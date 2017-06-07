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07.06.2017 Экономические вести Журналисты проекта по расследованию коррупции и организованной преступности назвали компании, которые получили кредитов более чем на миллиард долларов перед национализацией «Приватбанка». Согласно книге займов, в 2015–2016 годах «Приватбанк» выдал кредиты 28 харьковским компаниям, которые контролировались лицами, связанными с экс-владельцем «Привата» Игорем Коломойским. Кредиты на сумму около 185 миллионов долларов были беззалоговыми, что является серьезным нарушением банковской практики. Почти все компании, получившие кредиты, были зарегистрированы в 2015 году. Во всех, кроме одной, уставной капитал равен тысяче гривен, что подталкивает к подозрению о фиктивности этих компаний. В ходе расследования было установлено, что владельцы указанных харьковских фирм – топ-менеджеры предприятий, которые контролируются Коломойским и его структурами.

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В Киеве фирма «КСД плюс», которая якобы занималась трудоустройством людей за границей, обманула сотни человек. По словам пострадавших от аферы, им обещали работу в странах Евросоюза. За услуги брали по 300 евро предоплаты. При этом сроки отправки людей постоянно откладывали на несколько месяцев. Потом в офисе перестали отвечать на телефонные звонки. Когда люди из регионов приехали в Киев, чтобы выяснить подробности, фирмы по указанному адресу не оказалось.

Леонид, один из пострадавших, рассказал, что планировал работать в Бельгии. «Я посмотрел, там было 260 заявок. Если с каждого взять по 300 евро, то получится почти три миллиона в гривнах», – говорит мужчина.

Обманутые люди написали заявление в полицию.

На сайте Минсоцполитики информации о наличии у компании лицензии на трудоустройство за рубежом нет. При этом, как утверждают в ассоциации компаний по международному трудоустройству, лицензия – это первое, на что следует обращать внимание жела­ющим получить работу.

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Международные фонды Джорджа Сороса из разных стран Европы обратились к правительству Украины с предупреждением о возможной отмене безвиза с ЕС. Они рекомендуют заняться улучшением экономической ситуации в стране, которая вынуждает граждан Украины уезжать в Евросоюз. Американский миллиардер Джордж Сорос считает, что одной из главных причин, по которой украинцы стараются незаконно остаться на территории Евросо­юза, является экономический кризис в Украине. Безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом приведет к росту потока нелегальных мигрантов, что может послужить причиной для пересмотра решения об отмене виз для граждан этой страны, говорится в подготовленном документе.

По материалам интернет-изданий подготовил Олег ГУМЕНЮК.

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