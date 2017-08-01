Акценты дня

В 10 областях Украины объявлена чрезвычайная (5-го класса) пожарная опасность. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по данным Укргидрометцентра, 31 июля пожарная опасность объявлена в Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской областях.





Архив

« Август 2017 » ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Главная / НОВОСТИ ЖИЗНИ / Возможность воздать благодарность воде как источнику жизни на Земле

01.08.2017 , № 86 от 01 августа 2017 г. Напоминание Наши читатели, наверное, помнят, как год назад мы объясняли, почему Крещение Руси происходило летом, что таится за самим понятием «Крещение» и о том, чего священники или не знают, или скрывают от своих прихожан.

28 ИЮЛЯ в природе произошло великое чудо – летнее Крещение всех вод планеты. Ее поверхности и недр коснулся гигантский Галактический луч, чтобы избавить воды во всех реках, прудах, озерах и морях от накопившихся в них отрицательных последствий жизнедеятельности множества организмов, микроорганизмов и рыб. И в первую очередь, от разрушительной вакханалии, творимой самым несознательным представителем земной обители – человеком. Как мы уже писали, если всю воду на планете периодически не очищать, все живое на Земле давно бы погибло в испарениях гигантского всепланетного болота.

Упомянутый Галактический луч спасает жизнь, пронзая дважды в год все планеты Солнечной системы, очищая все воды, начиная с океана и заканчивая захудалым водопроводом. Также мы рассказывали, что в момент прохождения Луча происходит смена заряда внутри частиц воды, и ее диПоле увеличивается в несколько тысяч раз. Магнитные приборы могли бы получать информацию об изменениях свойств воды, если бы этими вопросами всерьез занимались ученые. Но, к сожалению, они являются заложниками концепции «естественного развития», благодаря которой сильный имеет право пожирать слабого. И при малейшей попытке подвергнуть сомнению бредовые постулаты ученые окажутся и без своих званий, и без комфортных условий паразитирования за счет общества.



НО истину в мешке не утаить. Навсегда уходят те времена, когда знания можно было прятать за семью замками. Вскоре люди будут иметь куда больше информации о священной функции воды. Отдельным ученым смельчакам удается проводить и показывать результаты уникальных экспериментов. Всем ныне очевидно, что без воды Земля может стать пустыней без жизни. Пример безводных планет хорошо известен. Марс и Луна – ближайшие безводные и потому безжизненные пустыни. Демонические и технократические цивилизации, которые населяли эти небесные тела, с яростной силой истребили все водные ресурсы планет, а когда они стали безжизненными, то немедленно устремились на планеты с водой и многообразием флоры и фауны, заставляя подчиняться обитателей этих планет свои антигуманным законам бытия.

28 июля произошло летнее Крещение Космическим лучом. Имеется в виду непосредственное касание Луча именно Земли. Летняя вода называется живой водой, в отличие от зимнего Крещения, когда вода называется мертвой. Она тоже имеет целебные свойства, которые всегда относили к возможности оживления омертвелой ткани больного органа, возрождения к жизни больных растений и животных. Живая вода оказывает воздействие на свойства регенерации кожи, слизистых оболочек и даже костных тканей.

Вся вода приобретает целительные качества на довольно продолжительное время – до 8-10 дней. Хорошо в эти дни постоянно купаться в естественных водоемах, а в первые два дня принимать целебные ванны можно даже дома. Живую воду можно использовать как исцеляющий бальзам внутрь и для лечения кожи. Умывания помогут омоложению кожи лица и рук. Воду можно набирать в разные емкости (лучше всего в деревянные бочки) и хранить целый год до следующего Крещения. Можно добавлять по стакану на пять-восемь литров обычной воды, и та приобретает все качества святой воды.

ТЕ, кто сохранил старые знания об особенностях воды, давали советы использовать свойства живой воды в короткие сроки – в пределах трех-четырех дней. Так как далее живая вода более не является таковой, поскольку в ней начинают интенсивно развиваться новые живые одноклеточные организмы, которые очень быстро портят воду и делают ее непригодной. Они рекомендуют запасать воду только при помощи ее заморозки, чтобы она сохраняла свои качества достаточно долгий период. Однако практика – лучший критерий истины. Автор этих строк уже несколько лет отслеживает особенности воды, применяя разные практики. Свойства воды могут меняться даже от общения с нею. Но это отдельная тема.

Различные организмы действительно начинают довольно бурную жизнь в живой воде. Но только в том случае, если ее оставить под солнечным или дневным светом. Например, на балконе. Мертвая вода, залитая в обычные пластиковые емкости до пяти литров, может храниться без изменения своих качеств до года и более. Добавляя по стакану в любую достаточно чистую воду, вы можете иметь жидкость с качествами святой воды, когда вам надо. То же самое и с летней живой водой. Но емкости с заготовленной после 28 июля водой лучше всего хранить там, куда не проникает солнечный свет. Достаточно накрыть их любым покрывалом.

Желаем вам успехов на пути познания качеств воды. Тем более что сейчас она тоже меняет свою формулу. Не кажется ли вам забавным, что, веками зная формулу воды (Н2О), ученые не могут ее получить путем простого соединения кислорода с водородом?

Виктор ГАММА.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия