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01.08.2017 , № 86 от 01 августа 2017 г. Лига Европы На прошлой неделе две украинские команды стартовали в третьем квалификационном раунде второго по значимости европейского клубного турнира. ПЕРВЫМИ на поле киевского стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского вышли дебютант еврокубков донецкий «Олимпик» и греческий ПАОК, который будет выступать в Лиге Европы в девятый раз подряд. Причем в четырех последних случаях клуб из Салоник неизменно добирался до группового этапа.

После окончания сезона Санжар и его тренерский штаб не досчитались сразу

12 исполнителей, на смену которым пришли 10 новичков. Поэтому дончане подошли к еврокубковым играм в разбалансированном состоянии, с не совсем налаженными связями между линиями.

Напомним, что до этого в текущем сезоне «олимпийцы» провели два выездных матча в Александрии (2:0) и Кропивницком (0:0). На руку «Олимпику» должен был сыграть тот факт, что греческий чемпионат еще не стартовал, и матч в Киеве стал для команды Станоевича первым официальным в сезоне.

В дебюте поединка главное было побыстрее акклиматизироваться к новому турниру и понять, что на поле все те же одиннадцать игроков-соперников, только на этот раз они представляют не украинский чемпионат, а греческий. Было видно, что «олимпийцы» продолжают обвыкаться, еще не привыкнув к другому по сравнению с украинским футболом стилю игры. Если подытожить происходящее в первом тайме, то немногочисленные зрители увидели сплошную борьбу и Моху, который регулярно не забывал оставлять у себя за спиной бывшего «днепрянина» Матоса. Первые проблемы начали проявляться минут за десять до свистка на перерыв, когда стало видно, что «физики» дончанам явно не хватает.

Однако вторую половину встречи команда Санжара начала совсем по-другому. И уже на 49-й минуте Богданов выполнил подачу с правого фланга на Беленького, который сыграл на опережение и ударом головой заставил капитулировать голкипера гостей. После этого хозяева перестали тушеваться и прочно завладели инициативой. Отличится могли Богданов, Моха, Лукьянчук… В общем, забивать еще дончане могли и должны были. Но вместо этого пропустили – на 59-й минуте Энрике прошел от правой бровки поля к штрафной и по диагонали пустил мяч низом под левую от себя штангу. В дальнейшем соперники решили не рисковать, сохранив относительно приемлемый для одних и других накануне ответного матча счет – 1:1.

Второй наш полпред в евролиге ФК «Александрия» на стадионе «Марин Анастасович» в румынском городе Джурджу сражался с местной «Астрой». Последняя – команда не самая известная, но отнюдь не слабая, что могут подтвердить многие европейские клубы, игравшие с ней в Лиге Европы. Тем не менее у пятой по итогам прошлого сезона команды УПЛ были неплохие шансы на успех в противостоянии, хотя котировки букмекеров могли бы быть и более лояльными к украинскому клубу.

«Мы очень старательно готовились к матчу. Откровенно говоря, даже немного заждались его, ведь свою подготовку начали еще на учебно-тренировочных сборах. Хотя в чемпионате Украины уже сыграли два поединка, однако главная задача для нас сейчас – это Лига Европы. Мы просматривали матчи с участием «Астры». Знаем ее сильные и слабые места. Это хорошая команда с техничными исполнителями», – сказал наставник гостей Владимир Шаран на предматчевой пресс-конференции.

Еврокубковый поединок не вызвал большого интереса у местной публики. Вмещающий 8,5 тысячи зрителей стадион был заполнен едва наполовину. В матче не смогли принять участия травмированные Шендрик и Щедрый. Под вопросом было и участие в поединке Цурикова. Вопреки ожиданиям, «Александрия» начала матч активно, ее игроки много двигались и всеми силами старались зацепиться за мяч. Так, Банада в течение минуты дважды пробивал по воротам, но точности ему не хватило. В свою очередь хозяева никак не могли перехватить инициативу и создать что-либо у ворот Бандуры, гости уверенно пресекали практически все попытки атак «Астры». В итоге ничего серьезного в первом тайме румынская команда так и не придумала. Отметим лишь «горчичник», который за грубый фол на оппоненте получил Басов.

Второй тайм начался с обоюдных атак, но без особо острых моментов. Бацула бил неточно, с ударом Запорожана легко справился голкипер, а Ионицэ и вовсе зарядил мяч в направлении трибун. Очень неплохо приложился по воротам Никоарэ, совсем чуть-чуть футболисту не хватило, чтобы поразить дальний угол ворот «Александрии». А на 79-й минуте украинцы сами усложнили себе жизнь. Басов сорвал атаку в центре поля и получил предупреждение, ставшее для него вторым. И здесь за подопечных Шарана стало тревожно. «Астра» в большинстве явно воспрянула духом… Но, справедливости ради, стоит отметить, что наши не дрогнули, всей командой отойдя в защиту, организованно оборонялись до самого финального свистка. В итоге счет 0:0. Быть может, результат на выезде в первой игре и не лучший, с точки зрения стратегии двухматчевого противостояния, но «Александрия» приобрела уверенность, доказав самой себе, что с «Астрой» играть можно и нужно.

Ответные поединки состоятся 3 августа в Салониках и Александрии соответственно.

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