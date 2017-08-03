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03.08.2017 , № 87 от 03 августа 2017 г. організації Національної спілки художників України триває ювілейна персональна виставка робіт її голови, заслуженого художника України Ірини Гресик.

П’ЯТНАДЦЯТЬ років тому Ірина Гресик очолила обласну організацію НСХУ. За ці роки завдяки організаторським здібностям її керівника колектив художників Запорізького краю багато чого досяг. Водночас голова організації плідно працювала і на власному творчому полі. Про це переконливо во свідчать понад сто живописних і акварельних робіт, виставлених художницею на суд глядачів. Тематично вони різноманітні: пейзажі, натюрморти, портрети, архітектурні родзинки різних міст і країн. Та всіх їх єднає яскраве відображення побаченого, зачарованість автора куточками природи та людських творінь. І глядач мимоволі переймається враженнями художника, милується краєвидами рідної України, подорожує разом з автором зарубіжжям.

– У своїй творчості вважаю головним, – говорить Гресик, – оспівувати все прекрасне, що є в житті, та прагнути, щоб мої твори були глибоко національні, українські…

Ознайомившись із представленими роботами, переконуєшся, що вона досягає поставленої мети. Напевне, цьому сприяли і батьківське виховання, і спеціалізоване навчання. Ірина виросла в сім’ї художника. Батько Станіслав Шинкаренко став членом Спілки художників ще 1961 року, був одним з організаторів Запорізької організації НСХУ, яку створено 1962 року. Ірина пішла його стежиною. З червоним дипломом закінчила Дніпропетровське художнє училище імені Вучетича, а потім продовжила навчання у Львів­ському інституті декоративно-прикладного мистецтва. Обрала професію художника інтер’єрів й обладнання. І донині Ірина із вдячністю згадує роки навчання: «Окрім живопису, ми вивчали ткацтво, кераміку, скульптуру, дизайн, а викладали архітектори, скульптори і художники дуже високого рівня».

Повернувшись до Запоріжжя, Ірина працювала художником інтер’єрів. Особливо їй запам’яталася робота з оформлення експериментального дитячого садка Запорізького абразивного комбінату. Там запланували відкрити басейн, танцювальні зали, зимовий сад, кімнату психологічного розвантаження. Розроблені Гресик проекти високо оцінили на худраді в Києві. Щоправда, замовник не з усім погодився, тому проект було втілено не повністю. Однак і в такому вигляді він мав великий резонанс серед запоріжців і гостей міс­та. Ірина захоплювалася й монументальною творчістю. Разом із чоловіком Сергієм Гресиком вони робили керамічні рельєфи великого масштабу, хоча це було важко і фізично, і творчо. Творчі здобутки були гідні того, щоб Ірина стала членом Спілки художників. Невдовзі колеги обрали її членом правління, а 2002 року – головою Запорізької обласної організації НСХУ. На цій посаді з новою силою проявилися творчі й організаторські здібності Гресик. Уже наступного року в Запоріжжі стартував масштабний Всеукраїнський пленер «Хортиця крізь віки». Як розповідає Ірина, ідея належить головному редактору журналу «Образо­творче мистецтво» Миколі Маричевському, на жаль, нині покійному. Він переконав усіх, що тема пленеру має бути історичною. Це його бренд і назва. Задля розширення зв’язків Гресик бере активну участь у міжнародних пленерах, які відбуваються у Польщі, Словаччині, Тунісі, Литві. Завдяки творчому спілкуванню її запрошують до Індії, Індонезії, Китаю. І під час пленерів Ірина залюбки малює з натури, використовуючи акварель.

Щоб розширити коло художників Запорізького краю, Гресик активно працює з молоддю. Ініціювала створення молодіжної організації у складі обласної. І сьогодні багато талановитої молоді поповнило лави художників. Їй є в кого вчитись і на кого рівнятися.

На виставці я перечитав з десяток відгуків людей різного віку. Всі вони із захопленням говорять про творчість Ірини Гресик і бажають їй нових творчих звершень на благо рідного краю та всієї України.

Запоріжжя.

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