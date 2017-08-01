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Главная / ДИСКУССИЯ / Война, о которой молчат

01.08.2017 , № 86 от 01 августа 2017 г. Из объективных источников Несмотря на то, что стараниями либеральных СМИ ложь ныне обступает каждого индивидуума нашего общества плотной стеной, нам все равно хочется получить хоть малюсенький глоток правды.

НЕМАЛО лжи в лучших геббельсовских традициях вылито и на события первых дней Великой Отечественной войны, которую у нас в Украине вот-вот вообще объявят вне закона. Самое удручающее, что этим грешили и отечественные историки, идя на поводу у отдельных партийных деятелей, получавших все блага жизни от советской власти, но люто эту власть возненавидевшие. Помните, сколько было ошеломительных «открытий» о миллионах советских солдат, сдавшихся в плен буквально в первые недели войны?

Им противоречат признания отдельных немецких генералов и историков, оставивших свои свидетельства о мужестве солдат и офицеров Красной армии и огромных потерях немецкой живой силы и техники уже в первые дни Великой Отечественной.



В СВОЕМ дневнике 26 июня

1941 года начальник генерального штаба сухопутных войск Германии генерал-полковник Франц Гальдер записал: «Группа армий «Юг» медленно продвигается вперед, к сожалению, неся значительные потери. У противника, действующего против группы армий «Юг», отмечается твердое и энергичное руководство». На следующий день он отмечал: «На фронте… события развиваются совсем не так, как намечается в высших штабах».

Следующая запись в дневнике от

29 июня: «Русские всюду сражаются до последнего человека… Лишь местами сдаются в плен».

В записи Гальдера от 11 июля отмечается: «Командование противника действует энергично и умело. Противник сражается ожесточенно и фанатично. Танковые соединения понесли значительные потери в личном составе и материальной части. Войска устали». А 17 июля он засвидетельствовал: «Войска сильно измотаны… Боевой состав постепенно сокращается…» Этот «бо­евой состав» и «материальную часть» сокращали своей самоотверженностью и мужеством наши солдаты и офицеры с помощью советского оружия.



О ХОДЕ боев, проходивших с

22 июня по 3 июля 1941 года, немецкий историк генерал Курт фон Типпельскирх писал: «До 3 июля на всем фронте продолжались упорные бои. Русские отходили на восток очень медленно и часто только после ожесточенных контратак против вырвавшихся вперед немецких танков».

Потери в рядах немецких войск ужасали их военачальников. Бывший начальник штаба 4-й немецкой армии генерал Блюментритт отмечал: «Первые сражения в июне 1941 года показали нам, что такое Красная армия. Наши потери достигали 50 процентов… Наши войска очень скоро узнали, что значит сражаться против русских».



ВЫСОКУЮ оценку мужеству советских солдат, сражавшихся в Белоруссии в конце июня 1941 года, дал Пауль Карелл в своей книге «Гитлер идет на восток»: «Русские сражались фанатично, и их вели решительные командиры и комиссары, которые не поддавались панике, возникшей пос­ле первых поражений». Вместо слова «храбро» он употребляет слово «фанатично». Сообщает и об имевшей место панике, сводившей на нет разумное мужество наших бойцов. Лишь немногие отечественные исследователи отмечают, что в плен сдавались в основном только безоружные саперы, количество которых составляло более 150 тысяч человек.



МАЛО известны факты о том, что, начиная с первого дня войны, немецкая авиация несла колоссальные потери, когда целыми днями упорно пыталась бомбить наши аэродромы. Во время этих бомбежках потери немецких самолетов сопоставимы с тем количеством потерь, которые понесла советская авиация. Наши потери в первый день войны на аэродромах составили 800 самолетов.

По свидетельству наркома авиационной промышленности СССР с 1940 по 1946 годы Шахурина: «За первые 14 дней боев, по немецким данным, люфтваффе потеряли больше самолетов, чем в любой из последующих аналогичных промежутков времени. За период с 22 июня по 5 июля немецкие ВВС лишились 807 самолетов всех типов, а за период с 6 по 19 июля – еще 477 самолетов. Уничтожена была треть германских военно-воздушных сил, которые они имели перед нападением на нашу страну».

Таким образом, только за первый месяц боев в период с 22 июня по

19 июля 1941 года Германия потеряла 1284 самолета. Удивительно, но о таких славных победах в самый неудачный для нас период войны сегодня знают только единицы.



ТАК уж повелось, что об имевших место успешных наступлениях отдельных соединений наших войск в июне 1941 года писалось и упоминалось недостаточно. Например, о том, что в период с 23 по 29 июня 1941 года в танковых сражениях под Дубно, Луцком и Ровно танковые соединения Юго-Западного фронта разгромили севернее Бродов немецкие танковые соединения, в частности 16-ю танковую дивизию. Затем продвинулись на 30-35 километров, ворвались в город Дубно и вышли в тыл 3-го немецкого моторизованного корпуса.

Немцам пришлось перебрасывать войска с других направлений и спасать моторизованный корпус от разгрома. Да и сил на окружение наших войск у них уже не осталось. Благодаря указанному контрудару наши войска организованно отошли к Киеву.

Из приведенных свидетельств видно, что советские войска отступали, но мужественно сражались с немецко-фашистскими захватчиками. Причина отступления советских войск была связана с предательством отдельных высокопоставленных военачальников, рассчитывавших, что немецкое командование оценит их содействие в разгроме соединений Красной армии. На отдельных направлениях им удалось со­здать неразбериху в достаточно крупных подразделениях советских войск, когда те пытались оказывать сопротивление превосходящим силам врага.

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