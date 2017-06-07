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07.06.2017 Под пятью кольцами Ежегодно почти в 200 странах проводится Олимпийский день по случаю дня создания Международного олимпийского комитета. У нас в стране он проходит с 2005 года. В минувшие выходные его отмечали в Киеве на главной спортивной арене Украины НСК «Олимпийский». КАЖДЫЙ раз Олимпийский день посвящается к какому-то крупному спортивному событию. В прошлом году поводом для этого стали летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. На сей раз он проходил под лозунгом «Олимпийский день на пути к Пхенчхан» и был посвящен ХХІІ зимним Олимпийским играм в Пхенчхане (Республика Корея). И ничего, что Игры пройдут в следующем году – до них уже рукой подать.

Уже 13 украинцев имеют лицензии на Олимпиаду – это 11 биатлонистов и два фигуриста. Ожидается, что нашу страну в Пхенчхане представят примерно 45 спортсменов в 9-11 видах спорта. Так что вполне уместным на Олимпийском дне было присутствие наших проставленных биатлонисток Елены Пидгрушной и Юлии Джимы.

Впрочем, вскоре все-таки произойдет событие олимпийского уровня, пусть только европейского масштаба – XIV Европейский юношеский олимпийский фестиваль, который пройдет с 23 по 30 июля в Дьёре (Венгрия). Так как члены сборной сейчас активно готовятся к этому событию, юных олимпийцев представляли фигуристы – участники Европейского юношеского олимпийского фестиваля чемпион Иван Павлов и серебряный призер Анастасия Гожва, а также серебряный призер юниорского Кубка Европы по шорт-треку Марина-Магдалена Ушакова.

– Олимпийский день – уникальная возможность для любителей спорта от мала до велика встретиться со своими кумирами. Ведь у нас в стране на каждые 200 тысяч жителей приходится всего один олимпийский чемпион. Сегодня тут немало детей и молодежи, многие пришли с семьями. Ребята могут попробовать себя в разных видах спорта. Возможно, какой-то придется по душе, они всерьез им займутся, и это резко изменит их жизнь, – считает вице-президент НОК Украины, двукратный олимпийский чемпион Валерий Борзов.

Впервые в истории проведения Олимпийского дня любители спорта могли принять участие в нем командой и вместе с друзьями, коллегами, родными, стать участниками флешмоба и побороться за победу в конкурсе караоке.

И, конечно, никуда не делись уже традиционные мастер-классы по различным видам спорта, массовый забег по дорожке славного стадиона, где в 1980 году проходили футбольные матчи Московской олимпиады и горел олимпийский огонь.

А начался праздник спорта с разминки, которую провела обладательница двух бронзовых наград Олимпийских игр по художественной гимнастике Анна Бессонова со своими воспитанницами. Самые активные исполнители упражнений и команды получили ценные подарки от НОК Украины.

Свое мастерство продемонстрировали представители видов спорта, которые впервые будут представлены в программе Игр ХХХІ Олимпиады 2020 в Токио: каратэ, скейтбординга, скалолазания. А также многочисленный «десант» шоу-бизнеса, который всем создавал радостное настроение.

Изюминкой Олимпийского дня стала возможность каждого болельщика прикоснуться к корейской культуре и попробовать свои силы в зимних видах спорта – биатлоне, лыжных гонках, скелетоне. Заодно можно было попрыгать на батуте, поиграть в баскетбол и гандбол, помериться силами в подтягивании или поднятии колесной пары, заменяющей штангу.

Праздник здоровья, силы и красоты получил, как всегда, поддержку спонсоров и партнеров НОК Украины. Поэтому никто не ушел домой без подарка или приза.

Теперь эстафету «Олимпийского дня на пути к Пхенчхан» подхватят другие города Украины. И везде его будут отмечать пробегами, спортивными соревнованиями, творческими конкурсами и викторинами, которые пройдут под знаком пяти разноцветных колец.

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