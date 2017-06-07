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07.06.2017 На злобу дня Все начинается с мелочей. Казалось бы, пустяк – запретить продажу вяленой рыбы в Киеве? Но, как считают эксперты, запрещать продажу любых продуктов нет смысла из-за отсутствия контроля качества еды в нашей рознице. ИЗ-ЗА недавней трагедии, когда несколько киевлян, купив зараженную ботулизмом продукцию, отравились, а один человек умер, столичные власти запретили ее продажу в рознице. Об этом сообщили в пресс-службе Госпотребслужбы. Запрет ввели в понедельник

29 мая с 18.00.

Вяленая рыба в Киеве попала в черный список, хотя пока ее навалом в любом пивбаре или гастрономе. Эксперты оказались правы, выразив свой пессимизм. Запрет не будет работать, считает представитель общественной организации «Фонд общественной безопасности» Юрий Гаврилечко. По его словам, санэпидемслужбу лишили полномочий контроля качества продаваемых продтоваров, а ее функции так никому реально и не передали. А потому даже формально запрещенный опасный товар легко может попасть к покупателю через прилавки на рынках или в магазинах.

«Идет лето, и проявлений ботулизма наверняка еще будет немало. Поэтому бессмысленно запрещать продажу чего-либо в условиях, когда нет реальной возможности пресечь торговлю зараженными продуктами или оказать эффективную помощь заболевшим», – убежден Гаврилечко.

Эксперт напомнил, что своим приказом Минздрав передал вопросы закупок ряда вакцин, в том числе и сыворотки против ботулизма, на местный уровень. То есть приобрести ее должны были киевские местные власти. Но в прошлом году ее в столичных больницах не оказалось.

К примеру, в сентябре прошлого года был похожий случай, когда трое киевлян заболели ботулизмом. Тогда подозрения пали на консервированную тушенку из курицы. Как пояснял руководитель ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, вся партия товара была изъята из магазина, но возбудителя так и не выявили.

На исследования требуется минимум пять дней. А значит, и сейчас запрет на продажу рыбы продлится не меньше недели. На какое время власти запретили реализацию вяленой рыбы, неизвестно. Киевлянам, купившим данную продукцию, рекомендуют не употреблять ее в пищу. В Гос­продпотребслужбе отметили, что пострадавшие ели вяленую рыбу промышленного производства, а именно: леща (привело к летальному исходу), тарань и карпа (два случая заболевания ботулизмом). «Рыба была переработана предприятием, расположенным в Светловодске Кировоградской области, приобретена в гипермаркете «Караван» и супермаркете «Мегамаркет», – говорится в сообщении.



НА наш взгляд, причина опасных отравлений заключается в другом – в ликвидации в Украине Государственной санитарно-эпидемиологической службы. Об этом говорилось в постановлении КМУ от 29 марта

№ 348. Члены Кабинета министров, принимая решение о ликвидации Государственной са­нитарно-эпидемиологической службы (ГосСЭС), выразили свое убеждение, что ее дальнейшее функционирование нецелесообразно. Функции ГосСЭС частично обеспечивают Минздрав, Гоструд и Госпродпотребслужба. Обратим внимание: во-первых, частично, а во-вторых, у семи нянек, как говорится, дитя без глаза.

Язык документов лаконичен, но полностью лишен здравого смысла. «Кабинет министров Украины постановляет: 1. Отменить решение о реорганизации Государственной санитарно-эпидемиологической службы путем ее присоединения к Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. 2. Ликвидировать Государственную санитарно-эпидемиологическую службу», – указано в документе.

Другим решением на Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей возложены задачи и функции «по реализации государственной политики в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения и по осуществлению контроля (надзора) за соблюдением требований санитарного законодательства (кроме функций по реализации государственной политики в сфере эпидемиологического надзора (наблюдения) и в сфере гигиены труда и функций по осуществлению дозиметрического контроля рабочих мест и доз облучения работников)».

Была также создана комиссия по ликвидации Государственной санитарно-эпидемиологической службы.



ГДЕ позитивные результаты принятых решений? Через три месяца хоть что-то должно проявиться. Оно и проявляется. Да так, что в этом «позитиве» утонуть можно или оказаться в смертельной опасности среди полчищ крыс, которые заполонили Львов – бывшую «культурную», а теперь «мусорную столицу» Украины. Как жалуются ее жители, крысы теперь бегают стаями по кучам мусора среди бела дня.

Санитарная ситуация в городе уже давно была плачевной, но еще более она усугубилась после сильнейшего ливня в последних числах мая. Водными потоками мусор со стихийных свалок разнесло по всему городу. Жители «культурной столицы», которая с каждым днем все сильнее напоминает гигантскую помойку, думали, что хуже ситуация в их городе уже вряд ли может быть. Но после сильного ливня оказалось, что может. Система городской ливневой канализации не справилась с сильнейшими дождями, и мусор, скопившийся у городских свалок, поплыл по улицам. О масштабах драмы можно судить по комментариям в соцсетях: «Гідність» поплыла по львовским улицам»; «Вот так просто, после дождя, культурная столица Украины превратилась… в украинскую Венецию, только наполненную не водой, а помоями»; «З гiмном по життю» (простите, но из песни слов не выкинешь).

Наряду с расплодившимися крысами лучше всех себя чувствуют во Львове мухи. «Если с крысами мы можем бороться методами дератизации, – высказывает робкое предположение начальник управления здравоохранения Львова Владимир Зуб, – то с мухами, которые переносят кишечные инфекции, поделать ничего нельзя». Он же напомнил, что крысы переносят смертельно опасное заболевание для человека – лептоспироз. «Он тяжело протекает и имеет высокий уровень летальности», – предупредил чиновник от здравоохранения.



ТАК с чего начинается развал государства? Ответ, кажется, очевиден. С подобной реорганизация, тупости чиновников, их полной неспособности управлять любой структурой и от абсолютной безответственности!

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