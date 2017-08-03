03.08.2017 , № 87 от 03 августа 2017 г.

Обострение

Сегодня уже очевидно, что отношения Москвы и Вашингтона продолжают ухудшаться, причем очень серьезно. Некоторая часть украинского политикума и экспертного сообщества такое развитие событий посчитало благоприятным для Украины. На деле же для оптимизма поводов мало, точнее, их нет вообще.

Между Россией и Америкой

АНТИРОССИЙСКИЙ консенсус американских демократов и республиканцев, достигнутый в Конгрессе и Сенате в ходе голосования за законопроект, в котором Россия официально признается противником США, сводит на нет все намерения президента Трампа поладить с РФ. Москва не осталась в долгу и объявила о паритетном сокращении численности сотрудников американской дипломатической миссии в ответ на принятое еще в конце каденции Обамы решение.

В ряде наших СМИ по этому поводу появились восторженные комментарии, суть которых сводится к следующему: нас не сливают, Украина будет нужна США в противостоянии с Россией. Экс-глава СБУ Евгений Марчук договорился до того, что назвал Украину государством, которое внесло самый весомый вклад в дело обеспечения безопасности США.

Впрочем, звучат в Украине и менее оптимистичные оценки. «Мне уже приходилось говорить, что рост напряженности между РФ и Западом чрезвычайно опасен для Украины, так как лишает Москву мотивов для сдержанности. И только нашим дебилам это было непонятно, и они радуются новым американским санкциям», ­­­– достаточно резко по этому поводу высказался на своей странице в Facebook руководитель Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

В подтверждение своего тезиса он дал ссылку на статью политолога российского Центра политической конъюнктуры Олега Игнатова, посвященную как раз обострению российско-американских отношений. Российский эксперт обрисовал спектр потенциальных угроз для Украины. И на его оценках стоит остановиться подробнее. Тем более что Игнатов – политолог, представляющий структуру, патронируемую советником президента РФ Владиславом Сурковым, курирующим украинское направление Кремля.

Никто не хотел уступать

«СОЕДИНЕННЫЕ Штаты фактически расписываются в том, что прекращение противостояния на востоке Украины и возвращение суверенитета Киева над Донбассом не предвидится и не планируется даже в долгосрочной перспективе», – подчеркивает Игнатов. При этом главной опасно­стью он называет то, что, по его мнению, «законодательное оформление санкций радикально меняет условия для дипломатического прекращения конфликта в Донбассе», поскольку теперь ЕС не может гарантировать России, что американские санкции будут ослаблены или отменены в обмен на реализацию Минских соглашений.

«Для Кремля в такой ситуации не имеет никакого смысла делать какие-либо шаги навстречу. Напротив, Россия может попробовать сыграть на обострение, как это было в 2014 году, проверив единство и решимость Запада на прочность. В итоге, если закон вступит в силу, Соединенные Штаты лишат Россию каких-либо стимулов для поиска компромисса по Донбассу», – предупреждает сотрудник Суркова.

Автор признает, что аналогичным образом будут вынуждены поступать и США, расширяя и углубляя конфликт с Россией.

«У России в свою очередь нет мотивов демонстрировать то, что на языке дипломатии называется доброй волей. Напротив, Путин будет заинтересован в том, чтобы отвечать давлением на давление, создавая точки дискомфорта или нестабильности для Запада там, где он сможет это сделать», – продолжает политолог. Кроме того, он не исключает, что в зоне конфликта у самопровозглашенных республик может появиться боевая авиация, если начнутся поставки американского оружия Киеву.

К слову, похожего мнения придерживается председатель президиума неправительственной организации «Совет по внешней и оборонной политике» Федор Лукьянов, который полагает, что в случае американских поставок в Украину, «силы сепаратистов непризнанных республик будут чудесным образом укрепляться параллельно вооружению украинской армии американским оружием».

Поле боя

КАК видим, в России более чем откровенно дают понять, что углубление кризиса в отношениях с США чревато серьезной военной эскалацией на востоке Украины.

Сторонники украинской партии войны, разумеется, могут нам рассказывать, что у России нет никаких шансов против НАТО, хотя крайне маловероятно, что Запад рискнет ввязаться в полноценное военное противостояние с обладателем внушительного ядерного потенциала. Скорее всего, и Запад в лице США, и Россия будут выяснять между собой отношения, используя свои прокси: со стороны Москвы – ЛДНР, со стороны Вашингтона – украинское государство.

Кто бы ни победил в этом противостоянии, оказаться фактическим полем боя – не самая лучшая для нас перспектива. Вряд ли украинская власть не понимает, насколько военный сценарий ухудшит и без того плачевное состояние украинской экономики и демографическую статистику. Но проблема в том, что иного варианта удержать власть, кроме как эскалации конфликта, независимо от того, кто станет ее инициатором, у нынешних украинских правителей нет.