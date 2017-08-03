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03.08.2017 , № 87 от 03 августа 2017 г. Пол Крейг Робертс. До Армагеддона две с половиной минуты ГОТОВЫ ли вы умереть? Мы с вами скоро умрем! И не от старости, а потому, что наши сограждане настолько глупы, невежественны и у них так промыты мозги, что они верят в ложь, которая ведет нас к верной гибели.

Это то, что нам говорят атомные ученые. И они правы.

Вы можете понять этот абсурд? Президент Трамп находится под полномасштабной атакой со стороны военного/охранного комплекса, средств массовой информации США, Демократической партии и многих республиканцев, таких, как республиканский сенатор из Южной Каролины Линдси Грэм

и республиканский сенатор из Аризоны Джон Маккейн, просто потому, что хочет уменьшить опасную напряженность между двумя основными

ядерными державами.

Что объясняет полное отсутствие обеспокоенности о собственной жизни

со стороны населения Южной Каролины

и Аризоны, которые отправляют в сенат и продолжают посылать туда двух дебилов, решивших спровоцировать войну между США и Россией?

Это должно вызвать у вас дрожь, потому что вы могли бы задать тот же вопрос во всех 50 штатах и почти во всех избирательных округах…

Вы можете задать тот же вопрос публичному дому, известному как «американские СМИ». Скоро никого не будет в живых, чтобы опубликовать или прочитать заголовки войны, которые они помогают продвигать.

Соединенные Штаты и остальной мир вместе с ними отправляются в могилу из-за полного провала американского руководства.

Что случилось с американцами, почему они не могут понять, что любой «лидер», провоцирующий войну с крупнейшей ядерной державой, должен быть немедленно признан душевнобольным?

Почему американцы сидят каждый вечер перед телевизором, поглощая ложь, которая ведет их, вне всякого сомнения, к их смерти?

Америка тонет и тянет за собой весь мир.



Перевод «Инфо-Макс».

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