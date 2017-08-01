01.08.2017 , № 86 от 01 августа 2017 г.
Автор: Валерий ПОЛИЩУК.
Напоминаем, Одесский Международный кинофестиваль, ставший главным кинофорумом Украины, обнажил некоторые проблемы как общественного, так и профессионального свойства.
Сериалы – культурная форма современности
ПРОДУКТИВНО на ОМКФ-2017 работала секция «Сериалы!» Принято считать, что сериал – кинопродукция как бы второго сорта, чаще всего именуемая «мылом». Но тенденции последнего времени в области сериального производства заставляют относиться к этому жанру вполне серьезно. В формате сериалов стали работать выдающиеся режиссеры современности, например, Стивен Спилберг, Кевин Спейси и другие. Во многом это связано с тем, что полный метр становится все более дорогим аттракционом.
– Сериалы во всем мире переживают всплеск зрительского интереса и бум производства и на равных соперничают с полнометражным кино, – говорит директор «Медиа Группа Украина» Евгений Лященко. – Это не только любимейший продукт наших зрителей, не только сотни часов собственного производства, но и ключевая культурная форма современности. Сериалы – это новая драма, новое кино и даже новый роман. Они естественно укладываются в ритм жизни современного человека, позволяют качественно отдохнуть, служат темой для разговоров, приносят удовольствие. Современный зритель хочет смотреть длинные истории. И мы стараемся соответствовать ожиданиям и даже предвосхищать их.
Понятно, что сериал – не очень подходящий продукт для фестиваля. Временные рамки не позволяют показать его целиком. Именно предвосхищением новых сериалов и занималась на фестивале сериальная секция.
ОМКФ-2017 представил работы из пяти стран мира: «Спецы» (Украина), «Трансфер» (Франция), «Ваша честь» (Израиль), «В шоколаде» (Бельгия), «Захват заложников» (Дания).
Подробнее об украинском сериале, который можно будет посмотреть уже осенью. Он рассказывает о жизни экспертов-криминалистов. Главный герой Андрей Макаров – руководитель команды и настоящий спец: умный, с блестящим образованием, но в то же время циник и мизантроп, поэтому его отношения с коллегами стабильно напряжены. Макаров и его экспертная группа тесно сотрудничают со следователем МВД Богданой Ковальской. Они понимают друг друга с полуслова, однако их отношения не всегда безоблачны. Андрей и Богдана могли бы стать парой и в реальной жизни, но сейчас не готовы открыться новым чувствам. В главных ролях Алексей Морозов, Яна Соболевская, Дмитрий Чернов, Наталья Доля, Виталий Салий, Шорена Шония, Сергей Сипливый, Константин Корецкий, Паша Ли.
Впасть, как в ересь, в неслыханную немоту
В ПОДЗАГОЛОВКЕ слегка перефразированная строчка Бориса Пастернака, которая в таком виде отражает яркую тенденцию современного кинематографа. Кино родилось немым и довольно долго именовалось великим немым. Со временем кинематограф заговорил. Этот прогресс, как ни странно, иногда называют регрессом.
Выдающийся грузинский режиссер Отар Иоселиани высказался по этому поводу: «По-моему, как только изобрели звуковую дорожку в кино, мы потеряли приблизительно 40 процентов кинематографической культуры».
Современные режиссеры, похоже, скучают по великому немому.
Всем памятен фильм Мирослава Слабошпицкого «Племя», отмеченный наградами на многих фестивалях. Фильм практически без единого слова. Правда, здесь ситуация обусловлена сюжетом – герои ленты глухонемые.
На ОМКФ-2017, образно говоря, был повторен подвиг Слабошпицкого с необусловленной ситуацией. По сюжету главный герой фильма – мрачноватый фотограф Костя теряет все, что было для него важным: отца, любимую женщину, кота и – более того – смысл существования. Интересно, что главную роль исполнил непрофессиональный актер – киевский фотограф Константин Мохнач. Именно непрофессионализм главного героя, пластичного в кадре, но неподатливого в смысле диалогов, подтолкнул режиссера к немой версии фильма. Задумка интересная, но многие зрители сошлись во мнении, что в общем яркая и интересная история увязла в полнометражном времени. Показалось, что ее можно было сократить до короткометражки. И тогда все было бы пропорционально и органично.
Я, будь моя воля, отдал бы главный приз фестиваля режиссеру из Китая – Ген Дзюню. Его фильм получил лишь специальный приз жюри. Скромный китайский парень создал абсурдистскую ленту, пафос которой в том, что нет правды на Земле и даже выше.
Мошенник, новоявленный Остап Бендер, приезжает в заснеженный городок на севере Китая. Он продавец волшебного мыла, позволяющего обманывать неосведомленных, чтобы завладеть их деньгами и имуществом. Другие жители городка напрочь забыли, что такое правильные решения: даже мелкие преступления для них – новая норма. Поэтому на жизненном пути главного героя встречаются разные персонажи: два офицера полиции, расследующие дело, не имеют никаких доказательств; лесник, преследующий похитителя дерева, и даже ненастоящий монах! «Свободно и легко» – это абсурдный фарс, раскрывающий аморальное общество города. Нечто гоголевское есть в этом фильме, хотя, скорее всего, при работе над фильмом Гоголя режиссер не имел в виду.
Примечательно, что до немого фильма ленте рукой подать – диалоги редкие и немногословные. Депрессивный пейзаж в сталкеровском стиле добивает зрителя. Нет света в конце туннеля. Не спасает мир ни упорно прорывающееся в главные герои добро, ни красота, ни религия. Полный беспросвет.
Ген Дзюнь признался в своих пессимистических настрорениях категорически: «Я пессимист». И он сумел доказать это фильмом.
Призыв к терпимости
ОДНОЙ из локальных тем нынешнего фестиваля стала головная боль сегодняшней Европы – беженцы и мигранты.
Об этой проблеме повествовал внеконкурсный фильм «По ту сторону надежды» финского режиссера Аки Кауросмяки, удостоенный призов на фестивалях Берлинале, в Дублине и Сиднее. История сирийского беженца обретает трагические контуры даже в толерантной и благополучной Финляндии. Смотрел фильм с мыслью об Украине, ибо отношение к инородцам, даже гражданам страны, у нас, сами знаете сейчас какое.
Планета Земля благодаря скоростям и чудесам коммуникации сузилась до размеров одного большого города, в котором перемешались религии, обычаи и точки зрения. Ничего с этим не поделаешь. В этом городе нужно нужно выживать достойно, по-человечески.