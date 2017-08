Акценты дня

Комиссия по вопросам культуры Киевского городского совета отклонила петицию киевлян об отмене переименования проспекта Ватутина в проспект Шухевича в Киеве, заявляет лидер фракции «Свобода» в Киевском городском совете Юрий Сиротюк.





03.08.2017 , № 87 от 03 августа 2017 г. УКРАИНА • Более 20 фейковых интернет-магазинов с декабря 2016 года украли у сограждан один миллион гривен. Киберполиция Киева сообщила, что такие магазины функционировали не более семи дней, а потом исчезали из поля зрения, пишет сайт finance.ua. Кроме того, мошенники, размещая объявления о продаже компьютерной техники и телефонов, требовали 100-процентную предоплату. Преступникам грозит до 8 лет лишения свободы.

• В Украине за январь – июль производство стали уменьшилось на 18 процентов по сравнению с тем же периодом 2016 года, сообщает сайт news.finance.ua. За семь месяцев выпуск стали снизился до 11,9 миллиона тонн. Производство общего металлопроката за указанный период сократилось на 19 процентов – до 10,2 миллиона тонн, выплавка чугуна на 22 процента – до 10,96 миллиона тонн.

• Укрпочта с 1 августа снизила тарифы на международные отправления по ключевым направлениям для экспортеров – США, Китая, Канады, Австралии – и скорректировала цены для стран ЕС. Об этом говорится в сообщении компании. Эти изменения касаются международных отправлений весом от 10 до 30 кг. Для отправлений в Молдову и Россию компания улучшает качество наземного сообщения и снижает стоимость пересылки на 25 процентов и 23 процента соответственно.

• Экспорт свиного сала из Украины в минувшем году упал на 98% по сравнению с показателями 2015 года, сообщает портал Business Views со ссылкой на Государственную фискальную службу. По информации издания, в основном это произошло из-за отказа России и Молдовы закупать украинское сало.

• Украина готовит иск в связи с убытками из-за строительства Россией Керченского моста. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк на встрече с профсоюзами морских и речных портов, передает пресс-служба ведомства. Из-за строительства Керченского моста Министерство транспорта РФ суммарно на 23 сутки хочет запретить судоходство в проливе для установки на опоры пролетных арок моста. Кроме того, после постройки моста часть судов не сможет проходить через Керченский пролив из-за слишком большой осадки.

ЗА РУБЕЖОМ

• Немецкий суд разрешил «Газпрому» открыть «Северный поток–2» на полную мощность. По информации zbaza.livejournal.com, этим решением сняты ограничения по использованию Россией мощностей газовой системы Opal – самого важного отрезка «Северного потока-2», по которому российское «голубое топливо» уже поставляется в Европу. Как полагают эксперты, таким образом Брюссель дает понять США, что будут формировать собственную энергостратегию без вмешательства сторонних, заинтересованных игроков.

• Китай открыл свою первую зарубежную военную базу в восточноафриканском Джибути, сообщает «Корреспондент». База была построена для участия китайских военных в миротворческих операциях в регионе, а также для оказания гуманитарной помощи в Африке и Западной Азии. Также на ней будут проводиться военные учения. Здесь будут служить более двух тысяч военных.

• Белый дом готовит список экономических санкций против Китая из-за того, что Пекин недостаточно активен в решении проблемы КНДР, передает The New York Times. По данным газеты, такое решение может быть принято в связи с тем, что Китай не предпринимает попытки убедить Пхеньян отказаться от ядерной программы.

