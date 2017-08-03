03.08.2017 , № 87 от 03 августа 2017 г.

Происшествия

Ужесточение режима контроля на русско-украинской границе привело к тому, что жители приграничья стали намного чаще идти на нелегальное пересечение кордона – как с целью выгодной трансграничной торговли, так и с целью нелегального трудоустройства и даже просто для посещения родственников.

Стрельба на границе

В ХАРЬКОВСКОЙ области задержана группа слобожан, пытавшаяся незаконно пересечь украинско-российскую государственную границу. Инцидент произошел в сельской глубинке на северо-востоке края.

Как сообщили в Восточном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, стражи кордона получили информацию оперативников о намерении группы жителей Волчанского района Харьковской области тайком попасть в Россию. Свои планы граждане планировали осуществить в районе села Ефремовка, где украинско-российская государственная граница проходит через труднодоступные места – поймы двух небольших рек.

В ту местность был выдвинут оперативный отряд пограничников, оснащенный техническими средствами наблюдения. Находясь в ночной засаде, дозорные с помощью инфракрасной камеры зафиксировали движение двух транспортных средств в сторону государственной границы. Выйдя на их перехват, стражи рубежей задержали микроавтобус «УАЗ», в салоне которого находилось двенадцать мужчин. Второй автомобиль – внедорожник «УАЗ» попытался скрыться с места происшествия. Предупредительные выстрелы пограничников заставили его остановиться. В нем находился только водитель.

Все лица, следовавшие из Украины на сопредельную сторону, задержаны в административном порядке для составления документов о нарушении режима государственной границы.

Шлагбаум нелегалам

ПОПЫТКИ незаконного пересечения украинско-российского кордона в Харьковской области не единичны, отметили в Восточном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины. Три недели назад часовые невдалеке от кордона, проходящего за селом Строевка Двуречанского района, обнаружили автомобиль «ЗАЗ» с прицепом. Его водитель, заметив пограничников, которые приближались к легковушке, исчез на территории России. В транспортном средстве были обнаружены товары народного потребления в широком ассортименте.

В июне неподалеку от села Мелового Великобурлукского района задержали 30-летнего местного жителя. Он пытался незаконно переместить в Россию пять сумок с одеждой и ящик водки. А месяцем ранее дозорные границ за пределами села Гатище Волчанского района заприметили группу лиц, которая с рюкзаками за плечами двигалась в сторону кордона. Нарушителей задержали. Ими оказались четверо молодых местных жителей, вознамерившихся незаконно перенести в Россию большое количество сантехнических изделий.

В том же мае на Харьковщине был раскрыт канал ночной переправки людей мимо пункта пропуска на государственной границе. Его организовали граждане нашей страны. Злоумышленников и их «клиентов» (трех нелегалов, шедших из России в Украину) пограничники совместно с сотрудниками СБУ взяли на контрольной полосе. Открыто уголовное производство по статье «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». Сейчас идет досудебное расследование.



Харьков.