Главная / НОВОСТИ ЖИЗНИ / Человечество перевесило все живое на Земле

07.06.2017 Планета и мы Вес техносферы Земли – того материального, что было создано человеком за период его существования на планете, составил около 30 триллионов тонн, что в 10 раз больше веса всех живых существ. В эту массу исследователи включили здания, мосты, машины, компьютеры и другие объекты искусственного происхождения. ЕСЛИ эту массу «добра» равномерно распределить по поверхности планеты, на каждый квадратный метр земной поверхности придется 50 килограммов. А вся органика, которую успела сотворить природа за 4,5 миллиарда лет существования Земли, вся биомасса, включая и самого Homo sapiens, весит около 2,5 триллиона тонн.

Сегодня человеческое влияние на материалы распространяется по всему миру, в том числе глубоко под землей и в космическое пространство. Возьмем, к примеру, бетон. Этого строительного материала только за последние годы произведено в таком количестве, которое природа не смогла выработать за миллионы лет.

В 1956 году президент США Эйзенхауэр подписал Закон об автомагистралях между штатами, согласно которому планировалось построить 42 500 миль автомобильных шоссе, которые должны были создавать общенациональную автодорожную сеть. Только представьте, что из бетона, пошедшего на строительство запланированных дорог в Соединенных Штатах, можно было бы проложить шесть пешеходных дорог до Луны. Бульдозеры и экскаваторы перевернули столько земли, что ею можно бы было засыпать весь штат Коннектикут глубиной на два фута.

Возможно, пройдет время, и многое произведенное человеком также перейдет в разряд ископаемых. Кто знает, может быть, наши далекие потомки когда-нибудь займутся добычей этих самых техноматериалов, которые будут изобиловать химическими элементами, необходимыми для промышленности будущего.

А пока мы на грани нарушения равновесия биосферы. На сегодняшний день более 60 процентов суши освоено человеком и ведет к уничтожению исторически сложившейся совокупности видов живых организмов. Так может, остановимся на материальном мире и займемся духовным?

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