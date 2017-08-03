Главная / НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ / Прогулки по Одессе

03.08.2017 , № 87 от 03 августа 2017 г. Выставка В художественном центре «Локация» проходит выставка батика «Экскурсия» молодой киевской художницы Ульяны Балан, которая представила зрителю красочные зарисовки прогулок по Одессе. СУЩЕСТВУЕТ такая теория, что люди, живущие около большой воды, имеют больший потенциал к изменениям в жизни и больше внутренней свободы. Одесса относится к таким местам. Маленькие улочки и дворики, колышущееся на веревках белье и веселые разговоры, запах моря, шум ветра – весь этот уникальный колорит запечатлела Ульяна Балан в работах своей новой выставки. Идея для одесской серии батиков появилась у нее после многочисленных коротких визитов в город у теплого моря.

Выставочный проект «Экскурсия» необычен тем, что в нем представлены картины, выполненные на хлопке и шелке в технике батик. Правда, как сознается сама автор, она хотела показать не столько архитектуру города, сколько передать особый, ни с чем не сравнимый одесский шарм.

Прогуливаясь по Одессе, Ульяна делала быстрые наброски, фиксировала красивые виды на телефон и фотокамеру. И только потом, находясь в своей мастерской, она переносила полученные впечатления на хлопок и шелк. Те, кто побывал на выставке, говорят, что художнице удалось достичь задуманного и передать настроение жемчужины Черноморья.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия