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07.06.2017 УКРАИНА • Обрушение породы произошло на шахте «Октябрьская» в Кривом Роге Днепропетровской области. Под завалами оказался горняк, говорится в сообщении пресс-центра ГосЧС Украины. Авария случилась на горизонте 1220 метров. Ведутся спасательные работы.

• Тарифная годовая квота Евросоюза на импорт украинской пшеницы реализована на 100 процентов, сообщает портал «Зерно Он-Лайн». В страны ЕС поставлено 960 тысяч тонн пшеницы. Повышение квот на украинскую пшеницу не было поддержано депутатами Европарламента.

• Законопроект о реформировании пенсионной системы в Украине, разработанный в Минсоцполитики, одобрен Международным валютным фондом и Всемирным банком, информирует Правительственный портал.

• Государственный долг Украины в апреле

2017 года возрос на 21,12 млрд гривен и составил 1,973 трлн гривен, приводит delo.ua данные Минфина. Закон о госбюджете-2017 установил предельный размер госдолга на конец 2017 года на уровне одного трлн 716,63 млрд гривен.

• Южный машиностроительный завод заключил контракт с российской компанией S7 Sea

Launch на производство и поставку 12 ракет-носителей «Зенит», говорится на сайте Южмаша. В компании отметили, что ракеты нужны «для исследований и использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов», сообщает «Корреспондент.net».

• В Броварах (Киевская область) горели склады с древесиной, площадь пожара составляет около 1500 квадратных метров, пишет «Интерфакс-Укра­ина». По сообщению Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, после локализации огня продолжалось его гашение. Жертв и пострадавших нет.

• В Киеве открыли мемориальную доску в честь писателя Михаила Булгакова, сообщает портал ukranews.com. Памятный знак установили на доме № 14, что на бульваре Тараса Шевченко. Там располагалась Первая киевская гимназия, где учился будущий писатель. Сейчас в здании находится кафедра Института филологии Киевского национального университета имени Шевченко.

ЗА РУБЕЖОМ

• В Лондоне микроавтобус наехал на пешеходов на мосту, потом неизвестные напали на прохожих с ножом. А на рынке Боро-маркет произошла стрельба, сообщает Би-би-си. Во время двух этих терактов погибли по меньшей мере шесть человек, 48 пациентов доставлены в госпитали.

• Новые правила на получение американских виз утверждены администрацией Дональда Трампа, сообщает Reuters. Теперь желающим приехать в США необходимо давать сведения о своих аккаунтах в социальных сетях, которые были заведены за последние пять лет и адреса электронной почты. Потребуется также личная информация за последние 15 лет, включая места работы и данные о путешествиях.

• Чехия до сентября 2017 года не будет принимать беженцев, прибывающих через Италию и Грецию, как это предусмотрено квотами. Такое решение приняло правительство страны, пишет Deutsche Welle. Прага официально выступила против решения Брюсселя о справедливом распределении беженцев в рамках ЕС.

• Новый пассажирский лайнер МС-21, созданный специалистами корпорация «Иркут» (Россия), прошел первые летные испытания. Самолет предназначен для перевозки пассажиров, багажа и грузов на внутренних и международных авиалиниях и способен конкурировать с иностранными аналогами. У него самый широкий фюзеляж в классе среднемагистральных самолетов (4,06 м), что позволяет предоставить пассажирам и экипажу комфорт, сравнимый с комфортом широкофюзеляжных самолетов последнего поколения.

• Грузинская армия с 30 мая начинает поэтапную замену пулеметов Калашникова советского производства на оружие натовского образца, пишет «Хроника.инфо». На смену придут, в частности, пулеметы М-240, которые находятся на вооружении американской армии. Демонстрация возможностей этого оружия пройдет на территории совместного с НАТО тренировочного и оценочного центра в Крцаниси. • В Лондоне микроавтобус наехал на пешеходов на мосту, потом неизвестные напали на прохожих с ножом. А на рынке Боро-маркет произошла стрельба, сообщает Би-би-си. Во время двух этих терактов погибли по меньшей мере шесть человек, 48 пациентов доставлены в госпитали.• Новые правила на получение американских виз утверждены администрацией Дональда Трампа, сообщает Reuters. Теперь желающим приехать в США необходимо давать сведения о своих аккаунтах в социальных сетях, которые были заведены за последние пять лет и адреса электронной почты. Потребуется также личная информация за последние 15 лет, включая места работы и данные о путешествиях.• Чехия до сентября 2017 года не будет принимать беженцев, прибывающих через Италию и Грецию, как это предусмотрено квотами. Такое решение приняло правительство страны, пишет Deutsche Welle. Прага официально выступила против решения Брюсселя о справедливом распределении беженцев в рамках ЕС.• Новый пассажирский лайнер МС-21, созданный специалистами корпорация «Иркут» (Россия), прошел первые летные испытания. Самолет предназначен для перевозки пассажиров, багажа и грузов на внутренних и международных авиалиниях и способен конкурировать с иностранными аналогами. У него самый широкий фюзеляж в классе среднемагистральных самолетов (4,06 м), что позволяет предоставить пассажирам и экипажу комфорт, сравнимый с комфортом широкофюзеляжных самолетов последнего поколения.• Грузинская армия с 30 мая начинает поэтапную замену пулеметов Калашникова советского производства на оружие натовского образца, пишет «Хроника.инфо». На смену придут, в частности, пулеметы М-240, которые находятся на вооружении американской армии. Демонстрация возможностей этого оружия пройдет на территории совместного с НАТО тренировочного и оценочного центра в Крцаниси.

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