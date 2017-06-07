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07.06.2017 Советы юриста Темой для этой публикации на юридическую тему стало письмо из Киева от пенсионера Ярослава Сергеевича П., который попал в непростую ситуацию… «Уважаемая редакция! Пишу, чтобы другие пенсионеры не повторили моих ошибок. Живу я один, хотя есть у меня сын, живет он отдельно, а меня навещает раза два-три в неделю. Но вот он уехал в длительную командировку, а мне пришел огромный счет за коммунальные услуги. Да еще очень хотелось купить одно лекарство. На все это не хватало денег. И тут на столбе возле остановки автобуса увидел я объявление «Кредиты для пенсионеров». Видать, дьявол подсунул мне то объявление. Позвонил по указанному телефону. Женщина с приятным голосом заверила меня, что мне дадут 20 тысяч гривен под один процент годовых, и надо эти деньги вернуть в течение года. Мне показались такие условия хорошими. Приехала ко мне домой миловидная женщина с нотариусом, подписали мы договор о кредите. А через неделю выяснилось, что из-за своего плохого зрения подписал я договор о продаже собственной квартиры. Слава богу, что сын вернулся из командировки и обратился к правоохранителям. Сделка признана недействительной. Но если бы я жил один или был бы пьющим, то оказался бы на улице среди бомжей. Или на кладбище…»

Ярослав Сергеевич.

Киев.



КОММЕНТИРУЕТ письмо юрист Светлана Зубец: «Очень часто аферисты, зная о плохом зрении и доверчивости пожилых людей, обманным путем вынуждают их подписать договор купли-продажи квартиры и бесплатно или за бесценок приобретают чужое жилье. Был такой случай. Мошенники втерлись в доверие к одинокому пенсионеру, пообещали найти ему работу. Пенсионера пригласили в офис фирмы «благодетеля». Там ему дали подписать договор о трудоустройстве, текст был умышленно написан мелким шрифтом. Пожилой человек долго читал договор, потом подписал его. После этого пенси­онеру предложили подписать еще один договор о получении бесплатной материальной помощи. Текст этого договора пенсионер подписал, не читая. И напрасно, ведь подписал он договор о дарении своей квартиры…

Поэтому перед тем, как подписывать какой-либо документ, внимательно, несколько раз перечитайте его. Если вы плохо видите, пригласите своих родственников, друзей, которым вы доверяете, а если одиноки – пригласите кого-то из совета ветеранов, они помогут вам разобраться в ситуации и выяснить, что вы подписываете и зачем? А с кредитами лучше не связываться, старайтесь обходиться без них и жить по средствам.

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