коммунальных услуг мы впредь будем по общедомовым счетчикам. На фоне этого пропагандистская «халява» с субсидиями уже ощутимо накрывается медным тазом, встает самый главный вопрос: а сколько мы будем платить? Вот об этом есть смысл поговорить.

Вообще-то законопроект №490 о коммерческом учете коммунальных услуг был принят Верховной Радой еще в июне и уже передан на подпись президенту. Но народ очнулся только сейчас. Первыми опечалились те, кто плотно обставился всеми видами квартирных счетчиков. Появились комментарии специалистов, что они нужны теперь как зайцу пятая нога.

«Фактически этот закон делает ненужными квартирные счетчики тепла, холодной и горячей воды. Так как жителям многоквартирных домов будут насчитывать плату, исходя из показаний общедомовых приборов учета (нежилые помещения должны быть оборудованы приборами учета уже в октябре 2017 года). Это значит, что ВСЕ ПОТЕРИ во внутридомовых сетях (до входа в квартиру) будут распределяться между всеми жильцами. То есть совершенно не важно, что ваш счетчик показывает меньше, чем с вас будет требовать поставщик коммунальных услуг», – прокомментировал ситуацию директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко.

Пишут, что раньше индивидуальный потребитель тепла при недогреве батарей в квартире имел право на проведение перерасчета оплаты за не предоставленную услугу или услугу ненадлежащего качества (согласно постановлению Кабмина № 151 от 17 февраля 2010 года). Теперь же, несмотря на это, жильцы будут платить за разницу между показаниями узла коммерческого учета тепла на дом. То есть поставщик услуги в любом случае будет взимать ту сумму, которую показывает его коммерческий узел.

Эта норма заработает с 1 октября 2018 года, если закон будет подписан. Приятного мало – платить за себя и за соседей. Добро если соседи экономные. А если это рестораны, кафе и магазины? В домах бывают гостиницы и хостелы. В том числе из серии «дружная таджикская семья из 11 человек снимет комнату в коммуналке». Весь дом будет оплачивать коммунальные услуги дорогих гостей города. Дорогих в прямом смысле слова.

Наступят холода. Сезон индивидуального (бытовые электрообогреватели) и центрального отопления по космическим ценам. Летом мы просто отдыхаем от платежей за отопление. А осенью опять начнется жесть. Но... по новым правилам.

Беззаботное время субсидий всем и каждому осталось в прошлом. Согласно постановлению правительства № 300 от 26 апреля 2017 года, субсидию с 1 мая не платят при наличии задолженности по оплате ЖКУ от двух месяцев. Особо умиляет финальная приписка в постановлении, что «указанный срок может быть продлен на основании решения районной, районной в городах Киеве и Севастополе госадминистрации при наличии уважительных причин». Ау, Севастополь, как вы там? Ждете наших субсидий?

Мы в Киеве уже не ждем. Нам так сказали: не ждать. Как заявил журналистам заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, более трети получателей субсидий Киева из-за накопившихся долгов за коммунальные услуги могут не получить субсидию на следующий период, если до 15 августа не решат вопрос с задолженностью.

Якобы из-за вируса Petya.A или по какой-то другой причине во многих городах, включая и столицу, в июне людям пришли платежки без субсидии за май. В июле, как сообщают СМИ, жители столицы снова получили платежки (уже за июнь) без указания в них суммы компенсаций по коммуналке. Насчет других городов не знаю, но, думаю, пострадавшие есть и там.

На этот раз чиновники уже не ссылались на «Петю-вирус», а говорили, что «районные органы соцзащиты еще продолжают обработку данных от компаний-поставщиков услуг ЖКХ, налоговых органов, Пенсионного фонда и прочих структур, от которых зависит решение об «автоматическом» переназначении субсидий».

И всем по барабану, что раз человек оформил субсидию, значит, у него просто нет денег отплатить полную стоимость коммунальных услуг. Пенсионеры, малообеспеченные семьи с детьми, бюджетники, врачи, учителя, студенты, безработные – все те, кто может получать доход меньше, чем общий чек по коммуналке даже за летний месяц.

Но им говорят: сейчас платите по полной, а через два месяца получите перерасчет с субсидией. Но не все могут сейчас платить. И не все в итоге платят. Однако не забываем, чем нам угрожает постановление Кабмина от 26 апреля: не заплатил коммуналку два месяца – теряешь субсидию. И народ уже начал получать бумажки об отмене субсидий. А дальше процесс будет массовым.

Это позволит к октябрю – моменту вступления в силу закона об обязательной установке общедомовых приборов учета – снизить число субсидиантов до того количества, которое бюджет страны способен «потянуть».

Игорь Уманский – экс-министр финансов в правительстве Юлии Тимошенко и первый замминистра финансов у Арсения Яценюка – прямо сказал, что считает катастрофой количество получателей субсидии. «Что мы имеем сейчас? 150 млрд гривен – трансфер из бюджета на пенсионную систему, 50 млрд гривен – трансфер на субсидии. Это катастрофа. Представьте, у нас 2/3 семей получают субсидии, и почему-то этим гордятся в стране. И как можно гордиться тем, что у тебя более 10 процентов людей получают субсидию на коммунальные платежи, потому что они не могут их оплатить? Тут волосы на себе надо рвать», – ужасался Уманский.

Вот оно что оказывается, Михалыч! На пути к светлому будущему у нашей многострадальной родины много препятствий. Это главным образом ее граждане. Пенсионеров слишком много. И некоторые живут непозволительно долго. Разоряют бюджет и Пенсионный фонд. Бедных опять-таки много. Не нравится им, что цены на коммунальные услуги выросли в пять раз. Хотят субсидии. Ветераны АТО хотят землю. Матери хотят пособия на детей.

Все хотят денег, а у государства их просто нет. Оно начинает экономить на гражданах, придумывать разные поводы вроде кибератаки, чтобы не платить им субсидии, и т.п. А граждане в свою очередь начинают экономить на государстве.

В результате такой взаимной «любви и уважения» на момент принятия апрельского постановления о лишении субсидий за двухмесячный долг этот самый долг в масштабах державы перевалил за 11 миллиардов гривен. Стесняюсь предположить, какая сумма долга будет этой зимой, весной и осенью, во время отопительного сезона, когда на субсидиях начнут экономить. Особенно если при этом граждан заставят платить по общедомовому счетчику «за себя и за того парня».



Егор СМИРНОВ.



P. S. По результатам опроса, проведенного сайтом «Сегодня», 45 процентов респондентов накапливают долги за коммуналку, еще 45 процентов вынуждены экономить для того, чтобы справиться с коммунальными платежами. В опросе приняли участие почти 24 тысячи читателей. Ну что, едем в Европу выпить чашечку кофе? Или пойдем к соседу стрельнуть кипяточка, чтобы чаек сварганить?

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