01.08.2017 , № 86 от 01 августа 2017 г.

Товаришу Перший!



На стежині Твого життя роз­квітла ювілейна дата. Вона щедро увібрала: обнадійливе дитинство, зігріте ласкою турботливих батьків – тракториста й санітарки; студентські аудиторії і шахтарську лаву; комсомольську юність – від інструктора Донецького міськкому до секретаря ЦК ЛКСМУ; партійне мужніння – у Ждановському міському й Донецькому обла­сному комітетах, яке завершилося високою посадою другого секретаря однієї з найбільших обласних організацій КПРС; комуністичний гарт і надскладне випробування – як очільника боротьби за відродження Компартії України та її беззмінного лідера впродовж майже чверті століття і двох десятків літ керівництва парламентською фракцією комуністів.

Нинішнього першосерпневого святкового дня Твого

65-го літа ми, Твої соратники по політичному керівництву партією, складаємо щирі вітання й ви­словлюємо сердечні побажання.

Хай призупинить час свої нестримні кроки! Хай зло і зрада випадкових тимчасових супу­тників далекими стежками обминають, а підтримка й щирість друзів-побратимів поруч надійно крокують у житті завжди!

Хай множаться здобутки в самовідданій невпинній боротьбі, збуваються всі Твої мрії та надії! А доля буде ласкава й щедра!

Хай тепло рідних і товаришів по спільній благородній справі захищають Тебе від житейських негараздів, а кожен новий день після ювілею повниться добрими корисними справами й земними радощами!

Тільки вперед! Тільки на лінію вогню борні за світлі ідеали, за торжество історичної справедливості, за відновлення політичних прав нашої рідної партії, зганьблених і сплюндрованих сучасними антикомуністичними варварами!

А решту наших міркувань з нагоди Твого 65-ліття хай ви­словлять наступні поетичні роздуми:

Ще небо хмарами не вкрите,

Ще так прозоро сяють роси,

А вже по ліву руку – літо,

А вже по праву руку – осінь.



Ще очі блиску не позбулись,

Ще серце жити не стомилось,

А вже по ліву руку – юність,

А вже по праву руку – зрілість.

А час летить нестримно далі

Й душа немовби молодіє:

По ліву руку – всі печалі,

По праву руку – всі надії.



Життя не зміряти літами,

А щастя – то тяжка наука.

Хай буде радість завжди з Вами

По ліву і по праву руку!

З роси і води Тобі, товаришу Перший! Щиро – Твої партійні соратники й однодумці.