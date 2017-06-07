Главная / КОМЕНТАРИИ / Среди пекла: за ушко да на солнышко

07.06.2017 Скандал на Ближнем Востоке В эти дни жители катарской столицы Дохи массово ринулись в торговые точки, сметая с полок любые продукты питания, не на шутку встревожившись тем обстоятельством, что сразу восемь государств разорвали дипломатические отношения с их страной. КАК сообщает CNN Money, люди панически боятся экономической блокады, которая может привести к нехватке продовольствия. Особо пугает закрытие границы с Саудовской Аравией, через которую в страну поставляют многие продукты питания. Ведь на пляже, из которого состоит большая часть страны, ничего не растет. Правда, власти Ирана уже заявили, что готовы поставлять Катару продовольствие.

В начале недели, 5 июня, дипломатические отношения с Катаром разорвали восемь государств – Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы и Республика Маврикий, обвинив это маленькое арабское государство в поддержке терроризма. Поводом для подобных обвинений послужило заявление главы Катара – шейха Тамима бин Хамада Аль Тани о важности поддержания связей с Ираном и Израилем.

Бахрейн стал первым, обвинив соседний Катар во вмешательстве в свою внутреннюю политику. Официальная Манама закроет транспортное, морское и воздушное сообщение с Катаром в течение 24-х часов, а гражданам этой страны дается 14 дней на то, чтобы покинуть Бахрейн, дипломатам Катара отвели 48 часов на возвращение на родину.

По мнению осведомленных экспертов, с подобными обвинениями трудно поспорить – Катар принимал самое прямое участие в финансировании и поддержке различных радикальных джихадистских группировок по всему Ближнему Востоку и Северной Африке. Многократно всплывали вещественные, документальные и иные свидетельства, доказывающие связь Катара с поддержкой международного терроризма в период его активной агрессии против Ирака и Сирии.

Но в этих фактах заключается лишь часть правды, на которой посчитали нужным акцентировать внимание большинство СМИ. Данное обвинение становится не таким уж и существенным, если вспомнить о роли США в поддержке тех же самых организаций. И уже тем более нельзя забывать про роль Саудовской Аравии, действия которой совершенно аналогичны.

На самом деле причина разразившегося скандала в другом – Исламское Государство в своем нынешнем виде, в котором оно еще пытается действовать в Сирии и Ираке, его прежним спонсорам стало без надобности. При этом террористическую группировку ИГИЛ, конечно, никто не собирается распустить по домам. Но в отношении квазигосударственных структур боевиков в Сирии и Ираке принято твердое: трансформировать их в нечто иное.

Однако перед будущим «разгромом» ИГИЛ следует предварительно очистить от кровавых пятен деяния «борцов с терроризмом», а на кого-то свалить всю вину за то, что ИГИЛ творило на Ближнем Востоке. Ведь и ежу понятно, что такие движения сами по себе не появляются.

Соединенным Штатам как гегемону «по статусу не положено» брать на себя главную вину. Еще одни покровители террористов, саудиты, судя по всему, уже договорились с Трампом, что претензии к ним, предъявленные еще во времена Обамы, будут забыты в обмен на огромные вливания саудовских денег в американскую оборонку. Такое количество оружия, которое пообещали Штаты Аравии, шейхам и за сотню лет не освоить. Так что, скорее всего, речь идет о гигантской взятке за лояльность.

Ну и тут на сцену под юпитеры выводится Катар, с которым никто ни о чем не договаривался и которому мозги никто так и не вправил. Теперь этой стране формируют облик основного спонсора «Аль-Каиды» и ИГИЛ. Опять же, вероятнее всего, это решение было принято после официальных консультаций между Саудовской Аравией и США во время визита Трампа, а также под давлением Египта, который уже давно обвиняет Катар в поддержке «Братьев-мусульман» и Вилаята Синай.

Недавний расстрел автобуса с детьми в Египте мог стать последней каплей, после чего было принято решение валить все на Катар. А ведь чуть более года назад Саудовская Аравия и Катар совместно снабжали боевиков в Сирии и угрожали совместной интервенцией в эту страну.

ОЧЕНЬ кстати, как всегда, подбросил козырную карту и сайт WikiLeaks, опубликовав письма экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, из которых следует, что Соединенные Штаты знали, что Катар и Саудовская Аравия оказывали финансовую и материально-техническую поддержку террористам ИГИЛ. Между прочим, Клинтон предлагала вновь рассмотреть возможность предоставления «Свободной сирийской армии» (ССА) и другим группировкам умеренной оппозиции экипировки и вооружений, которые позволили бы им «справиться с ослабленным ИГИЛ и активизировать операции против сирийского режима». Таким образом и поддерживалась война всех против всех. Раздолье для игр в двойные стандарты.

Как бы Вашингтон ни старался, а родимые пятна не смыть.

По сообщениям информагентств.

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