01.08.2017 , № 86 от 01 августа 2017 г.
Товаришу Перший!
На стежині Твого життя розквітла ювілейна дата. Вона щедро увібрала: обнадійливе дитинство, зігріте ласкою турботливих батьків – тракториста й санітарки; студентські аудиторії і шахтарську лаву; комсомольську юність – від інструктора Донецького міськкому до секретаря ЦК ЛКСМУ; партійне мужніння – у Ждановському міському й Донецькому обласному комітетах, яке завершилося високою посадою другого секретаря однієї з найбільших обласних організацій КПРС; комуністичний гарт і надскладне випробування – як очільника боротьби за відродження Компартії України та її беззмінного лідера впродовж майже чверті століття і двох десятків літ керівництва парламентською фракцією комуністів.
Нинішнього першосерпневого святкового дня Твого
65-го літа ми, Твої соратники по політичному керівництву партією, складаємо щирі вітання й висловлюємо сердечні побажання.
Хай призупинить час свої нестримні кроки! Хай зло і зрада випадкових тимчасових супутників далекими стежками обминають, а підтримка й щирість друзів-побратимів поруч надійно крокують у житті завжди!
Хай множаться здобутки в самовідданій невпинній боротьбі, збуваються всі Твої мрії та надії! А доля буде ласкава й щедра!
Хай тепло рідних і товаришів по спільній благородній справі захищають Тебе від житейських негараздів, а кожен новий день після ювілею повниться добрими корисними справами й земними радощами!
Тільки вперед! Тільки на лінію вогню борні за світлі ідеали, за торжество історичної справедливості, за відновлення політичних прав нашої рідної партії, зганьблених і сплюндрованих сучасними антикомуністичними варварами!
А решту наших міркувань з нагоди Твого 65-ліття хай висловлять наступні поетичні роздуми:
Ще небо хмарами не вкрите,
Ще так прозоро сяють роси,
А вже по ліву руку – літо,
А вже по праву руку – осінь.
Ще очі блиску не позбулись,
Ще серце жити не стомилось,
А вже по ліву руку – юність,
А вже по праву руку – зрілість.
А час летить нестримно далі
Й душа немовби молодіє:
По ліву руку – всі печалі,
По праву руку – всі надії.
Життя не зміряти літами,
А щастя – то тяжка наука.
Хай буде радість завжди з Вами
По ліву і по праву руку!
З роси і води Тобі, товаришу Перший! Щиро – Твої партійні соратники й однодумці.