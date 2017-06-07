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07.06.2017 Лига чемпионов Финал Лиги чемпионов, прошедший в столице Уэльса Кардиффе, получился на редкость зрелищным и подарил несколько событий с определением «впервые». ВСЕ началось с того, что впервые финал Лиги/Кубка чемпионов проходил под… крышей, ведь «Principa­lity Stadium» – самый вместительный в мире крытый стадион с естественным газоном. Впрочем, ни «Реал», ни «Ювентус» не страдали «клаустрофобией» и преподнесли болельщикам яркий футбольный спектакль. Жаль только, что два его действия оказались разительно непохожими. В первом присутствовала интрига, а второе превратилось, по сути, в монолог.

Более резво в первом тайме начали туринцы и даже имели пару шансов открыть счет. Но на 20-й минуте одна из немногих атак мадридцев завершилась четко разыгранной трехходовкой, и Роналду нанес, казалось, не самый опасный завершающий удар. Только оказалось, что Фортуна в этот вечер «крышует» королевский клуб. Небольшой рикошет – и Буффон не дотянулся до мяча.

Впрочем, этот первый «звонок» судьбы не смутил «Ювентус», который продолжал атаковать. Уже через семь минут Манджукич в падении через себя забил шедевральный мяч. И на перерыв команды ушли при счете 1:1.

Что случилось в раздевалках, неизвестно, но с противниками произошли разительные метаморфозы. Как будто они решили оправдать свои прозвища. «Старая синьора» из Турина растеряла запал и подвижность, а мадридцы с первых же минут показали, кто на поле король.

Тучи над воротами «Юве» сгущались, и на 61-й минуте грянул гром. После дальнего удара Каземиро мяч срекошетил от Хедиры, и Буффон вновь оказался бессильным. Это повергло «старушку» на три минуты в унынье, чем немедленно воспользовались их противники. Пока она приходила в себя, «сливочные», игравшие в этот вечер в синем, забили третий гол. Прекрасно на опережение сыграл Роналду, забивший свой 12-й в этой Лиге чемпионов гол и опередив на один мяч извечного соперника – Месси.

Завершился матч разгромом – 4:1. Интересно, что в створ ворот мадридцы нанесли … четыре удара(!), а всего – пять. «Юве» же – пять и десять, соответственно. Успех «Реала» на 90-й минуте закрепил Асенсио. Впрочем, сделать это ему было легче, поскольку с 84-й минуты «Юве» играл вдесятером после удаления Куадрадо, получившего второе предупреждение. Вот только «запашок» от него далек от «Шанели № 5».

Мне могут сто раз рассказывать, какой Рамос отличный игрок, но я останусь при своем мнении: редкостный моветон и провокатор. Это он после небольшого прикосновения Куадрадо изобразил из себя подъемный кран, заваленный недавним московским ураганом.

Победитель Лиги чемпионов в составе «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд так высказался по поводу явной симуляции Рамоса: «Я бы не хотел, чтобы мой сын увидел нечто подобное в моем исполнении... Рамос – игрок мирового уровня, но ему должно быть стыдно».

А главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин счел момент нормальным. «Это часть игры. Рамос сработал на команду. Неужели вы полагаете, что в таких матчах кто-то вспоминает о фейр-плей? Здесь больше вопросов к арбитру, находившемуся рядом, но почему-то не разобравшемуся», – сказал он. Действительно, боковой судья стоял в двух шагах от места инцидента, но не помог принять правильное решение главному арбитру, который не видел этот эпизод.

Теперь о следующих «впервые».

«Реал» стал первым клубом, выигравшим Лигу чемпионов УЕФА дважды подряд.

До него выиграть главный клубный трофей Европы два и более раза подряд удавалось: «Бенфике» (1961, 1962), «Аяксу» (1971 – 1973), «Баварии» (1974 – 1976), «Ливерпулю» (1977, 1978), «Ноттингем Форесту» (1979, 1980), а в последний раз – «Милану» (1989, 1990). Только это был совсем другой турнир с иным форматом – Кубок европейских чемпионов. Правда, и в нем «Реал» отличился, став единственным клубом, завоевывавшим Кубок пять раз подряд (1956 – 1960).

К командному достижению «Реала» добавилось и личное. Криштиану Роналду теперь первый из футболистов, кто забил в трех финалах. При этом он вслед за Андресом Иньестой и Кларенсом Зеедорфом стал третьим в истории игроком, победившим в четырех финалах Лиги чемпионов УЕФА.

Еще четыре игрока являются четырехкратными победителями Лиги чемпионов, но участвовали только в трех выигранных финалах: Хави Эрнандес, Лионель Месси, Жерар Пике и Самюэль Это’о.

К тому же Роналду – единственный футболист, ставший пятый раз подряд лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.

И последнее «впервые». На сей раз оно относится к Зинедину Зидану. Он стал первым главным тренером, который дважды выиграл Лигу чемпионов за два первых сезона работы с командой. До него подобного успеха добился только другой наставник «Реала» Хосе Вильялонга, приведя «сливочных» к победе в 1956 и 1957 годах.

Интересно, сможет ли Зидан подкрепить свое достижение и вторым Суперкубком УЕФА?

Задача не из простых, учитывая, что в нынешнем году его оппонент весьма именит – тоже двукратный победитель Лиги чемпионов, а теперь еще и Лиги Европы Жозе Мо­уринью из «Манчестер Юнайтед».

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