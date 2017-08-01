01.08.2017 , № 86 от 01 августа 2017 г.

Напоминаем, Одесский Международный кинофестиваль, ставший главным кинофорумом Украины, обнажил некоторые проблемы как общественного, так и профессионального свойства.

Сериалы – культурная форма современности

ПРОДУКТИВНО на ОМКФ-2017 работала секция «Сериалы!» Принято считать, что сериал – кинопродукция как бы второго сорта, чаще всего именуемая «мылом». Но тенденции последнего времени в области сериального производства заста­вляют относиться к этому жанру вполне серьезно. В формате сериалов стали работать выдающиеся режиссеры современности, например, Стивен Спилберг, Кевин Спейси и другие. Во многом это связано с тем, что полный метр становится все более дорогим аттракционом.

– Сериалы во всем мире переживают всплеск зрительского интереса и бум производства и на равных соперничают с полнометражным кино, – говорит директор «Медиа Группа Украина» Евгений Лященко. – Это не только любимейший продукт наших зрителей, не только сотни часов собственного производства, но и ключевая культурная форма современности. Сериалы – это новая драма, новое кино и даже новый роман. Они естественно укладываются в ритм жизни современного человека, позволяют качественно отдохнуть, служат темой для разговоров, приносят удовольствие. Современный зритель хочет смотреть длинные истории. И мы стараемся соответствовать ожиданиям и даже предвосхищать их.

Понятно, что сериал – не очень подходящий продукт для фестиваля. Временные рамки не позволяют показать его целиком. Именно предвосхищением новых сериалов и занималась на фестивале сериальная секция.

ОМКФ-2017 представил работы из пяти стран мира: «Спецы» (Украина), «Трансфер» (Франция), «Ваша честь» (Израиль), «В шоколаде» (Бельгия), «Захват заложников» (Дания).

Подробнее об украинском сериале, который можно будет посмотреть уже осенью. Он рассказывает о жизни экспертов-криминалистов. Главный герой Андрей Макаров – руководитель команды и настоящий спец: умный, с блестящим образованием, но в то же время циник и мизантроп, поэтому его отношения с коллегами стабильно напряжены. Макаров и его экспертная группа тесно сотрудничают со следователем МВД Богданой Ковальской. Они понимают друг друга с полуслова, однако их отношения не всегда безоблачны. Андрей и Богдана могли бы стать парой и в реальной жизни, но сейчас не готовы открыться новым чувствам. В главных ролях Алексей Морозов, Яна Соболевская, Дмитрий Чернов, Наталья Доля, Виталий Салий, Шорена Шония, Сергей Сипливый, Константин Корецкий, Паша Ли.

Впасть, как в ересь, в неслыханную немоту

В ПОДЗАГОЛОВКЕ слегка перефразированная строчка Бориса Пастернака, которая в таком виде отражает яркую тенденцию современного кинематографа. Кино родилось немым и довольно долго именовалось великим немым. Со временем кинематограф заговорил. Этот прогресс, как ни странно, иногда называют регрессом.

Выдающийся грузинский режиссер Отар Иоселиани высказался по этому поводу: «По-моему, как только изобрели звуковую дорожку в кино, мы потеряли приблизительно 40 процентов кинематографической культуры».

Современные режиссеры, похоже, скучают по великому немому.

Всем памятен фильм Мирослава Слабо­шпицкого «Племя», отмеченный наградами на многих фестивалях. Фильм практически без единого слова. Правда, здесь ситуация обусловлена сюжетом – герои ленты глухонемые.

На ОМКФ-2017, образно говоря, был повторен подвиг Слабошпицкого с необусловленной ситуацией. По сюжету главный герой фильма – мрачноватый фотограф Костя теряет все, что было для него важным: отца, любимую женщину, кота и – более того – смысл существования. Интересно, что главную роль исполнил непрофессиональный актер – киевский фотограф Константин Мохнач. Именно непрофессионализм главного героя, пластичного в кадре, но неподатливого в смысле диалогов, подтолкнул режиссера к немой версии фильма. Задумка интересная, но многие зрители сошлись во мнении, что в общем яркая и интересная история увязла в полнометражном времени. Показалось, что ее можно было сократить до короткометражки. И тогда все было бы пропорционально и органично.

Я, будь моя воля, отдал бы главный приз фестиваля режиссеру из Китая – Ген Дзюню. Его фильм получил лишь специальный приз жюри. Скромный китайский парень создал абсурдистскую ленту, пафос которой в том, что нет правды на Земле и даже выше.

Мошенник, новоявленный Остап Бендер, приезжает в заснеженный городок на севере Китая. Он продавец волшебного мыла, позволяющего обманывать неосведомленных, чтобы завладеть их деньгами и имуществом. Другие жители городка напрочь забыли, что такое правильные решения: даже мелкие преступления для них – новая норма. Поэтому на жизненном пути главного героя встречаются разные персонажи: два офицера полиции, расследующие дело, не имеют никаких доказательств; лесник, преследующий похитителя дерева, и даже ненастоящий монах! «Свободно и легко» – это абсурдный фарс, раскрывающий аморальное общество города. Нечто гоголевское есть в этом фильме, хотя, скорее всего, при работе над фильмом Гоголя режиссер не имел в виду.

Примечательно, что до немого фильма ленте рукой подать – диалоги редкие и немногословные. Депрессивный пейзаж в сталкеровском стиле добивает зрителя. Нет света в конце туннеля. Не спасает мир ни упорно прорывающееся в главные герои добро, ни красота, ни религия. Полный беспросвет.

Ген Дзюнь признался в своих пессимистических настрорениях категорически: «Я пессимист». И он сумел доказать это фильмом.

Призыв к терпимости

ОДНОЙ из локальных тем нынешнего фестиваля стала головная боль сегодняшней Европы – беженцы и мигранты.

Об этой проблеме повествовал внеконкурсный фильм «По ту сторону надежды» финского режиссера Аки Кауросмяки, удостоенный призов на фестивалях Берлинале, в Дублине и Сиднее. История сирийского беженца обретает трагические контуры даже в толерантной и благополучной Финляндии. Смотрел фильм с мыслью об Украине, ибо отношение к инородцам, даже гражданам страны, у нас, сами знаете сейчас какое.

Планета Земля благодаря скоростям и чудесам коммуникации сузилась до размеров одного большого города, в котором перемешались религии, обычаи и точки зрения. Ничего с этим не поделаешь. В этом городе нужно нужно выживать достойно, по-человечески.