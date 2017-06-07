07.06.2017

Штрихи к портрету современника

Сергея Викторовича Кирноса, заведующего учебно-производственными мастерскими Запорожского строительного колледжа, хорошо знают и ценят как преподаватели, так студенты и их родители.

Хозяин мастерских

СЕРГЕЙ Викторович первым делом повел меня в расположение своего хозяйства. От главного корпуса колледжа мы прошли через большой двор к одноэтажным постройкам. Там и находятся учебно-производственные мастерские. Их хозяин рассказал о строительной, слесарной, станочной, демонтажно-монтажной (для 3-го курса) мастерских, а еще об отделениях плотников и теплотехников. Каждое из помещений чистое, уютное, наполнено наглядными пособиями, необходимыми инструментами и приборами. Кирнос говорит о своем хозяйстве с интересом и любовью. Чувствуется, что сюда он вложил немало труда.

Сергей Викторович очень ответственно подходит к обеспечению учебного процесса. Вот, например, тренажерный класс, где обучают правилам дорожного движения (ПДД). Здесь оборудовано каждое учебное место, представлены в разрезе грузовой и легковой автомобили, полный комплект дорожных знаков. Теоретический класс ПДД является одним из лучших в области, поэтому новоиспеченные сотрудники бывшей ГАИ, а ныне патрульные полиции шлифуют здесь свою квалификацию. В свое время Кирнос как раз с обустройства этого класса со своим коллегой Валентином Гайдашом и начал свою работу в колледже.

Строитель по жизни

РОДОМ Сергей Кирнос из города Токмака. Его отец был рабочим-энергетиком дизелестроительного завода имени Кирова, был творческим человеком, интересовался устройством радиоприемников и телевизоров. Как-то поехал в Москву покупать мотоцикл, а привез черно-белый шестиканальный телевизор. Потом переделал его на 12-канальный. Многое от него перенял и старший сын Сергей. После школы пошел на дизелестроительный, работал слесарем в ремонтном цехе, а вечером учился в местном техникуме. Одно время был неосвобожденным комсоргом цеха.

Выпускной в техникуме в 1973 году не пришлось отмечать – как раз умер отец. В том же году по направлению завода Сергей поступил в машиностроительный институт в Запорожье. И каждое лето с удовольствием работал в стройотряде. В колхозе «Россия» Черниговского района строили коровник. Работали по 12 часов. За два летних месяца зарабатывал по 1000-1200 рублей – это была большая сумма. В итоге после института парень купил машину.

– Я освоил разные строительные специальности: каменщика, штукатура и другие, – рассказывает Сергей Викторович. – Еще до стройотряда многое умел. Родители строили свой дом, я в то время учился в 8-9 классах и помогал им. В детстве делали с ребятами самопалы, пистолеты. Когда окончил школу и встал вопрос, чем дальше заниматься, отец достал все это и говорит: «Я не знаю, кто из тебя получится, но слесарь ты будешь неплохой». И я пошел слесарем в ремонтный цех дизелестроительного завода. До поступления в институт успел получить пятый разряд.

С дипломом инженера-механика

КОГДА Сергей поступил в институт, ему было 25 лет. Поначалу ему было труднее, чем большинству 17-18-летних однокашников – у них свежие знания и им теория давалась легко. Но когда пошли спецдисциплины, это был уже конек Кирноса. Например, задания по черчению он выполнял лучше многих, через два месяца приносил все чертежи, которые надо было сделать за год. С дипломом инженера-механика Сергей вернулся на завод. Но потом, будучи уже женатым, присмотрел работу в Запорожье. Стал механиком по ремонту автомобилей.

– Преподавательской деятельностью занялся уже в 40 лет, – откровенничает Сергей Викторович. – Говорят, у меня к этому есть способности: стараюсь объяснять все доступно на простых примерах. Например, поплавковую камеру автомобильного карбюратора я сравнил с туалетным бачком. И ученики быстро все схватывают. Сначала работал мастером, а позже преподавал спецдисциплины по автомобилям в облучкомбинате, в профтехучилище № 29. Создал там мощную базу. Потом перешел вот в этот строительный колледж на должность заведующего автомобильным отделением.

Года три назад Сергею Викторовичу, капитану запаса, предложили дополнительно вакантное место преподавателя по военной подготовке. Окончил специальные курсы в Киеве и стал преподавать дисциплину «Защита Отечества». И в этом деле преуспел. За его бытность спецкласс заметно преобразился. Некоторые наглядные пособия обновил за свой счет, разные виды камуфляжной и основной военной формы помогла приобрести одна из воинских частей.

– Мне нравится предмет, нравится работать с молодежью, – говорит Кирнос. – А еще участвую в самодеятельности. Рассказываю шутки-прибаутки и пою. Иногда, по настроению, пишу стихи...

Сергей Викторович живет в коттедже на шести сотках. Там сад-виноград и разные овощи. И во дворе колледжа растут высаженные им деревца и кустарники. Это его хобби.



Запорожье.