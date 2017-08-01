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01.08.2017 , № 86 от 01 августа 2017 г. Пам’яті Омеляна Парубка 29 липня минає 40 днів з дня смерті знаного українського хлібороба Омеляна Никоновича Парубка – двічі Героя Соціалістичної Праці, народного депутата України, Почесного громадянина Черкащини, члена ЦК Компартії України. Він був справжнім православним комуністом, за батьківською вірою сповідував Українську православну церкву, протягом життя активно захищав соціальні права трудового народу.

Вийшло так, що з Омеляном Парубком я знайомий заочно ще з початку 60-х років, коли він після закінчення Уман­ського профтехучилища очолив комсомольсько-молодіжну ланку з вирощування цукрових буряків у колгоспі імені Суворова в рідному селі Баштечки Жашківського району Черкаської області. Вже в перший рік механізована ланка зібрала по 360 центнерів солодких коренів на кожному з 33 гектарів плантації і вийшла переможцем в обласному змаганні. Потім колгосп за інтенсивною технологією і з мінімальними затратами ручної праці та коштів вирощував уже по 500 центнерів цукрових буряків на гектарі. Вагомими були показники і в інших галузях. Ось чому сюди з усієї кра­їни приїжджали делегації, щоб і в себе впровадити цей передовий досвід.

З тих пір став постійним героєм газетних матеріалів, і вся країна уважно стежила за його трудовим зростанням. Він по праву вважався гідним прикладом вірного служіння народу і Батьківщині.

Омелян Парубок народився 21 січня 1940 року в родині колгоспників. Батько його Никон Омелянович працював полеводом, був комуністом. 1937 року як учасник Виставки досягнень народного господарства познайомився у Москві зі знатними колгоспними трудівницями Марією Демченко і Марією Гнатенко, свій здобутий досвід передавав односельцям. На жаль, він рано помер. А мати Ольга Володимирівна залишилася з трьома маленькими дітьми, працювала на фермі, вирощувала цукрові буряки і кукурудзу. До свого 90-річчя не дожила тиждень.

Жашківський район було ви­зволено від німецько-фашистської окупації в ході Корсунь-Шевченківської битви напередодні Різдва 6 січня 1944 року. Але відступаючи, ворог практично знищив село Баштечки, всі 600 дворів були спалені, люди в снігову заметіль жили в холодних землянках. І чотирирічний Омелян тяжко захворів – двостороннє запалення легенів. І тільки сво­єчасне і грамотне лікування у радянському військовому шпиталі врятувало його від смерті.

Сім’я Парубків ледве пережила лихі часи. Особливо тяжкими були 1946 і 1947 роки – засуха, низький урожай, голод. З гіркотою згадував Омелян нелегке босоноге дитинство. Його єдиною іграшкою була тільки латана-перелатана полотняна торба, куди він збирав по селу окрайці хліба, щоб прогодувати сім’ю.

Свій трудовий шлях він почав у 12 років – прагнув хоч чимось підсобити мамі. Адже старшу сестру п’ятнадцятирічну Ганну було вивезено на примусову працю на військовий завод у Німеччину. Вона втікала звідти чотири рази, а потім до визволення радян­ськими солдатами перебувала у концтаборі й додому повернулася ледве живою. Середня сестра Олена, 1937 року народження, могла допомогти тільки по господарству.

У школу Омелян ходив не з класу в клас, а по «предметних» землянках – в одній вчили читати, в другій – писати, в третій – рахувати. І для чотирнадцятирічного хлопця основним навчальним місцем був обгорілий танк край села, який після ремонту став першим колгоспним трактором. Він з болем спостерігав, як мати після тяжкого трудового дня буквально падала на лавку. Адже труд у колгоспі був ручний, а головні інструменти – вила і лопата. Кмітливий хлопець замислювався, як полегшити людську працю.

