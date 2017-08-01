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В 10 областях Украины объявлена чрезвычайная (5-го класса) пожарная опасность. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по данным Укргидрометцентра, 31 июля пожарная опасность объявлена в Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской областях.





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01.08.2017 , № 86 от 01 августа 2017 г. УКРАИНА • Более трети субсидиантов Киева могут не получить субсидию на следующий период с апреля 2017 года, если до 15 августа не решат вопрос с задолженностью. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник. «Из 280 тысяч семей 98 тысяч потеряли право на субсидию в связи с задолженностями», – сказал чиновник.



• За пять лет в Украине потеряно около 12 процентов посевных площадей зерновых. Они сокращаются из-за отсутствия государственной поддержки фермеров – такое мнение выразил директора Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Михаил Данкевич в комментарии изданию Golos.ua. По его словам, даже та мизерная помощь, которую смогло выделить государство в 2017 году, не поступила вовремя перед стартом посевной кампании.



• Грузовой самолет Ан-74 украинской авиакомпании CAVOK Air потерпел крушение в Центральной Африке, сообщает интернет-ресурс «Минпром». Члены экипажа живы, но получили травмы, написал в «Фейсбуке» заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.



• В четыре раза увеличены штрафы за незаконную охоту на все виды животных в Украине, сообщает пресс-служба Минагрополитики. Теперь браконьер должен заплатить не только штраф, но и компенсировать средства, которые необходимо вложить пользователю охотничьих угодий на воспроизведение уничтоженных животных. Кроме того, увеличены в 5-10 раз таксы за уничтожение или повреждение гнезд, нор, бобровых плотин, других жилищ животных.



• В Белой Церкви Киевской области на предприятии ТЭЦ в результате аварии на одном из резервуаров вытекла примерно одна тонна серной кислоты, пишет «Українська правда». По словам мэра города Геннадия Дикого, повреждение удалось устранить, серную кислоту нейтрализовали, никто не пострадал. Он добавил, что угрозы жизни и здоровью людей нет.

ЗА РУБЕЖОМ

• В Бодруме (Турция) неизвестный открыл стрельбу. В результате один человек погиб, трое ранены. Как сообщают «Українські новини», Департамент консульской службы Министерства иностранных дел заявляет, что граждан Украины среди пострадавших нет.



• В Венесуэле начались выборы новой Конституционной ассамблеи, которая должна будет внести изменения в основной закон страны. Оппозиция бойкотирует эти выборы, утверждая, что это позволит президенту Николасу Мадуро сосредоточить всю власть в своих руках.



• Возможность развертывания системы противоракетной обороны Patriot в Эстонии подтвердил вице-президент США Майк Пенс. Как передает радио «Свобода» об этом заявил премьер-министр страны Юри Ратас по итогам переговоров в Таллинне.



• В Кишиневе митинговали за отставку президента Молдовы Игоря Додона, передает «Интерфакс». Участники акции выступили против принятого парламентом закона о переходе на смешанную избирательную систему. Оппозиция считает, что это сделано в угоду двух партий – Демократической и Социалистической, чтобы на очередных выборах в парламент в ноябре 2018 года они могли сохранить за собой власть.



• США испытали на Аляске системы противоракетной обороны THAAD, передает NBC News. Самолет американских ВВС произвел пуск баллистической ракеты, которую успешно перехватила система ПРО.



• В Китае прошел военный парад, посвященный 90-летию создания Народно-освободительной армии страны, передает Синьхуа. Здесь была представлена новая техника. Это, в частности, межконтинентальная баллистическая ракета DF-31AG с дальностью полета более десяти тысяч километров, новейший истребитель J-20, который рассматривается в качестве конкурента американским F-22 и F-35, а также стратегические ракеты DF-26, способные нести обычные и ядерные боеголовки.



• В Германии спасатели несколько часов освобождали 65 человек, которые застряли на канатной дороге над Рейном в Кельне, пишет Koelner Stadt-Anzeiger. Люди, в том числе 20 детей, зависли на высоте 40 метров над водой. В операции принимали участие 100 пожарных. После спасения одну женщину доставили в больницу. • В Бодруме (Турция) неизвестный открыл стрельбу. В результате один человек погиб, трое ранены. Как сообщают «Українські новини», Департамент консульской службы Министерства иностранных дел заявляет, что граждан Украины среди пострадавших нет.• В Венесуэле начались выборы новой Конституционной ассамблеи, которая должна будет внести изменения в основной закон страны. Оппозиция бойкотирует эти выборы, утверждая, что это позволит президенту Николасу Мадуро сосредоточить всю власть в своих руках.• Возможность развертывания системы противоракетной обороны Patriot в Эстонии подтвердил вице-президент США Майк Пенс. Как передает радио «Свобода» об этом заявил премьер-министр страны Юри Ратас по итогам переговоров в Таллинне.• В Кишиневе митинговали за отставку президента Молдовы Игоря Додона, передает «Интерфакс». Участники акции выступили против принятого парламентом закона о переходе на смешанную избирательную систему. Оппозиция считает, что это сделано в угоду двух партий – Демократической и Социалистической, чтобы на очередных выборах в парламент в ноябре 2018 года они могли сохранить за собой власть.• США испытали на Аляске системы противоракетной обороны THAAD, передает NBC News. Самолет американских ВВС произвел пуск баллистической ракеты, которую успешно перехватила система ПРО.• В Китае прошел военный парад, посвященный 90-летию создания Народно-освободительной армии страны, передает Синьхуа. Здесь была представлена новая техника. Это, в частности, межконтинентальная баллистическая ракета DF-31AG с дальностью полета более десяти тысяч километров, новейший истребитель J-20, который рассматривается в качестве конкурента американским F-22 и F-35, а также стратегические ракеты DF-26, способные нести обычные и ядерные боеголовки.• В Германии спасатели несколько часов освобождали 65 человек, которые застряли на канатной дороге над Рейном в Кельне, пишет Koelner Stadt-Anzeiger. Люди, в том числе 20 детей, зависли на высоте 40 метров над водой. В операции принимали участие 100 пожарных. После спасения одну женщину доставили в больницу.

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