07.06.2017

Мир будущего

Уже стало аксиомой, что основой жизни на Земле являются солнце, воздух и вода. Они помогают человечеству не только существовать, но и развиваться. Люди давно научились использовать их в различных сферах жизни, продолжая расширять области применения.

Солнечный ветер

ПОМНЮ, в детстве попалась мне книжка, в которой герой отправился к Луне на паруснике, подгоняемом солнечным ветром. Фантастика? Не скажите. В середине 1920-х годов солнечные паруса пропагандировали корифеи космических полетов Константин Циолковский и Фридрих Цандер. До них пока далеко, но солнце вполне можно «запрячь».

В Швейцарии провели испытания первого стратосферного самолета на солнечных батареях. Об этом сообщило издание Тheengineer.

5 мая 2017 года самолет SolarStratos совершил первый полет над городом Пейерн и пролетел семь минут на высоте 300 метров. Будущие полеты и исследовательские эксперименты запланированы на высоте до 20 километров, а само путешествие в стратосферу – на 2019 год.

«Мы хотим продемонстрировать, что с помощью современных технологий можно выйти за рамки того, что предлагает ископаемое топливо… Электрические и солнечные транспортные средства входят в число основных задач XXI века. Наш самолет может летать на высоте 25 тысяч метров», – рассказали в компании-разработчике. Одномоторный самолет SolarStratos весом 450 килограммов имеет 8,5 метра в длину и размах крыльев 24,8 метра. Солнечный свет в энергию будут преобразовывать фотоэлементы, занимающие площадь в 22 квадратных метра. Естественно, что эффективность такой батареи должна быть очень высокой.

Солнечная «топка»

ГРУППА ученых из Китайского университета океанологии и Юньнаньского педагогического университета разработали инновационные солнечные батареи, способные генерировать электричество даже ночью и при плохой погоде, сообщило агентство «Синьхуа». А это немаловажно при полетах над ночной стороной Земли.

Чтобы солнечные панели могли вырабатывать энергию даже ночью, специалисты добавили в их состав люминофор с длительным послесвечением. Днем, когда светит солнце, коэффициент полезного действия таких панелей повышается незначительно, зато энергия не поглощенного фотоэлементами солнечного света сохраняется внутри люминофора и перерабатывается ночью.

«Ночью сохраненная энергия выделяется одноцветным видимым излучением, которое поглощает абсорбент и передает в виде электричества. В темное время суток эффективность преобразования солнечной энергии в электричество на новых солнечных панелях составляет 25 процентов и больше, и в таком режиме батареи могут работать несколько часов», – рассказал один из главных конструкторов инновационных батарей профессор Тан Цюньвэй.

Солнечный шпион

20 МАЯ 2015 года ВВС США запустили на околоземную орбиту роботизированный космический самолет на солнечных батареях X-37B. Он выглядит как мини-шаттл и провел уже четыре секретные орбитальные миссии, каждый раз увеличивая рекорд по продолжительности полета. И сейчас, два года спустя, никто по-прежнему не знает, что именно делает на орбите этот самолет.

«Дата посадки будет определяться по завершении выполнения задач этой миссии», – сказала в интервью пресс-секретарь военно-воздушных сил США капитан Анна Мария Анницелли.

Из-за особой секретности миссий в последние годы возникло множество предположений о задачах, которые выполняет этот самолет, в том числе шпионаж на Ближнем Востоке, бомбардировка из космоса, а также слежка за китайской космической станцией. Гипотеза о космическом бомбардировщике развенчана бывшим сотрудником ВВС США Марком Льюисом, который объяснил невозможность таких проектов малой точностью подобных ракетных ударов и проблемами сохранения постоянной орбиты.

Наиболее правдоподобная версия, что X-37B используется для разведки. Хотя, по сообщению New York Times, руководители Пентагона решительно отрицают, что самолет имеет что-то общее с космическим вооружением. В то же время, по их словам, конечная цель состоит в помощи наземным войскам.

Впрочем, даже если мы никогда не узнаем, в чем именно заключалась миссия Х-37В, можно рассматривать его полеты как демонстрацию возможностей солнечных батарей.



P.S. Орбитальный самолет армии США Boeing X-37B в минувшее воскресенье совершил посадку в Космическом центре Кеннеди NASA во Флориде, завершив таким образом двухлетнюю секретную миссию, сообщило Reuters со ссылкой на ВВС США.