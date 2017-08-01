Акценты дня

В 10 областях Украины объявлена чрезвычайная (5-го класса) пожарная опасность. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по данным Укргидрометцентра, 31 июля пожарная опасность объявлена в Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской областях.





Архив

« Август 2017 » ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Главная / НОВОСТИ ПОЛИТИКИ / Черный юмор

01.08.2017 , № 86 от 01 августа 2017 г. Политобозрение недели ПРОШЕДШАЯ неделя прибавила мне полкилограмма оптимизма. Стоило только посмотреть полностью все текущие новости, как стало понятно, насколько все эти озверевшие от безнаказанности демократы смешны. А раз смешны, то не опасны.

Предлагаю любезным соотечественникам небольшую подборку событий, пропитанных юмором, как памперс детской неожиданностью.

Заголовок: «Юнкер перепутал Меркель со своей женой». На самом деле президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сбросил вызов, думая, что ему звонила жена. Но это оказалась канцлер Германии. Хотя, если жена Юнкера выглядит так же, как Меркель, и столь же занудлива, какая разница для Жан-Клода, жена это или Меркель.

Reuters сообщило, что Россия использовала Facebook, чтобы шпионить за предвыборной кампанией президента Франции Эммануэля Макрона. При этом агентство ссылается «на конгрессмена США и еще два информированных источника».

Что и говорить, источники «железные». Конгрессмены США, уверенные, что есть страна Лимпопо, где Путин провернул очередной переворот, – источники первосортные. К тому же в Facebook подтвердили, что фиксировали шпионские аккаунты во время выборов во Франции и деактивировали их за пропаганду и спам.

По утверждению Reuters, российская разведка попыталась сорвать предвыборную кампанию президента Эммануэля Макрона в начале этого года, создав около двух десятков аккаунтов в Facebook, которые притворялись «друзьями друзей» соратников Макрона (сообщение от «1120-Украина»).

Мощнейшая разведка в России! Создала аж 20 аккаунтов «друзей друзей» и тем самым чуть не сорвала выборы во Франции. У меня есть знакомый отрок 14 лет, который за день может создать под 50 аккаунтов во всех соцсетях. А может и больше, если родители не настучат по бестолковке вовремя. Видимо, агент ФСБ, ЦРУ и «Моссада» одновременно.

Заголовок: «США вернули Японии четыре гектара земли на военной базе на Окинаве». Если учесть, что площадь Окинавы 1207 квадратных километров, то бишь 120 700 гектаров, а американские военные базы занимают 18 процентов территории острова (слегка более 20 000 гектаров), то мы видим щедрость необыкновенную!

И, наконец, закончим международную юмористику словами госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что новый виток санкционной политики Вашингтона – не что иное, как желание американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению двусторонних отношений с Америкой. Дословно: «Почти единогласное голосование по санкционному законопроекту в конгрессе демонстрирует желание американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США».

Еще одна деталь: как только Москва объявила о высылке 755 американских дипломатов и техперсонала, а также об аресте американских дач (в ОТВЕТ на действия американской стороны полгода назад), американский посол в России Джон Теффт заявил о глубоком разочаровании решением России ответить на новые ограничительные меры США в отношении Москвы. «Мы получили официальное извещение от российского правительства. Джон Теффт выразил глубокое разочарование и категорическое возражение. Мы передали данное извещение в Вашингтон для рассмотрения», – заявили журналистам в посольстве США в РФ.

Особенно мне понравилась формулировка «категорическое возражение». Этот нехороший Путин обнаглел вконец, забыв испытанный международный эталон Госдепа: «Нам можно все, другим нельзя ничего».

На украинском направлении сгущаются тучки небольшого скандала: Михаила Николозовича Саакашвили лишили украинского гражданства, а он пригрозил вернуться и свергнуть Петра Порошенко.

Было произнесено публично: «Порошенко никак не избавился от меня, наоборот, его действие объединило всю украинскую оппозицию… В новейшей истории много примеров, когда лидер желает изгнать из страны своего оппонента, а оппонент возвращается и осуществляет свержение этого лидера с должности. Именно это произойдет и в Украине… Произойдет свержение Порошенко на фоне моего прибытия, мы вернемся в Украину на совершенно новые посты».

А вот интересно, какую технику применит Михо для возвращения?! Ведь и де-юре, и де-факто он человек без паспорта, вроде Паниковского. Правда, Паниковский был литературным персонажем да и без паспорта границ не пересекал. Можно предположить, что у дяди Михо есть пара запасных гражданств (паспортов) в кармане. К тому же его прямые кураторы из ЦРУ могут элементарно провести его в качестве дипломатической почты в специальном чемодане без ручки, но на колесиках.

Самое главное качество записного юмориста – говорить заведомую чушь с серьезным выражением лица. У нас таких юмористов в избытке, но самый «продвинутый», конечно же, экс-генерал КГБ, экс-премьер-министр Украины, представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук. В ходе общения с участниками Летней школы журналистики газеты «День» Марчуком было авторитетно сказано: «…Большего вклада в безопасность США, чем Украина, никто никогда за всю историю США не сделал. Есть у нас моральное право ставить такой вопрос? Конечно. Крым – это территория Украины! Этот вопрос надо ставить везде, где только можно».

Положим, с логикой у Марчука всегда был напряг. Если уж продолжать линию «большего вклада в безопасность США, чем Украина, никто никогда за всю историю США не сделал», то Крым – это территория США.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия