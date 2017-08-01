01.08.2017 , № 86 от 01 августа 2017 г.

Юные таланты Украины

Выпускник Запорожского многопрофильного лицея № 99 Николай Авраменко вернулся домой с серебряной медалью, которую завоевал на международной олимпиаде по химии в Бангкоке (Таиланд). Мы встретились с Николаем и его мамой Натальей Александровной.

Паренек разносторонних наклонностей

– КОЛЯ сызмальства очень любознательный, – рассказывает мама. – В 6 месяцев уже начал ходить. Мой отец, краснодеревщик, сделал кубики, и я на них выжигала буквы. Коля подходил, спрашивал, что это за буквы. Мы с ним складывали слова. Когда ему было три с половиной годика, я показала сынишку учителю младших классов Людмиле Емельяновне. Она начала с ним заниматься.

С 6 до 12 лет сын занимался танцами в ДК металлургов. Ездил по Украине с концертами, выступал по телевидению. Группа называлась «Улыбка». Увлекался плаванием. Его приглашали в СК «Мотор Сич», чтобы заниматься профессионально. Но мы сразу отказались, ведь живем в другом конце города. Занимался каратэ – заработал две или три бронзовые медали и синий пояс.

Это все было до 7-го класса, а потом он усиленно начал заниматься химией с учительницей от Бога Валерией Николаевной Королевой. Когда сын учился в старших классах мы поняли, что в Запорожье, к большому сожалению, единицы достойных учителей физики, химии, математики, информатики. После 3-го класса Коля стал учиться в 99-м лицее, лучшем в городе, избрав физико-математический профиль.

– В районных олимпиадах я начал участвовать с 4-го класса, – говорит герой нашей публикации. – Чуть позже – в областных. В области был первым по физике, математике, химии и информатике. Валерия Николаевна занималась со мной каждый день. Знаете, я иногда бурчал, говорил, что больше не пойду на эти занятия, потому что сильно уставал. Но на следующий день все равно шел к учительнице. Химия становится для меня основным предметом. В 7-м классе, выступая за 8-й, на республиканской олимпиаде по химии в Ровно занял 1-е место.

«Химия – любимый предмет»

– К СОЖАЛЕНИЮ, в Запорожье невозможно что-то сделать по этому предмету, – сокрушается паренек. – В школе слабая химическая лаборатория. Помогает связь с мединститутом. А вот Запорожский национальный университет нам отказал.

– У нас в прошлом году произошло неприятное событие, – говорит Наталья Александровна. – Коля 4 года подряд в МАНе (Малая академия наук) завоевывал первые места, а на 3-й Всеукраинский этап МАНа ездили другие дети. Было очень обидно. Затем ЗНУ (к нему «прикреплена» МАН) запретил 99-й школе участвовать в МАНе по химии. И в этом году наши дети не участвовали в таких соревнованиях. А Запорожская область по химии одна из сильнейших в Украине.

– Отбор на международную олимпиаду состоялся в начале мая, – продолжает юный последователь Менделеева. – Было

8 человек – по 2 из Запорожской, Харьковской и Киевской областей и по 1 – из Львовской и Винницкой. По результатам четырех туров отобрали четверых лучших, и мы полетели в Бангкок. Сопровождали нас руководитель Всеукраинской олимпиады по химии, представители из министерства и из химического предприятия.

Соревнования продолжались 10 дней – с 6 по 15 июля. По прибытии у нас забрали всю технику, чтобы мы не могли связаться со своими сопровождающими. Им в этот вечер должны были показать задания, которые они будут переводить на русский. На следующий день состоялось торжественное открытие олимпиады и экскурсии по городу. В первом туре была практика, которая оценивалась в 40 баллов. Это три задания: два – по аналитической химии и одно – по органической. Потом – день отдыха и экскурсий. Второй тур – это теория из 11 задач и 54 страницы условий. Представляете?! Азиатские устроители олимпиады предпочитают, чтобы было больше заданий, но попроще. Если за международную олимпиаду берется Россия, то обычно заданий 8, они короткие, но очень сложные. Тогда Китай снимает «серебро» и «бронзу», а Украина, Россия, Беларусь – «золото». А в Таиланде были задания более подходящие для США, Китая, Японии, Сингапура, Вьетнама, Ирана.

В результате «золото» завоевали 2 россиянина, 3 китайца, 4 иранца, 2 румына, болгарин, японец, тайванец, американец и казах. Я и ребята из Львова и Киева добились «серебра», а ровесник из Харькова получил «бронзу». По окончании было награждение. Рюкзаки, зонтики, хорошие калькуляторы нам выдали до начала олимпиады. При написании задач олимпиады мы должны были использовать только выданный калькулятор.

– Каковы планы на будущее?

– Буду поступать в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко в Институт высоких технологий по химии. Возможно, со временем переведусь на учебу за рубеж.



Запорожье.