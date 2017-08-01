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01.08.2017 , № 86 от 01 августа 2017 г. Сильнi духом Супермарафон завдовжки понад тисячу кілометрів долає 43-річний спортсмен-візочник Дмитро Васильцов, вирушивши ручним велосипедом iз рідної Шостки до литовського містечка Висагінас.

ДВАНАДЦЯТЬ років тому дорожньо-транспортна пригода змінила спосіб пересування Дмитра. В автомобільній аварії він зазнав травмування хребта, через що перестав ходити. Та біда не зламала сильної духом людини. Інвалід займається спортом, зокрема легкою атлетикою, пауерліфтінгом, плаванням. А ще «бігом» на звичайному кімнатному інвалідному візку.

Нині на рахунку Дмитра Васильцова 25 забігів на дистанції

42 195 метрів. Чотири роки тому спортсмен встановив рекорд України, подолавши упродовж року десять марафонів. Минулої весни Дмитро посів перше мicце серед спортсменiв-вiзочникiв на Харківському марафоні. До цього він взяв участь в одному з найпопулярніших пробігів на терені колишнього Союзу – марафоні «Курська дуга».

Під силу вольовому спортсмену-вiзочнику й відстані у сотні кілометрів. Два роки тому подолав 550 кілометрів, проїхавши ручним триколісним велосипедом від Шостки до білоруського Могильова. А це задумав подвоїти свій рекорд – «прогулятися» дорогами України, Білорусі та Прибалтики. У литовському містечку Висагінас, зведеному півстоліття тому для працівників Ігналінської атомної електростанції, 5 та 6 серпня відбудеться марафон інвалідів «За мир і дружбу». Запрошення на цей захід й отримав Дмитро Васильцов, який ось уже п’ять років товаришує з литовськими спортсменами-візочниками. Він хоче дістатися до місця проведення змагань своїм ходом.

До довготривалої подорожі шосткинець майже місяць готувався на стадіоні «Свеми», де не лише накачував м’язи, а й відпрацьовував прийоми їзди на підйомах та спусках, котрих дуже багато на вибраному шляху.

Свій супермарафон Васильцов розпочав минулого понеділка. Як повідомляє спортивний портал Сумщини, під палючим сонцем подорожуючий уже подолав понад 450 кілометрів. Його радо вітали на вулицях українського Чернігова й білоруських Гомеля та Могильова. В останньому у спортсмена – один день перепочинку. Далі він візьме курс через Оршу, Вітебськ, Полоцк до латвійського Даугавпілса, а потім поверне до Литви.

З Прибалтики додому Дмитро вертатиметься автомобілем, який супроводжує спортсмена в дорозі.



Сумська область.

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