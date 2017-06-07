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07.06.2017 В поисках правды Тесное общение федерального канцлера ФРГ с президентом США – дважды на протяжении месяца – закончилось призывом лидера Германии избавиться от зависимости США. Многие обозреватели называют это криком души фрау Меркель, который, однако, нуждается в расшифровке…

КАК мы уже писали, лидеры G7 в своем коммюнике подвергли критике политику Пекина в регионе Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей. В ответ последовал недвусмысленный намек Пекина на недопустимость вмешательства в эти спорные вопросы третьих сил, а именно США и Евросо­юза. И это в то время, когда продолжается спор Пекина и Токио о территориальной принадлежности островов Дяоюйдао в Восточно-Китайском море. Нынешнее напряжение явно связано с наращиванием американского военного присутствия у берегов Северной Кореи. Накануне в Тихий океан был направлен третий авиа­носец США Nimitz для присоединия к авианосцам Carl Vinson и Ronald Reagan. Создается впечатление, что G7 готовится к войне с Китаем…

Чтобы не гадать на кофейной гуще, обратимся к оценкам хорошо нам известного бывшего помощника министра финансов США, видного экономиста и публициста Пола Крейга Робертсона. Это, пожалуй, один из немногих экспертов, прямо заявляющий, что истина – самый редкий элемент в западном мире. Поэтому правду все сложнее увидеть в последнее время. «Впитывайте ее, пока она еще доступна», – призывает аналитик.

Он сразу напоминает, что бюджет вооруженных сил и служб безопасности США самый крупный в мире и превышает ВВП многих стран. Он включает в себя не только бюджет Пентагона, но и бюджеты 16 разведслужб США и министерства энергетики. Если учитывать все это вместе, ежегодная прибыль бюджета составляет 1 триллион долларов.

«Империя такого рода не сдастся просто потому, что некоторые президенты или какая-то часть избирателей хочет мира, – подчеркивает Робертсон. – «Русская угроза» имеет важнейшее значение для власти и прибылей комплекса вооруженных сил и служб безопасности, о чем президент Эйзенхауэр предупреждал американцев 56 лет назад. Только представьте, как укрепилась эта сила сейчас».



ВСЮ внешнюю политику США контролируют неоконсерваторы, а западные СМИ лишь преподносят ее в нужном для неоконов свете. Они свято верят, что крах советского коммунизма означает исторический выбор США в качестве основной социально-политико-экономической системы. А также то, что правительство США несет ответственность за утверждение мировой гегемонии США. Для этого достаточно почитать их документы, в которых вновь и вновь утверждается: «Америка – исключительная, уникальная и незаменимая в своем роде нация».

«А если вы становитесь незаменимой нацией, другие народы вам безразличны. Если вы исключительны, все остальные – серая масса. Утверждения неоконсерваторов аналогичны заявлениям Гитлера в Германии, – уточняет Робертсон. – Большая часть российских СМИ считают, что западное искажение России – это просто ошибка и четкие факты помогут исправить ошибку. Российские журналисты просто не понимают, что Вашингтону не нужны факты. Ему нужен враг, и Россия отлично подходит на эту роль».



НЫНЕ медиаиздания служат оружием для разжигания конфликта. Так, Пол Стрит из The Strategic Culture Foun­dation пишет, что Россия стала врагом выбора, потому что она защищает часть населения и ресурсов в мире от эксплуатации мирового капитала. Россия стала врагом номер один в США, потому что там остановлена американская эксплуатация страны в экономическом плане. Именно Россия является препятствием на пути эксплуатации Вашингтоном всего остального мира.

«Многое из того, что говорит Стрит, правильно, – считает Робертсон. – Но The Strategic Culture не высказывается напрямую, разбавляя свою историю обязательной пропагандой. Трампа, который изначально хотел нормальных отношений с Россией, называет «зверем с оранжевой шерстью, который восхищается авторитарной мужественностью Путина».

«Но проблемы Трампа возникли из-за его желания нормализовать отношения с Россией, – считает политолог. – А вот кто реально животное, так это Хиллари, которая стремится к ухудшению отношений с Россией».



НЕ в России надо искать авторитарных правителей. Авторитаризм процветает в Вашингтоне. Сейчас самая важная проблема – отсутствие возможности контролировать использование Вашингтоном ядерного оружия в интересах установления американской мировой гегемонии. Именно Вашингтон и Израиль являются реальными угрозами для всего остального мира, считает Робертс.

Так как Израиль контролирует политику США на Ближнем Востоке, он использует свой контроль, чтобы Вашингтон устранил препятствия на пути расширения Израиля. Израилю удалось добиться свержения правительства Саддама Хусейна и посеять хаос в Ираке, развязать войну Вашингтона в Сирии и заставить Вашингтон демонизировать Иран в надежде на то, что демонизация оправдает войну.

«Если Вашингтон стремится к мировой гегемонии, то Израиль – к гегемонии на Ближнем Востоке, – разъясняет Робертс. – И есть две страны, которые стоят на пути мировой гегемонии Вашингтона, – Россия и Китай. Следовательно, Вашингтон строит планы по предотвращению ядерных ударов со стороны обеих стран.



ТРУДНО представить себе более серьезную угрозу для человечества, и нет подтверждения этой угрозы в конгрессе среди «пресституток» и европейских вассалов США.

Две страны и часть третьей стоят на пути Большого Израиля. Израиль хочет водные ресурсы Южного Ливана, но не может получить их, несмотря на то, что дважды посылал туда израильскую армию, которой противостояли ливанские силы при поддержке Сирии и Ирана. Вот почему Сирия и Иран – объекты номер один в списке Вашингтона. Вашингтон обслуживает военно-охранный комплекс, Уолл-стрит и банки США и Израиля.

Неясно, понимают ли Россия и Китай, что враждебность Вашингтона по отношению к ним – это не просто какое-то недоразумение, с которым можно справиться дипломатическим путем.

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