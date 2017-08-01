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Главная / КОНСУЛЬТАЦИИ / С утра до вечера картошка

01.08.2017 , № 86 от 01 августа 2017 г. Ваше здоровье Картофель давно стал вторым хлебом в Украине. Но так ли полезен этот продукт? О пользе и вреде картофеля размышляет диетолог Нина УДОВИЧЕНКО.

– НИНА Степановна, из Звенигордки Черкасской области написала нам Оксана Крамаренко: «У моїх батьків виявлено цукровий діабет другого типу, лікар порадила їм обмежити в раціоні картоплю. Але батьки не можуть без цого продукту жити. Третину городу (а він у нас чималий) засадили картоплею. Тато їсть її і на сніданок, і в обід, і на вечерю. «Без картоплі і сала нема українця!» – каже тато, а над порадами лікарів сміється. Що з цього вийде, я навіть боюся думати... Напишіть, будь ласка, переконливу і зрозумілу статтю про картоплю. Можливо, тато й мама прочитають ту статтю і зрозуміють, що не можна їсти усе, що бажаєш, заради здоров’я треба обмежувати свій апетит?»

– Я очень рада, что среди ваших читателей есть такие, как Оксана, которые понимают, что без ограничений человек не может достичь долголетия. Нужна дисциплина во всем – и в мыслях, и в питании. Что касается картофеля, то этот популярный продукт неоднозначно воспринимается диетологами. О пользе картофеля пишут и говорят много. Прежде всего картофель богат калием, а наша сердечная мышца остро нуждается в этом элементе. Вот почему при больном сердце картофель полезен, особенно с кожурой. В молодом картофеле много витамина С. Однако при температуре выше 50 градусов Цельсия витамин разрушается, и в вареном, печеном или жареном картофеле витамина практически нет, возможно, могут быть обнаружены только его следы. Если рассматривать картофель как источник витаминов, надо есть сырой картофель в салате или пить картофельный сок.

– В одной телепередаче говорили, что картофель может нейтрализовать яды. Это так?

– Да. В картофеле много щелочей, поэтому картофельные блюда наравне с молоком и марганцовкой нейтрализуют некоторые яды, а также избавляют от изжоги.

– Недавно по спутниковому ТВ показывали кинофильм про золотоискателей. В фильме есть такой эпизод: получив зарплату, рабочие устроили грандиозную пьянку. Один золотоискатель не хочет выделяться в коллективе и вынужден пить, но в то же время ему нельзя захмелеть. Как же он решил эту проблему? Пил водку и закусывал ее только вареным картофелем. В результате все за столом опьянели, а он остался трезвым.

– Данный эпизод подтверждает, что картофель благодаря высокой концентрации щелочей способен нейтрализовать алкогольные токсины. Но хватит расхваливать этот продукт, пора сказать пару слов о его вреде. Я не советую увлекаться картофелем тем, у кого лишний вес и кто болен сахарным диабетом. Диабетикам как огня нужно бояться продуктов с высоким гликемическим индексом. Так вот, гликемический индекс у печеного картофеля равен 95. Это намного больше, чем у сахара и меда, вместе взятых! Вы съели порцию печеного картофеля, и в вашей крови тут же содержание сахара подскочило до максимально возможного предела. А дальше избыток сахара запускает процесс отложения жира, чтобы отрегулировать количество глюкозы.

– «Очень люблю жареную на свином сале картошку с луком! – пишет из Киева женщина по имени Светлана. – А еще люблю картофельные чипсы. Все говорят, что это вредно, но в жизни так мало радости! Если еще и в еде себя ограничивать, что остается?»

– Так многие сейчас рассуждают. Не потому ли в Украине три четверти населения страдают от ожирения, почти у половины после 50-ти скрытый сахарный диабет, а по количеству инфарктов и инсультов мы лидируем в Европе? Картофель тоже причастен к этой печальной статистике. Нельзя есть все, что нравится, нужно исключать из меню вредные продукты. А картофель для многих украинцев – запрещенный продукт. Кстати, слышали ли вы об исследовании доктора Норманна Чайлдерса, основателя исследовательского фонда артрита? Наблюдая почти полторы тысячи американцев на протяжении 20 лет, Чайлдерс пришел к выводу, что преобладание овощей из семейства пасленовых в рационе (картофель, помидоры, перец, баклажаны) способствует заболеванию артритом.

– Почему?

– Пасленовые вызывают воспаление суставов, потому что содержат вещество соланин. Когда он всасывается в кровь, разрушаются переносящие кислород красные кровяные клетки. В пасленовых содержатся алкалоиды, они влияют на метаболизм кальция, под их воздействием он удаляется из костей, подготавливается почва для артрита. Не случайно каждый третий больной артритом плохо реагирует на пасленовые в своем рационе.

– Представляю, с каким недоверием будут читать эту статью в Украине, где картофель стал вторым хлебом. Читатели воскликнут: «Чем же питаться, если картофель вреден?»

– Картофелем люди питаются 14 веков, но украинцы до Петра об этом продукте не знали и не умерли от голода. Поймите, я не против картофеля, я только против того, чтобы им питаться каждый день и в неумеренных количествах. Ешьте не то, что вкусно, а то, что полезно вашему организму, и думайте, что кладете на тарелку и в свой рот.

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