Згодом закінчив профтехучилище, технікум, сільськогосподарський інститут, став агрономом. І на допомогу людям прийшла техніка, якою він уміло володів.

27 червня 1965 року Омелян із Марією Фальбицькою справив комсомольське весілля, яке тоді було першим у селі. Його кохана дружина працювала педагогом, була заступником, директором місцевої середньої школи.

За радянських часів сільське господарство з кожним роком помітно поліпшувалося. Колгосп імені Суворова став мільйонером. Село Баштечка повністю відбудувалося, його електрифікували і газифікували, впорядкували дороги. З’явилися середня школа, дитячий садочок, будинок культури і бібліотека, приміщення торгівлі й побуту, фельдшерсько-акушерський пункт, міжколгоспний піонерський табір. Виросли прекрасні тваринницькі ферми, комбікормовий завод, стала кращою в області тракторна бригада… За виробничими показниками колгосп останні дві п’ятирічки займав перше місце в Радянському Союзі.

Омелян Никонович брав активну участь у комсомольському житті, був делегатом з’їздів, членом бюро ЦК ЛКСМУ. 1973 року він делегат Х Всесвітнього форуму молоді у Берліні. А взагалі відвідав Велику Британію, США, Канаду, Болгарію, Чехію, Польщу, Словаччину та багато інших країн. Часто бував у Зоряному містечку, дружив Юрієм Гагаріним, Германом Титовим, Павлом Поповичем, Валентиною Терешковою… Як вони на небі, він прокладав свій «зоряний шлях» на землі.

1966 року передовий механізатор Омелян Парубок став комуністом і багато років брав активну участь у діяльності первинної партійної організації, районної і обласної парторганізацій, був делегатом з’їздів КПРС і Компартії України, членом ЦК КПРС і ЦК КПУ. Його обирали депутатом сільської, районної і обласної ради. Був народним депутатом Верховної Ради СРСР і Верховної Ради України багатьох скликань. Як народний обранець, чуйно ставився до людських потреб, чим тільки міг, допомагав виборцям.

Звичайно, головна тема сер­йозних роздумів Омеляна Парубка – це тема української землі, яку колись за древніми народними переказами поцілував Бог. Особливо гарячий відгук серед українського селянства викликало його полум’яне звернення «Будь господарем на своїй землі!» Автор трепетно писав про вкрай болючу проблему – дбайливе ставлення до землі-годувальниці, про її надійне збереження в працьовитих руках мудрого українського народу, проти злочинного вирощування тих культур, які виснажують життєдатну родючість чорнозему.

Ці гострі питання він також постійно і наполегливо порушував у своїх пристрасних виступах з парламентської трибуни і на зустрічах з виборцями, у засобах масової інформації. При цьому переконливо говорив про колективне ведення сільського господарства, про недопущення на вимогу МВФ продажі-купівлі землі, що може призвести до втрати Україною незалежності. З великою любов’ю говорив про нелегку хліборобську працю, часто наводив літературні вислови «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», «У мужички руки чорні – в пані рученька тендітна»…

За високі заслуги перед державою і народом Омелян Никонович Парубок двічі удостоєний звання Героя Соціалістичної Праці, нагороджений трьома орденами Леніна, орденами Жовтневої Революції та «Знак Пошани», багатьма медалями, він лауреат Державної премії СРСР і премії Ленінського комсомолу.

Окремо скажу про дружну родину Омеляна і Марії Парубків – дочка Тетяна закінчила Київський інститут харчової промисловості, стала бухгалтером; син Василь закінчив Уманський сільськогосподарський інститут, вчений-агроном, син Віталій закінчив факультет лікувальної фізкультури Черкаського національного університету. Успішно опановують знання онуки Ірина, Наталка і Ярослав. Як бачимо, росте справді прекрасна і надійна зміна, яка своєю невтомною працею і відмінним навчанням впевнено продовжує славну справу старшого покоління.



Іван ГАВРИЛИШИН, член Національної спілки журналістів України

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