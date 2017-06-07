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07.06.2017 ПРИДНЕСТРОВСКАЯ Молдавская Республика (ПМР) де-юре – территория Молдовы, а де-факто – независимая республика, которая вот уже более четверти века борется за свое существование.

Только сейчас, после избрания президентом Молдовы социалиста Игоря Додона, в соседнем с нами государстве, ранее бывшем братской республикой общего Союза, наблюдаются попытки начать продуктивный диалог центра с мятежным промышленным регионом. За предыдущие почти четверть столетия власти Кишинева и Тирасполя так и не смогли переступить через свои политические амбиции, популизм и вернуть непокорное Приднестровье под центральное управление.

Мы прекрасно помним, что Молдова потеряла Приднестровье исключительно из-за разгула прорумынского национализма и неофашизма, захлестнувших в конце 80-х годов еще Молдавскую ССР, а затем штормовым валом накативших в начале 90-х на новообразованную Республику. Националистическая чума не обошла тогда Азербайджан, Грузию, украинский Крым, Молдавию, Северный Кавказ. Именно там до сих пор имеют место очаги нестабильности и вооруженные конфликты. Только в Крыму удалось избежать тогда кровавой войны, наделив республику автономией и создав правовой абсурд в Конституции страны: в унитарном государстве существовала Автономная Республика Крым. Но даже это оказалось ненадолго. Сейчас, когда на востоке Украины тлеет самый болезненный для нас конфликт и пока не видно путей к его мирному урегулированию, опыт существования непризнанных республик и мятежных территорий наиболее актуален для нашей страны.

Национализм и популизм – главная и, пожалуй, единственная причина вооруженных конфликтов в бывших советских республиках. Это результат узколобого мышления и антинародных действий властей, которые в силу своей примитивности не способны договориться с собственными гражданами.

Пример терпимости, политической мудрости и зрелости показал Китай при возвращении своих исконных территорий – Гонконга и Макао. В рамках курса «Одна страна, две системы», рассчитанного на 50 лет, «Гонконгом управляют сами гонконгцы в условиях высокой степени автономии».

В течение этого периода Центральное народное правительство КНР берет на себя вопросы обороны и внешней политики территории, в то время как Гонконг оставляет за собой контроль над законодательством, полицией, денежной системой, пошлинами и иммиграционной политикой, а также сохраняет представительство в международных организациях и мероприятиях.

Китай не стремился первым делом запретить или ограничить португальский или английский языки, как это делали в Молдове и Украине, а наоборот, всячески успокаивал местное населения, предоставляя беспрецедентные полномочия местному самоуправлению.

Бывшие португальское Макао и британский Гонконг получили столько свободы и автономии, сколько хотели, после чего и не думают отделяться. Знакомая ситуация? Разве не этого просили Приднестровье, Донбасс или Крым?! Ведь все постсоветские конфликты можно было решить без единого выстрела, как это сделал Китай.

Рассказывать о жизни в Приднестровье можно и нужно довольно долго, потому что впечатления противоречивые и неоднозначные. В чем-то просматриваются аналогии с Беларусью. Но смело можно утверждать, что для простых граждан республики она точно не хуже, чем в Молдавии или в Украине, а в чем-то даже и лучше.

Я часто задавал людям вопрос: при каких условиях ПМР войдет в состав Молдовы? В 90 процентах случаев ответ был одним и тем же: только когда в Молдавии произойдет смена националистического режима и будут отменены кабальные, рабские для молдаван условия договоров с ЕС. Когда все решения, касающиеся внешнеполитического вектора развития страны, будут приниматься не марионетками Запада, захватившими или купившими власть (как это произошло в Молдове), а путем прямого народного референдума.

Пока мы будем позволять Западу и «золотому миллиарду» вмешиваться в политику наших государств, до тех пор будем оставаться чужими на своей земле и изгоями в своей стране.

Сила не в размежевании, а в объединении народов на принципах свободы, равенства и братства, как это было в легендарном СССР!



Михаил Кононович.

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