03.08.2017 , № 87 от 03 августа 2017 г.

Полный трампец

ЕСТЬ в/на Украине такой политолог – Тарас Березовец. Грантовой мас­ти. Крутится возле властей предержащих, поэтому очень часто светится на телеэкране. Главные условия получателя грантов исполняет безукоризненно, то есть служит ретранслятором: говорит то, что нужно, и тогда, когда нужно грантодателям.

Поэтому я всегда с вниманием слушаю Тараса, это по-настоящему «голос Америки». Недавно Березовец поведал журналистам теоретически сенсационные, а практически общеизвестные сведения. По Березовцу, США могут выслать посла Украины и чуть ли не разорвать с нашей страной дипломатические отношения. И все это из-за поддержки Хиллари Клинтон во время президентской кампании в США. Лыком в строку легло сообщение, о котором Березовец мог узнать только в американском посольстве: на другой день после того как Березовец уже «слил» предварительную информацию, верхняя палата конгресса США утвердила кандидатуру Кристофера Рэя на пост главы Федерального бюро расследований. Напомним, Кристофер Рэй авансом пообещал разобраться, вмешивалась ли Укра­ина в президентские выборы…

Березовец, кстати, постоянно крутится в Администрации президента и считается чуть ли не креатурой самого Порошенко. Похоже, что он не креатура, а приставлен к Порошенко мелким соглядатаем. Поэтому его предположение о рокировке – Климкин (глава МИДа Украины) вместо Чалого (посол Украины в США) – очень похоже на правду. Климкин давно уже стал напоминать пешку, которой можно пожертвовать.

А теперь, после эмоций, немного аналитики. Предположение Березовца о разрыве дипломатических отношений между США и Украиной похоже на покерный блеф во время игры в шахматы. Трамп использует Украину исключительно для борьбы со своим внутренним противником. Но не более того. Конечно, в его силах, если Рей накопает то, что лежит на поверхности – связь предвыборного штаба Клинтон с посольством Украины, – и посла сменить, и деньги с вооружением попридержать да и Порошенко спихнуть. Но не более того.

«Проект Украина» для США самый выдающийся, самый дешевый и самый выгодный, как минимум, за последние сто лет, поэтому США от него НИКОГДА не откажутся добровольно. Это вам не сажать в собственном огороде репки латиноамериканских диктаторов, это «перо в бок» России.

«Спилили» соглашение

АДВОКАТЫ Януковича заявили агентству РИА об исчезновении из дела о госизмене бывшего президента Украины оригинала одного из опорных доказательств – мирного соглашения. Напомню соотечественникам: это документ, который подписывался публично – подписание транслировалось по телевидению, – тогда еще действующим президентом Виктором Януковичем и лидерами оппозиции Кличко, Яценюком и Тягнибоком. Непосредственными участниками, свидетелями и гарантами выполнения соглашения выступили министры иностранных дел Польши и Германии, представитель МИДа Франции.

С одной стороны, понятно, что сообщение адвокатов Януковича по сути своей есть хороший ход защиты, а с другой стороны, все, не только адвокаты, понимают, что подобный документ, способный априори разрушить все придуманное Генпрокуратурой Украины дело, не мог не исчезнуть. Ведь через несколько часов после подписания, как только из центра Киева были отведены подразделения Министерства внутренних дел, соглашение было нарушено самым наглым и грубым способом при полном молчаливом поощрении «гарантов».

Еще одна немаловажная деталь. Сразу после переворота, утром

22 февраля 2014 года, Янукович написал письма министрам иностранных дел Германии Штайнмайеру, Польши – Сикорскому, Франции – Фабиусу, где напомнил им, что их страны являются гарантами выполнения мирного соглашения. Виктор Янукович просил вмешаться в процесс разрешения политического кризиса в Украине. «Ответ» был через день. Германия, Польша и Франция официально признали новую «власть» и обвинили Виктора Януковича в бегстве из страны.

Вспомните, соотечественники, как после Майдана сразу спилили деревья со следами пуль, чтобы никто не смог вычислить ни направление выстрелов, ни калибры стволов. Теперь вот «спилили» соглашение. Но это очень наивное и глупое заметание следов. Деревья наверняка уже сожгли, но ведь память и копии соглашения не сожжешь, свидетелей миллионы.

В нашем случае говорить «время показало» не стоит. А вот «время покажет» – в самый раз…

Героический зраднык

УКРАИНСКИЙ летчик Александр Акопов посадил самолет, поврежденный градом, вслепую, ориентируясь на показания приборов. Неважно, что происходило это в Турции, главное, что пилот – украинец. Хоть и с армянской фамилией. Петр Порошенко немедленно и публично подписал указ о награждении летчика-героя орденом «За мужество» третьей степени. Можно, конечно, позубоскалить относительно третьестепенного мужества, но не стоит, так как после указа началась первостепенная патриотическая шизофрения. Ныряльщики в интернет-морях, профессиональные украинцы немедленно отыскали: 1) Акопов родом из Донецка. 2) На аватарке у него установлена фотография Сергея Лаврова. 3) Фотографию удалять отказался, поскольку на Лаврова похож.

Короче, сепар и зраднык. Хорошо хоть за наградой в Киев не явился, а то бы линчевали прямо в Мариинском парке.

А вот «кореш» летчика Лавров отреагировал в классном стебном стиле. Российский МИД заявил: «Сделанное Вами (Акоповым. – Ред.) – вне политики. Если Вас продолжат критиковать на Родине, приезжайте – всегда Вам рады».