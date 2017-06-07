07.06.2017

Политобозрение недели

НЕДЕЛЯ получилась какая-то корявая – сплошное дежавю. Опять, как в печальном 2014 году, стали захватывать органы власти на местах. Причем те же самые лица.

Перечисляю, чтобы не быть голословным. Попытка прорыва на заседание облсовета во Львове. С требованием к депутатам подписать обращение к президенту о необходимости амнистии для участников АТО.

В Тернополе националисты пытались прорваться на заседание горсовета. Не удалось, но сессию горсовета сорвали – немало депутатов струхнули и сочли за благо отсидеться в дачных схронах. Результат: в горсовете не оказалось кворума для решения насущных проблем.

В Киеве – да, соотечественники, в Киеве! – прорвались. И полиция там якобы их выгоняла, но цель была достигнута: Киевсовет вынес решение о социальном обеспечении участников АТО и переименовании проспекта советского генерала Ватутина, освобождавшего Киев от нацистов, в проспект экс-гауптштурмфюрера СС Шухевича.

«Мы хотим создать давление, показать, что эти вещи (амнистию для участников АТО. – Ред.) поддерживает каждый регион. Мы будем приходить в другие облсоветы, будем продолжать это делать и надеемся на понимание», – заявил лидер «Национального корпуса» нардеп Андрей Билецкий. Он же озвучил дальнейшие планы: «Потом, когда уже будем иметь за собой какое-то консолидированное мнение, два десятка обращений от областей, тогда мы обязательно придем к президенту».

Тут туман событий надо бы развеять хотя бы кратким анализом. Во-первых, захват помещения органа власти - это уголовное преступление, статья 341 УК, предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Отсюда вытекает и второе: требование амнистии для участников АТО. То есть нацики требуют индульгенцию и за прошлые, и за будущие преступления. В-третьих, это однозначное давление на Порошенко и демонстрация, «кто в доме хозяин».

Выводы просты и понятны любому человеку мыслящему: государство Украина де-факто лишилось монополии на применение силы. То есть в стране НЕТ СИЛЫ ПРАВА, а ЕСТЬ ПРАВО СИЛЫ. А это, соотечественники, означает в ближайшем будущем хаос, анархию и окончательный распад на феодально-бандитские анклавы регионального, областного, а то и районного уровня.

Лишенные мозгов радикалы плохо представляют себе последствия такого будущего. Предположим, в Галичине такое возможно, не исключено это и в Центральной Украине. Но и только. Лишенные центрального упра­вления южные регионы, а также Харьковская, Сумская, Полтавская и Черниговская области, где концентрация галичанских националистов довольно низкая, организуются быстро, хотя бы из чувства самосохранения. И, в лучшем случае, сами войдут в некую федерацию или конфедерацию внутри границ Украины.

Не надо забывать и о том, что страна находится в состоянии войны с мятежными областями на востоке. В случае каких-либо катаклизмов в регионах армия распадется и разделится по принципу землячества. И, с оружием(!), двинется в родные пенаты свои семьи защищать. То-то будет весело, до слез!

Порадовал на прошедшей неделе бывший министр обороны Анатолий Гриценко. Ну вы помните этого чела с мужественной небритостью, который развалил армию, но зато ввел носки вместо портянок. В прямом эфире украинского телеканала дядя Толя заявил, что Дональд Трамп ОБЯЗАН вооружить ВСУ летальным оружием, поскольку Украина некогда сделала неоценимый вклад в безопасность США, отказавшись от ядерного оружия. Гриценко сказал, что Украина буквально подарила Штатам, как минимум, 400 миллиардов долларов, отказавшись от ядерного оружия. Следовательно, отказ вооружать украинскую армию является оскорблением. Пуделек пытается укусить руку, его кормящую. Ну-ну…

Прежде всего «настоящий полковник» опять, как говорят в блатной среде, «рамсы попутал». Не владела Украина, когда была УССР, ядерным оружием. Им владел СССР. А то, где оно размещалось, ровным счетом ничего не означает. Правопреемник СССР – Россия. Именно Россия выплачивала и выплатила все долги СССР.

На территории Германии есть американское ядерное оружие. Представьте себе, что Ангела Меркель вдруг в прямом эфире заявит, что, поскольку оно размещено на германской территории, то оно принадлежит Германии. Такой бред даже представить невозможно, но Гриценко его произносит с мелодикламатическим выражением, нисколько не смущаясь. Бывший министр обороны был выбран для прощупывания возможности мелкого шантажа именно потому, что он бывший, и от его слов можно легко отказаться – мало ли что несет бывший, у нас ведь свобода слова…

Но, думается, в Вашингтоне все поймут правильно. Бедняге Трампу и так неуютно в Белом доме, а тут еще туземцы кукиши показывают. Мне кажется, «ответка» будет скорая и жесткая.

Сергей Пашинский, глава Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, сообщил, что уже этой осенью в парламент будет внесен законопроект о свободном ношении оружия. Нет, конечно, речь не идет о населении как таковом – не может любой и каждый, как в США, прийти в магазин и купить винтовку и пару пистолетов. Предполагаемый закон коснется военнослужащих, сотрудников Национальной полиции и СБУ. Однако тут есть одна юридическая загогулина под названием «свободное ношение оружия». В стране, где из зоны АТО на черный рынок потоком идет оружие, причем довольно дешевое, каждого не проверишь. Но стрельба неизбежна. А ТТ, макарову или калашникову до лампочки депутатская неприкосновенность. Интересно, а об этой маленькой, но яркой детали Пашинский подумал?! Вряд ли, ибо не способен.