01.08.2017 , № 86 от 01 августа 2017 г.

Театральные подмостки

Глава третья. Взвешенная

СТОЛЬ полярные взгляды на ситуацию в «Актере» подвигли обратиться к третейскому судье. Им стал председатель Киевского местного творческого отделения Национального союза театральных деятелей Украины Алексей Кужельный – художественный руководитель мастерской театрального искусства «Сузір’я».

– Когда приходит новый человек, он, естественно, должен реализовывать какие-то свои планы. Планы Вячеслава Жилы, которые он обнародовал на конкурсной комиссии, в общем-то совпадали с тем, что исповедовали артисты, проработавшие там много времени, и директор театра, которая вместе с покойным мужем Валентином Шестопаловым организовала этот театр. Повторюсь: совершенно естественно, что у молодого человека могут быть новые взгляды и другие подходы к делу.

Конечно, в данной ситуации возникает самый главный вопрос – вопрос этики. По моему мнению, этика Курбаса, этика Станиславского, видимо, в театре выше любого закона, любых договоров, любых бумаг, любых начальственных структур.

Я разговаривал и с Татьяной Сергеевной, и с Вячеславом Вячеславовичем, и с актерами – Лидией Яремчук (которая работала в двух спектаклях в нашем театре на протяжении 10 лет), семьей Мельников (они до сегодняшнего дня работают в нашем театре). Это очень близкие и понятные в своих проявлениях для театра «Сузір’я» артисты. Мне показалось, что я сумел соединить желания сторон. Увы, это было иллюзией. Так и не удалось прийти к какому-то соглашению артистам с новым руководителем.

Артисты найдут себя. Это талантливые люди, которые хотят и умеют работать, хотят уметь еще больше. Возникает вопрос о Татьяне Сергеевне Шестопаловой, которая 30 лет положила на то, чтобы театр жил, существовал. Добилась, чтобы из районного подчинения этот театр стал городским. И, конечно же, сегодня просто лишить ее права просто быть на спектаклях, их обслуживать в любом предложенном ей качестве, мне кажется несправедливым.

Я говорил Вячеславу Жиле: «Есть такая французская пословица: если тебя обидела женщина – извинись перед ней». Он же посчитал, что есть какие-то несоответствия предварительным договоренностям. Мне кажется, что ему, как мужчине, нужно было решить этот вопрос так, чтобы не обидеть женщину.

Что касается положения людей, которые театр организовали, обеспечили его существование на протяжении достаточно большого времени, привели к какому-то признанию и известности, то, думаю, необходимо, чтобы в законе о контрактной системе было оговорено: место этого человека должно быть закреплено в театре.

Независимо от того, кто выигрывает конкурс. Потому что этот театр так рождался, у этого театра есть такая программа. И если кто-то другой приходит, он должен сказать, мол, «я не буду выполнять эту программу, у меня другая программа, я хочу его совершенно изменить» и так далее. И с этой позиции выигрывать конкурс. А если конкурс выигран с позиции, что будут продолжаться традиции театра, то, наверное, нужно думать, каким образом их действительно сохранить. За этим должен следить человек, который 30 лет эти традиции устанавливал и укреплял.

Ситуация с уходом актеров совершенно понятная – они уходят из солидарности с Татьяной Сергеевной, которая руководила театром, их приглашала и с которой вместе они работали над спектаклями. Когда для нее не нашлось места, они сказали, что нет места и для них. Вот и все.

Хотя, как я проинформирован, были попытки и с одной и с другой стороны, в том числе и со стороны Жилы, найти консенсус. Почему его не нашли – для меня серьезная проблема. Мне казалось, что он такой легко уловимый – момент взаимопонимания! Но, как случилось – так случилось!

Думаю, что наша городская театральная публика, все, кто работает в этом поле, найдут возможности и сделают все возможное, чтобы поддержать и непосредственно Татьяну Сергеевну, и артистов.

Ну а что касается нового театра «Актер» – ему нужно будет себя доказывать еще раз. Может, это будет удачно, может, нет. Никто не знает.

Для меня в этой ситуации существует серьезная этическая проблема, которая, как мне кажется, оставляет в душе этого театрального сообщества глубокие раны и шрамы. Дай Бог, чтобы это заживало!

А относительно авторитета людей, призывающих к служению высоким идеалам, то это вообще серьезный удар. Потому что нам надо не только декларировать его на сцене, нам собою надо это демонстрировать! Надо демонстрировать собственным существованием действительно высокие этические и моральные обязательства, установления и идеалы.

Глава четвертая. Эпилог

ОЗНАКОМИВШИСЬ со всеми взглядами на ситуацию вокруг «Актера», я вспомнил старую притчу.

Мудрый Соломон вершил суд. Разбиралась тяжба между двумя женщинами. Сначала он выслушал одну.

– Ты права, – признал Соломон.

Потом он выслушал другую.

– Ты права, – снова решил Соломон.

– Но так не может быть, чтобы обе стороны были правы, – возразила сидящая рядом жена.

– И ты права! – ответил мудрец.

Так что только время покажет, кто прав в возникшем конфликте.

Только одно можно сказать определенно. Того «Актера», который многим артистам и театралам был родным домом, уже не будет. И это, увы, реалии нашего времени.