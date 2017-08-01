01.08.2017 , № 86 от 01 августа 2017 г.

Криминал

На вопрос: «Как там у вас в Днепре?» раньше я всегда отвечал просто и лаконично: «Рейдеры». Можно сказать, что это, по сути, их столица. И только утихает одна волна передела собственности, следом идет вторая – по переделу передела.

С той только разницей, что когда основой экономики была промышленность, рейдеры отжимали предприятия – мелкие и не очень, убыточные и с огромным потенциалом. Сейчас, после деиндустриализации Украины и в преддверии приватизации земли, основной удар рейдеры направили на фермеров – маленьких и не очень, убыточных и имеющих большой аграрный потенциал.

«ДАР» возвращен законным владельцам

МЫ УЖЕ писали о рейдерском захвате аграрного предприятия «ДАР», что в селе Попасное Новомосковского района Днепропетровской области. Напомним, тогда наследник владельца фермерского хозяйства (ФХ) «ДАР» вдруг обнаружил, что в Едином государственном реестре предприятий Украины владельцем его предприятия записано неизвестное лицо, а в документах уже значится другой адрес владельца. Еще больше он удивился, когда новым владельцем его предприятия оказался бомж из приюта для бездомных. Только он стал выяснять, в чем, собственно, дело, как у его предпри­ятия появился иной хозяин. Буквально через несколько дней оно было перерегистрировано уже на третье лицо, и в документах появился другой адрес. А именно владельцем значился некий бизнесмен Кузнецов Василий Витальевич, зарегистрированный в городе Днепр. А еще через несколько дней на предприятие приехала толпа «активистов» в масках, попыталась взять его под контроль и забрать уже собранный урожай.

В общем, схема не новая, скорее даже банальная. Реакция правоохранителей такая же ожидаемо вялая. Ну а дальше ожидаемый долгий и утомительный суд по доказыванию прав собственности.

Но вдруг произошло нечто странное для сегодняшнего дня. А именно: закон сработал и реально встал на сторону потерпевшего. 26 июня 2017 года Бабушкинский райсуд принял решение о возврате права собственности на фермерское хозяйство «ДАР» его законным владельцам – семье Дарадуд. Решение вступило в силу 6 июля 2017 года.

«На сегодняшний день, – говорит адвокат Сергей Сыроватка, – оппоненты подают апелляционные жалобы, пытаясь оспорить данное решение. Но, по моему мнению, оно юридически неоспоримо, поскольку фермерское хозяйство «ДАР» было незаконно переоформлено по поддельным протоколам собрания еще в сентябре 2016 года в Одессе. Об этом свидетельствуют показания семерых членов семьи Дарадуд и гражданина Иванченко, на которого было переоформлено право собственности в Одессе. Он пояснил, что ничего не покупал. В рамках уголовного производства ему было вручено подозрение, и сейчас он находится под стражей».

То есть рейдерский захват осуществил бомж из Одесской области, который, по сути, за 5 бутылок водки поставил подпись под документом о праве собственности на хозяйство.

А в рамках подготовительного судебного заседания подано ходатайство о признании Кузнецова, того бизнесмена, на которого бомж переписал целое состояние, потерпевшим!

Как бомж предприятие отобрал

«МЫ переживаем по поводу гражданина Иванченко, которому была избрана мера пресечения содержание под стражей, – говорит Сергей Сыроватка. – Ведь мы заявили, что достаточно домашнего ареста. Считаем, что в тюрьме на него может быть оказано давление. Причем решение по мере пресечения Иванченко принято без прокурора». Кроме того, по мнению адвоката, суд идет с пристрастием к одной из сторон. Без внимания остаются заявления по ведению производства со стороны защиты законных владельцев предприятия и принимаются все отводы и самоотводы со стороны лиц, захвативших предприятие.

«По действиям судьи Бабушкинского райсуда были поданы жалобы в Высший совет правосудия, в НАБУ, Генеральную прокуратуру, Антикоррупционный комитет, президенту. Возмущает решение апелляционной инстанции: отказ в открытии производства по решениям судьи, поскольку апелляция считает, что данные определения не могут быть обжалованы отдельно от приговора, хоть этот приговор может быть вынесен и через пять лет или даже больше», – подчеркнул адвокат.

Что же имеем в сухом остатке? Собственность возвращена законному владельцу, хотя противная сторона все еще на что-то надеется. Выгодополучатель данного преступления в юридическом плане тоже стал потерпевшим, а страшным мафиози и злостным рейдером оказался бомж-алкоголик, посаженый в тюрьму и, видимо, не желающий выдавать, кто именно его «попросил» поставить подпись под документом на право собственности. Трудно сказать, где ему сейчас безопаснее – на воле или в тюрьме. С учетом современной ситуации, на мой взгляд, одинаково. Но то, что именно его пытаются сделать козлом отпущения, очевидно.

Сейчас в аграрном секторе в преддверии сбора урожая творится невообразимое. Фермеры чуть ли не создают отряды самообороны от многочисленных рейдерских групп, пытающихся украсть урожай. По их словам, только в последнее время полиция увидела в этом серьезную угрозу и активно встала на защиту фермеров.

Впрочем, это уже другая история, и о ней мы обязательно расскажем в ближайшее время.



Днепр.