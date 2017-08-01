01.08.2017 , № 86 от 01 августа 2017 г.

Уроки жатвы

Завершая уборку ранних зерновых, хлеборобы Одесщины добились высокого результата: намолотили более трех с половиной миллионов тонн зерна.

А юг поливали дожди…

В НЫНЕШНЕМ году предстояло собрать зерновые и зернобобовые культуры, а также озимый и яровой рапс на площади в 1118,6 тысячи гектаров. Средняя урожайность зерновых культур составила 36,8 центнера с гектара. Лидерами жатвы стали хлеборобы Саратского района, где намолот превысил 227 тысяч тонн. С высокими показателями завершили жатву аграрии Арцизского, Березовского, Белгород-Днестровского, Болградского, Великомихайловского, Николаевского, Ренийского, Тарутинского и Татарбунарского районов.

«В этом году климат на Одесщине как-будто развернулся, – отмечает фермер Алла Стоянова из Измаильского района. – На юге, где обычно царила засуха, выпало рекордное количество осадков, а северные районы, напротив, страдали от отсутствия дождей. Хотя мы вырастили хороший урожай, обильные дожди понизили классность пшеницы. Почти треть намолота ее идет нынче четвертым классом». Эту тему продолжает директор сельхозпредприятия «Герюш» из Болградского района Георгий Терзи: «Только комбайны вышли на гороховую плантацию – пошел дождь. И надо же – локально прямо на это поле. Перешли на ячмень. В результате часть гороха осыпалась и урожайность его упала до 20 центнеров с гектара. Озимый ячмень после хорошего предшественника давал до 65 центнеров с гектара, а пшеница – до 70».

Урожайность озимой пшеницы в фермерском хозяйстве «Дружба», что в северном Ивановском районе, составила

37,4 центнера с гектара. «Под ранние зернобобовые культуры, – рассказывает главный агроном хозяйства Сергей Чалый, – у нас было отведено 2900 гектаров, из которых 1650 гектаров занимала озимая пшеница, 313 – озимый ячмень, 437 – яровой ячмень, 500 – горох. Как видите, объем уборочных площадей немалый, поэтому организовали работу девяти комбайнов так, чтобы жатва прошла как можно быстрее и без потерь. Одновременно с уборкой начали подготовку почвы под урожай будущего года. И уже подняли зябь на полутора тысячах гектарах».

У власти – кризис морали

БЕСЕДУЯ с селянами, умудряющимися в сложных погодных условиях получать хорошие урожаи, понимаешь, что сегодня, когда многие отрасли народного хозяйства разрушены, лишь село остается надежным источником пополнения украинской казны. Но и этот источник в кризисном состоянии из-за больших противоречий, накопивши­еся за последние годы в агропромышленном комплексе. Эту ситуацию фермеры связывают не только с экономическим положением, сложившимся в стране и мире, но и с кризисом морали у нашей власти. Вместо того чтобы сделать приоритетом развитие сельского хозяйства, увеличение производства зерна, кормов, продукции животноводства, птицеводства, власть загоняет крестьянина в тупик налоговой политикой, диспаритетом цен, невозможностью взять дешевый кредит и фактически отказывается его защищать.

– Из-за безумного скачка курса валют в последние годы, – говорит фермер из Белгород-Днестровского района Сергей Степанов, – резко подорожала техника, удобрения, ГСМ. Знаю, что правительство разработало ряд программ поддержки агропроизводителей. К сожалению, дело поворачивается так, что значительный ресурс этой поддержки почему-то получают крупные агрохолдинги. Давно уже настала пора создать в области гарантийный фонд, за счет средств которого можно было бы кредитовать сезонные работы. Пусть представители фонда на выгодных для фермеров условиях поставляют ГСМ, запчасти, удобрения, средства защиты растений. И расчет за эти услуги может вестись продукцией полей и ферм по заранее оговоренным ценам.

Крупный бизнес вытесняет фермеров

–ЭКСПЕРТЫ советуют селянам не продавать зерно с полей, а придержать, пока на рынке не сформируется по-настоящему привлекательная его стоимость, – продолжает Сергей Николаевич. – Но ведь так могут поступать только крупные холдинги, имеющие собственные хранилища и располагающие оборотными средствами. А мелким фермерам именно сейчас надо рассчитаться с долгами за горючее, закупить семена, удобрения, чтобы отсеяться под новый урожай. И тут уж хочешь не хочешь, а приходиться спускать зерно за полцены перекупщикам. Я думаю, что государству пора избавиться от дикого коррупционного зернового рынка. Должна увеличиваться сеть государственных элеваторов и зернохранилищ. Только такой путь поможет хлебному экспорту стабильно наполнять госбюджет, а не карманы ловких мошенников.

Владимир Селиванов возглавляет в Березовском районе фермерское хозяйство «Согласие», которое обрабатывает 800 гектаров земли, из которых нынче 340 заняты озимыми культурами, 70 – яровым ячменем, 60 – кукурузой, а остальные засеяны подсолнечником. «Очень трудно в нынешние времена развивать фермерское хозяйство, – отмечает он. – Увы, должной поддержки от государства фермеры не испытывают. Нам же приходится заботиться не только о собственном бизнесе, но и о жизни села, заниматься проблемами школы и детского сада, помогать односельчанам в оформлении документов на землю. А вот агрохолдинги, которые различными способами пытаются получить в обработку землю, интересует только собственная прибыль. Им нет дела до местных проблем. Сейчас крупные хозяйства вытесняют мелких фермеров, и если такой бизнес победит тех, кто с любовью относится к земле, то в перспективе будем иметь опустошенные села».



Одесская область.