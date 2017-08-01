Главная / КОНСУЛЬТАЦИИ / Как оградить себя от интернет-мошенников

01.08.2017 , № 86 от 01 августа 2017 г. Страну захлестывает преступность, и, похоже, правоохранительные органы, занятые вылавливанием в сети бабушек и подростков, «завербованных» ФСБ для написания антиукраинских постов в «Фейсбуке», не в силах как-то повлиять на эту ситуацию. В этой связи спасение утопающих в криминале граждан становится делом рук самих утопающих. Конечно, вряд ли сможет что-либо противопоставить обычный гражданин, если у него под дулом «заатошенного» пистолета потребуют деньги в темном подъезде. ОДНАКО есть преступления, которым любой человек, имея базовый набор знаний, может успешно противостоять. Это, прежде всего, мошенничество. Разновидностей его множество, но сегодня мы коснемся лишь мошенничества с банковскими картами, которые являются лакомым кусочком любого интернет-мошенника. А после удачного опустошения вашего счета, что-либо доказать банку крайне сложно, как и вернуть утраченные деньги. О том, как не попасться на удочку мошенников, рассказал президент Ассоциации «Днепровский банковский союз» Владимир Косюга.

«Мошенники, используя различные уловки, добиваются от человека конфиденциальных данных о его карточке, перерегистрируют доступ к карточке и крадут с нее деньги, – говорит Владимир Косюга. – А клиент приходит в банк и обвиняет финучреждение в воровстве. Зачастую мошенники отправляют на телефон СМС-сообщение: «Ваша карточка заблокирована. Чтобы ее разблокировать, пришлите пин-код на такой-то номер». Или другой текст: «Вы выиграли автомобиль, и для его получения нужен номер вашей карточки и пин-код». И это при том, что вы ни в каком конкурсе не участвовали.

По словам эксперта, мошенничество с банковскими картами можно разделить на несколько видов. Прежде всего через использование пин-кода. Это, по сути, ваш идентификатор. Его нельзя никому сообщать, нельзя писать на карточке, на бумажках, которые лежат в кошельке. Если вы не можете запомнить пин-код, запишите его в свой телефон или же используйте для пин-кода дату, известную только вам. Но ни в коем случае не дату рождения и не числа, с ней связанные. Эти данные мошенники легко получают в любой социальной сети, где вы зарегистрированы или из многих других источников, и вскрывают ваш счет методом банального подбора. Такие очень простые правила легко обезопасят вас от данного вида мошенничества.

Более серьезный вид мошенничества связан с оплатами картой через Интернет. Здесь в качестве идентификатора используется дата выпуска карточки, ее номер и специальный код, указанный на обороте. Мошенники создают копии популярных сайтов по продажам. Они существует недолго, но этого хватает, чтобы мошенники списали деньги с карточки. Чтобы этого избежать, заведите для платежей специальную карту и переводите на нее именно столько, сколько нужно для покупки. Так можно будет если не полностью исключить, то хотя бы обезопасить себя от утери всех средств.

И еще один вид мошенничества – телефонные звонки. Вам звонят из какой-нибудь социальной службы или от имени правоохранительных органов и требуют ваши банковские данные, без какого либо решения суда или подтвердительного документа. Оторопев от неожиданности, люди зачастую их выдают.

«Последний такой пример, – говорит Владимир Косюга, – связан с вирусом «Петя». Звонят и говорят: «Ваши данные утеряны, давайте их уточним». Чтобы не попасться на удочку мошенников, перезвоните по этому номеру, уточните, банк ли это, где он находится, достоверна ли такая информация, а еще лучше, сами отправляйтесь по данному адресу. По той же схеме работают мошенники со всевозможными социологическими опросами. Помните, что ваши персональные данные защищаются законом, и вы имеете право их никому не сообщать. Никакая организация, предприятие или магазин не имеют право их требовать». Ну и, конечно, не нужно забывать о блокировании карты в случае ее утери, сделайте это сразу, не откладывая.

По словам президента Ассоциации «Днепровский банковский союз», такие нехитрые правила смогут защитить каждого от мошенников, коих с поступательным движением страны в неизвестность становится все больше, а доверчивость наших людей все еще остается зачастую на необъяснимо высоком уровне.

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