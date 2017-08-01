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В 10 областях Украины объявлена чрезвычайная (5-го класса) пожарная опасность. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по данным Укргидрометцентра, 31 июля пожарная опасность объявлена в Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской областях.
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01.08.2017 , № 86 от 01 августа 2017 г.
Автор: Григорий ПЕТРАКОВ.
ПАО «Запорожсталь» за первую половину 2017 года сократило потребление природного газа на два миллиона кубометров.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ комбинат «Запорожсталь» в первом полугодии 2017 года потребил 85 миллионов кубометров природного газа, что на 2,5 процента меньше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщает пресс-служба предприятия. Расход природного газа сокращается благодаря реализации комплексной программы по повышению эффективности производства и снижению затрат. Комбинат внедряет энергосберегающие проекты и современные технологии, позволяющие более рационально использовать энергоресурсы.
«Металлургия – это энергоемкое производство, что в сочетании с тенденцией к постоянному росту цен на энергоресурсы ставит перед нами задачу системно повышать энергоэффективность и быть конкурентоспособными. Ранее 85 миллионов кубометров природного газа комбинат потреблял за месяц, сейчас это показатель за полгода. Мы постоянно работаем над тем, чтобы снизить его до минимума», – подчеркнул генеральный директор ПАО «Запорожсталь» Ростислав Шурма.
Ключевое энергосберегающее мероприятие – перевод горелок агломашин № 2-6 с природного газа на коксодоменную и природно-доменную смесь. Напомним, в 2016 году ПАО «Запорожсталь» и «Запорожкокс» реализовали проект по обмену вторичными газами. В аглоцехе, теплоэлектроцентрали и в прокатных цехах применяется более дешевый аналог природного газа – коксодоменная и природно-доменная смесь. Общий объем инвестиций в проект составил 75 миллионов гривен.
Расход энергетических ресурсов контролируется через мониторинговый информационно-диспетчерский центр по онлайн-визуализации основных производственных процессов – центральную диспетчерскую под названием «Предприятие на ладони». Такая система управления производством позволяет собирать актуальные данные со всех цехов, контролировать энергопотребление, выявлять потери или предупреждать выход из строя энергетического оборудования. В прошлом году МК «Запорожсталь» снизил потребление природного газа в производстве до исторического минимума – 160 миллионов кубометров, что на
22 процента ниже показателей 2015 года.
Запорожье.