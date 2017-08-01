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01.08.2017 , № 86 от 01 августа 2017 г. Премьер-лига Совершенно неожиданно центральным матчем 3-го тура стал поединок в Днепре, где каменская «Сталь» принимала донецкий «Шахтер».

КОМАНДА Меликяна единогласно признана главной сенсацией старта чемпионата. До этого в ее активе было

6 очков после выездов в Запорожье и Одессу и второе место в турнирной таблице. Ясно, что в отчетной встрече против «Шахтера» «сталевары» ничего не теряли, зато в случае ничьей или победы могли приобрести очень многое. А вот поражение «горняков» в предыдущем туре от «Динамо» – предупреждение свыше: в нынешнем сезоне беспроблемного пути к победе у них не предвидится. Данная игра для соперников была пятой в рамках УПЛ. Многим памятная боевая ничья (3:3) в сезоне-2015/2016 остается единственным положительным результатом, добытым «Сталью». Три остальных матча завершились победами дончан.

Сразу отметим важное изменение в стартовом составе гостей. Отбыв дисквалификацию за использование допинга, позицию опорного полузащитника занял бразилец Фред. Будучи фаворитом, донецкая команда не стала нагнетать давление в дебюте поединка, а принялась планомерно прощупывать и расшатывать оборону соперника. Счет был открыт неожиданно на 9-й минуте, и сделали это настырные хозяева. Пятов и Срна не поделили мяч на линии штрафной, а Кузык успел вставить ногу и пробил по пустым воротам. После этого «сталевары» продолжили играть активно. Время шло, характер борьбы и счет не менялись. Впрочем, Тайсон после передачи Исмаили за 10 секунд до конца первого тайма выровнял положение на поле.

Вторая половина встречи началась под диктовку гостей, но им явно не хватало скорости. «Шахтер» атаковал, «Сталь» спокойно оборонялась, время безвозвратно уходило. На 71-й минуте едва не достиг цели удар Эдгара Малакяна, вот только армянин в дальний угол не попал. На 80-й минуте шанс не использовал Феррейра – голкипер оказался на месте. Арбитр компенсировал четыре минуты. Но действующий чемпион вырвал победу, когда шла уже пятая добавленная минута. После передачи Срны оказавшийся вдали от чужих ворот Феррейра выиграл борьбу в воздухе, а Бланко-Лещук реализовал выход один на один – 2:1.

К матчу «Динамо» – «Карпаты» противоборствующие стороны подошли в совершенно разном настроении. Хозя­ева имели в активе трехматчевую («Черноморец», «Шахтер», «Янг Бойз») победную серию, а гости в двух домашних поединках со – «Звездой» и «Ворсклой» – набрали всего одно очко. Для Хацкевича главным было сохранить эмоци­ональное состояние игроков на высоком уровне и правильно провести ротацию состава, чтобы дать отдых некоторым футболистам перед тяжелым выездом в Берн. А испанскому наставнику львовян, учитывая крутой нрав президента клуба, наверное, пора задуматься о сохранении своего рабочего места. Для этого в Киеве нужно было хотя бы не проиграть. Хотя в предыдущих 23 встречах «Карпатам» подобное удалось лишь 6 раз (5 ничьих и 1 победа).

Чтобы открыть счет, динамовцам потребовалось всего восемь минут. Ярмоленко на правом фланге обыгрался с Кендзерой, совершил рейд в штрафную и от лицевой линии прострелил на Буяльского, который ударом в касание не оставил шансов Мысаку.

Несмотря на ранний нокдаун, гости не пали духом, а наоборот, добавили в агрессии и несколько раз даже продвинулись к штрафной киевлян. Хозяева в свою очередь играли, совершенно не напрягаясь, – по счету.

В начале второго тайма Мысак в течение семи минут трижды доставал мяч из сетки ворот. Сначала трехходовка Буяльский – Кадар – Цыганков завершилась точным ударом последнего с лету. Затем уже Буяльский ассистировал Мбокани. До неприличного счет довел тот же Цыганков, головой добив мяч в сетку после того, как голкипер «Карпат» отразил выстрел Шепелева под перекладину. Последний мяч под занавес встречи забил, и вновь головой, оформивший хет-трик Цыганков – 5:0.



Результаты остальных матчей:

«Ворскла» (Полтава) – «Звезда» (Кропивницкий) 2:1

(Загорулько, 84 – Оганесян, 21, в свои ворота, Драченко, 25),

ФК «Мариуполь» – «Черноморец» (Одесса) 3:0

(Вакуленко, 33, с пенальти, 56, Фомин, 53),

«Олимпик» (Донецк) – «Верес» (Ровно) 0:0

ФК «Александрия» – «Заря» (Луганск) 1:1

(Кулиш, 6 – Гречишкин, 48, с пенальти).



Расписание и время начала матчей 4-го тура:



5 августа (суббота):

«Карпаты» – «Сталь» 17.00

«Шахтер» – «Мариуполь» 19.30



6 августа (воскресенье)

«Звезда» – «Верес» 17.00.

«Черноморец» – «Александрия» 17.00

«Ворскла» – «Динамо» 19.30

«Заря» – «Олимпик» 19.30

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