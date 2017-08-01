Главная / КОНСУЛЬТАЦИИ / Помогите, пожалуйста, разобраться…

01.08.2017 , № 86 от 01 августа 2017 г. Советы юриста В жизни порой возникают неожиданные ситуации, когда нужна помощь юриста. Письма читателей «РГ» комментирует юрист Яков КАЦМАН.

«Далекая родственница завещала мне дом в селе. Вступив в наследство, я думала перебраться из города в село, надеялась, что возле земли легче выжить. Но все оказалось не так просто: я к сельскому труду не приучена, да и местные жители встретили меня неприветливо. Я решила продать дом. Какие документы для этого нужно приготовить?»

Анна. Запорожская область.



УВАЖАЕМАЯ Анна! Имейте в виду, что сделку купли- продажи без нотариуса невозможно осуществить. Вам нужны будут: паспорт, идентификационный код, правоустанавливающие документы (свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи), технический паспорт, выписку о регистрации права собственности на недвижимость (если она была приобретена после 07.02.2002 года), выписка из реестра прав собственников на недвижимость, справка о составе семьи и прописке. Если же совладельцами или зарегистрированными в квартире (доме) являются малолетние и (или) несовершеннолетние дети, необходимо получить разрешение опекунского совета на продажу квартиры (дома). Нужно также представить паспорт и идентификационный код супруга, свидетельство о браке и отчет экспертной оценки.



«От покойной матери в наследство мне досталась дача. Я формально состою в браке, но с женой не живу два года. Сейчас хочу продать дачу. Об этом узнала жена и требует, чтобы я дачу не продавал. Обязан ли я выполнять ее требования? Если я продам дачу, должен ли я половину денег отдать жене?»

Александр Л. Харьковская область.



УВАЖАЕМЫЙ Александр! На продажу дачи разрешение вашей супруги не требуется, и делиться с женой доходом от продажи вы не обязаны, так как дача не является вашей совместной собственностью, ведь она досталась вам по наследству.



«Нашого сина ось-ось призвуть на строкову військову службу. Права на відстрочку він не має. Ми боїмося, що армія його морально зламає. Чи може син потрапити на альтернативну службу? Що для цього потрібно?»

Тамара Степанівна.

Чернiгiвстка обл.



УВАЖАЕМАЯ Тамара Степановна! Право на альтернативную службу имеют граждане Украины, если выполнение воинского долга противоречит их религиозным убеждениям и эти граждане принадлежат к действующим в соответствии с законом Украины религиозным организациям, вероучение которых не разрешает использовать оружие. Ваш сын должен принадлежать к одной из таких организаций и документально это подтвердить.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия